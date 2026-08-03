NEKI SU SE I KUPALI FOTO Kao na moru: Zagrepčani osvježenje potražili na Bundeku

Toplinski val i visoke temperature obilježili su nedjelju u Zagrebu, a mnogi su osvježenje i predah od žege potražili na Bundeku. Dok su jedni boravili u hladu, drugi su se rashlađivali uz jezero i iskoristili sunčano vrijeme na otvorenom

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