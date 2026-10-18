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ZLATNA JESEN

FOTO Kesteni, domaće delicije i jesen: Kestenijada oduševila posjetitelje u Đurđevcu

Đurđevac je bio u znaku jeseni, a manifestacija Zlatna jesen okupila je brojne posjetitelje. Štandovi su nudili domaće proizvode, jesenske plodove i kreativne ukrase, a posjetitelji su uživali u ugodnoj atmosferi i raznovrsnoj ponudi
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Đurđevac: U sklopu manifestacije Zlatna jesen glavni je događaj bila kestenijada
Središnji dio događanja bila je kestenijada, uz pečenje i degustaciju mirisnih kestena. Tijekom manifestacije ispečeno je oko 300 kilograma kestena.  | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Središnji dio događanja bila je kestenijada, uz pečenje i degustaciju mirisnih kestena. Tijekom manifestacije ispečeno je oko 300 kilograma kestena.  | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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