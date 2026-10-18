FOTO Kesteni, domaće delicije i jesen: Kestenijada oduševila posjetitelje u Đurđevcu

Đurđevac je bio u znaku jeseni, a manifestacija Zlatna jesen okupila je brojne posjetitelje. Štandovi su nudili domaće proizvode, jesenske plodove i kreativne ukrase, a posjetitelji su uživali u ugodnoj atmosferi i raznovrsnoj ponudi
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Središnji dio događanja bila je kestenijada, uz pečenje i degustaciju mirisnih kestena. Tijekom manifestacije ispečeno je oko 300 kilograma kestena.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Središnji dio događanja bila je kestenijada, uz pečenje i degustaciju mirisnih kestena. Tijekom manifestacije ispečeno je oko 300 kilograma kestena. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Središnji dio događanja bila je kestenijada, uz pečenje i degustaciju mirisnih kestena. Tijekom manifestacije ispečeno je oko 300 kilograma kestena.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posjetitelji su mogli razgledati štandove lokalnih OPG-ova, udruga, obrazovnih ustanova i predstavnika domaćih radinosti. Izlagači su predstavili svoje proizvode i kreativne radove nadahnute jeseni, bundevama i kestenima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U ponudi su se našli razni domaći proizvodi i slastice od kestena, a štandovi su bili ukrašeni jesenskim motivima. Posjetitelji su tako mogli uživati u okusima i bojama jeseni na jednom mjestu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Održan je i izbor za najuređeniji štand, a prvo mjesto podijelili su Dječji vrtić Maslačak iz Đurđevca, Strukovna škola Đurđevac i Dječji vrtić Košutica iz Ferdinandovca. Za glazbenu atmosferu pobrinuo se DJ Bale Bax.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL