FOTO Koliko biste ih se vi sjetili? Mjesta na koja možete sakriti vrijedne stvari u domu

Iako rijetko razmišljamo o provali, važno je zaštititi vrijedne stvari poput novca, nakita ili važnih podataka. Umjesto zastarjelih rješenja, bolje je odabrati diskretnije i sigurnije načine njihova čuvanja
U nastavku pogledajte popis mjesta na koja možete sakriti vrijedne stvari u domu.
KNJIGA S TAJNIM PRETINCEM Ovo je tradicionalna, ali još uvijek učinkovita metoda čuvanja vrijednih stvari. Budući da knjige djeluju sasvim uobičajeno, malo je vjerojatno da će netko detaljno pregledavati police. Posebno je praktična ako se uklapa među ostale knjige.
KUTIJA OD ŽITARICA Novac ili sitne dragocjenosti mogu se sakriti unutar kutije od žitarica. Najbolje je odabrati obične, 'zdrave' žitarice kako ne bi privlačile pažnju. Kutija se lako uklopi među ostale namirnice u kuhinji.
LAŽNE CIJEVI Postavljanjem lažne PVC cijevi može se stvoriti skriveni prostor za pohranu. Takvo rješenje izgleda kao dio instalacije i ne privlači pažnju. Unutrašnjost može poslužiti za čuvanje manjih predmeta.
DRŽAČ TOALETNOG PAPIRA Ako je šuplja cijev držača uklonjiva, u nju se mogu spremiti smotane novčanice. Ovaj prostor je diskretan i rijetko se provjerava. Važno je osigurati da se sadržaj ne ošteti vlagom.
DŽEPOVI ODJEĆE Vrijedne stvari mogu se sakriti u džepovima hlača, jakni ili kaputa u ormaru. Među velikom količinom odjeće teško ih je odmah uočiti. Dobar je izbor za privremeno spremanje manjih predmeta.
SAKRIJTE SEF NA DRUGI NAČIN Umjesto očitog protupožarnog sefa, neki radije koriste kofer kao diskretniju opciju. Kofer izgleda uobičajeno i ne mora odmah pobuditi sumnju. Ipak, za maksimalnu sigurnost preporučuje se kvalitetan sef.
KUTIJA S MARAMICAMA Kutija s papirnatim maramicama čest je predmet u domu i nudi dovoljno prostora za skrivanje sitnica. Lako se uklapa na policu ili stol. Važno je osigurati da sadržaj ostane suh i neoštećen.
MAČJI PIJESAK Vrijednosti se mogu staviti u zatvorenu vrećicu, a zatim sakriti unutar vreće mačjeg pijeska. Ovo je neočekivano mjesto koje rijetko privlači pažnju. Ključno je dobro zaštititi predmete od prljanja.
DASKA ZA GLAČANJE Cjevaste noge daske za glačanje često su šuplje. Uklanjanjem čepova moguće je unutra pohraniti manje predmete. Otvor treba ponovno dobro zatvoriti kako bi sve izgledalo neprimjetno.
LAŽNA PRSKALICA ZA TRAVNJAK U lažnoj prskalici mogu se sakriti smotane novčanice ili rezervni ključ. Postavljena u vrtu, izgleda kao dio sustava za navodnjavanje. To je praktično rješenje za vanjski prostor.
KUĆICA ZA PTICE Za skrivanje rezervnog ključa kućica za ptice može biti diskretnija od otirača. Postavljena u dvorištu ili vrtu, ne djeluje sumnjivo. Važno je da je stabilno pričvršćena.
U HLADNJAKU Vrijednosti se mogu sakriti u praznoj staklenci, primjerice od majoneze. Ako se unutrašnjost oboji, izgledat će poput obične ambalaže. Među drugim namirnicama teško će se istaknuti.
STROP Spuštene stropne ploče nude skriveni prostor iznad njih. Ondje se mogu odložiti lagani i manji predmeti. Potrebno je paziti na sigurnost i jednostavan pristup.
ZAVJESE Na tamnim zavjesama može se prišiti dodatni sloj tkanine pri dnu. Unutar tog sloja moguće je sakriti novac. Ovakvo rješenje ostaje neprimjetno dok se pažljivo izradi.
U DJEČJOJ SOBI Plišane igračke tradicionalno su mjesto za skrivanje sitnih predmeta. Ako ih ima više, dodatno se smanjuje mogućnost otkrivanja. Predmete treba dobro zaštititi unutar igračke.
LAŽNA ELEKTRIČNA UTIČNICA Ovaj proizvod se jednostavno postavlja i ima skriveni pretinac. Pogodan je za čuvanje nakita ili sitnih predmeta. Izvana izgleda poput obične utičnice.
USISAVAČ Unutrašnjost usisavača rijetko se pregledava. Ako imate stari ili neiskorišteni uređaj, može poslužiti kao skrovište. Predmete treba zaštititi od prašine.
FOTOALBUM Obiteljski album s fotografijama može poslužiti za skrivanje novca ili dokumenata. Papiri se mogu umetnuti poput fotografija. Budući da izgleda sasvim uobičajeno, ne privlači pažnju.
MEĐU SEZONSKOM ODJEĆOM Zimska ili ljetna odjeća pohranjena u ormaru može biti dobro mjesto za skrivanje. Velika količina odjeće otežava brzo pretraživanje. Praktično je za privremeno čuvanje manjih stvari.
JASTUCI Unutar jastuka moguće je diskretno sakriti manje vrijednosti. Budući da su stalno na vidiku, ne djeluju sumnjivo. Važno je da su dobro zatvoreni.
ZAKOPAJTE IH Tegla za cvijeće može poslužiti kao skrovište za novac, nakit ili USB memoriju. Predmete je najbolje staviti u vodootpornu vrećicu. Ova metoda zahtijeva pažljivo pamćenje mjesta.
ULOŠCI ZA CIPELE Ispod pjenastih ili gumenih uložaka u tenisicama ima prostora za nekoliko novčanica. Uložak se jednostavno vrati na mjesto. Prikladno je za privremeno skrivanje.
SAT Iza zidnog ili kaminskog sata često postoji mali prostor. U njega se mogu sakriti sitni predmeti. Sat ostaje na uobičajenom mjestu i ne izaziva sumnju.
TENISKA LOPTICA Djelomičnim rezom teniska loptica može se otvoriti pritiskom. Unutra se mogu spremiti manje stvari, a zatim ponovno zatvoriti. Izvana izgleda sasvim obično.
VENTILACIJSKI OTVORI Kod zidova od gipsanih ploča moguće je izraditi skriveni pretinac iza ventilacijskog otvora. Takav prostor nudi dovoljno mjesta za manje vrijednosti. Važno je da sve izgleda uredno i prirodno.
LIMENKA S BOJOM Limenka s bojom može poslužiti kao skrovište, osobito ako stoji među drugim sličnim proizvodima. Izvana izgleda poput obične ambalaže. Predmete treba zaštititi od mogućih ostataka boje.
POLICA ZA KNJIGE Unutar police za knjige mogu se pronaći diskretna mjesta za skrivanje. Kreativnim rasporedom knjiga moguće je stvoriti dodatni prostor. Važno je da sve izgleda prirodno i neupadljivo.
MARKER (FLOMASTER) Uklanjanjem stražnjeg čepa i uloška s tintom dobiva se mali pretinac. U njega se mogu spremiti smotane novčanice. Izvana marker izgleda potpuno uobičajeno.
