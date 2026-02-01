FOTO Kmetovi se ponovno dižu na Seljačku Bunu: Puntanje kmetov opet u Stubici

Puntanje kmetov započelo je u Hižakovcu prikazom života Matije Gupca. Vrhunac manifestacije je Bitka kod Stubice u subotu, 7. veljače u centru Donje Stubice, uz srednjovjekovni sajam i glazbeni program
Puntanje je započelo u Hižakovcu prikazom života Matije Gupca kod njegove rodne kuće. Program je organizirala Družba vitezova Zlatnog kaleža. Nakon toga sudionici su se uputili do Gupčeve lipe. Tamo je održano uprizorenje sukoba pobunjenih kmetova i vlastelinske vojske.
Direktorica Turističke zajednice područja Gornja Stubica i Donja Stubica, Kornelia Vnučec, istaknula je da se ove godine održava 18. Puntanje kmetov. Seljačka buna kulminirat će Bitkom kod Stubice u subotu, 7. veljače. Program započinje u 11 sati Srednjovjekovnim sajmom i glazbom. Sama bitka počet će tradicionalno u 14 sati, nakon čega slijedi after party.
Ove godine posjetitelje će zabavljati Alen Islamović i Cinkuši. Očekuje se oko 15 tisuća posjetitelja, što je velik izazov za Stubicu s oko pet tisuća stanovnika. Bitka će se održati u samom centru Donje Stubice. Povorka ove godine izostaje zbog tehničkih razloga, ali se planira povratak 2027. godine.
Bitka kod Stubice već 18 godina čuva uspomenu na povijesni ustanak iz 1573. godine. U rekonstrukciji sudjeluje oko 200 statista iz dvadesetak udruga iz Hrvatske i susjednih zemalja. Manifestacija je poznata po autentičnim kostimima, oružju i koreografiji. Dobitnica je brojnih priznanja, uključujući srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma 2025. godine.
