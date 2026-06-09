FOTO Kelsey pokazala rezultate brutalnog treninga: Njena linija je zapalila internet!

Kelsey Wells promovira ideju da vježbanje treba biti oblik brige o sebi, a ne kazna ili obveza. Smatra da je važno slušati vlastito tijelo i prilagoditi treninge vlastitim mogućnostima. Često naglašava da ne treba pretjerivati i da je i kraći trening koristan ako se radi dosljedno. Njezin cilj je pomoći ljudima da pronađu ravnotežu između zdravlja, snage i mentalnog blagostanja. | Foto: Facebook