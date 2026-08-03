FOTO Kao na moru: Zagrepčani osvježenje potražili na Bundeku
Toplinski val i visoke temperature obilježili su nedjelju u Zagrebu, a mnogi su osvježenje i predah od žege potražili na Bundeku. Dok su jedni boravili u hladu, drugi su se rashlađivali uz jezero i iskoristili sunčano vrijeme na otvorenom
Zbog toplinskog vala i visokih temperatura mnogi Zagrepčani u nedjelju su spas od vrućine potražili na Bundeku. Hlad ispod drveća, kupanje i boravak uz jezero bili su među najčešćim načinima rashlađivanja. | Foto: Marko Seper/PIXSELL