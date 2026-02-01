FOTO Kmetovi se ponovno dižu na Seljačku Bunu: Puntanje kmetov opet u Stubici

Ove godine posjetitelje će zabavljati Alen Islamović i Cinkuši. Očekuje se oko 15 tisuća posjetitelja, što je velik izazov za Stubicu s oko pet tisuća stanovnika. Bitka će se održati u samom centru Donje Stubice. Povorka ove godine izostaje zbog tehničkih razloga, ali se planira povratak 2027. godine. | Foto: Marko Seper/PIXSELL