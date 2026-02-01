Obavijesti

VAŽAN SPOMEN

FOTO Kmetovi se ponovno dižu na Seljačku Bunu: Puntanje kmetov opet u Stubici

Puntanje kmetov započelo je u Hižakovcu prikazom života Matije Gupca. Vrhunac manifestacije je Bitka kod Stubice u subotu, 7. veljače u centru Donje Stubice, uz srednjovjekovni sajam i glazbeni program
Podno Gupčeve lipe u Gornjoj Stubici održano je "Puntanje kmetov"
Puntanje je započelo u Hižakovcu prikazom života Matije Gupca kod njegove rodne kuće. Program je organizirala Družba vitezova Zlatnog kaleža. Nakon toga sudionici su se uputili do Gupčeve lipe. Tamo je održano uprizorenje sukoba pobunjenih kmetova i vlastelinske vojske. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Puntanje je započelo u Hižakovcu prikazom života Matije Gupca kod njegove rodne kuće. Program je organizirala Družba vitezova Zlatnog kaleža. Nakon toga sudionici su se uputili do Gupčeve lipe. Tamo je održano uprizorenje sukoba pobunjenih kmetova i vlastelinske vojske. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
