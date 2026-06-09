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DIŽE MOTIVACIJU

FOTO Kelsey pokazala rezultate brutalnog treninga: Njena linija je zapalila internet!

Kelsey Wells je fitness trenerica koja promiče zdrav i uravnotežen pristup vježbanju. Naglašava važnost glazbe, odmora i slušanja vlastitog tijela. Cilj joj je pomoći ljudima da izgrade pozitivan odnos prema treningu i svom tijelu
FOTO Kelsey pokazala rezultate brutalnog treninga: Njena linija je zapalila internet!
Kelsey Wells je fitness trenerica i influencerica koja je poznata po promicanju zdravog i uravnoteženog pristupa vježbanju. Aktivna je na društvenim mrežama gdje dijeli treninge, savjete i motivacijske poruke. Njezin pristup fitnessu naglašava važnost mentalnog zdravlja jednako kao i fizičke forme. Ima veliku online zajednicu i poznata je po tome da pomaže ženama da izgrade pozitivan odnos prema svom tijelu. | Foto: Facebook
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Kelsey Wells je fitness trenerica i influencerica koja je poznata po promicanju zdravog i uravnoteženog pristupa vježbanju. Aktivna je na društvenim mrežama gdje dijeli treninge, savjete i motivacijske poruke. Njezin pristup fitnessu naglašava važnost mentalnog zdravlja jednako kao i fizičke forme. Ima veliku online zajednicu i poznata je po tome da pomaže ženama da izgrade pozitivan odnos prema svom tijelu. | Foto: Facebook
Komentari 1

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