FOTO Koliko ste ih već probali? Najskuplje namirnice na svijetu

Od rijetkih gljiva i kavijara do voća koje se na aukcijama prodaje za desetke tisuća dolara, neke namirnice daleko su od obične kupnje u supermarketu. Njihovu cijenu podižu rijetkost, zahtjevna proizvodnja, ograničene količine, ali i prestiž koji ih prati
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U nastavku pogledajte koje se namirnice ubrajaju među najskuplje na svijetu i zbog čega dosežu vrtoglave cijene.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje se namirnice ubrajaju među najskuplje na svijetu i zbog čega dosežu vrtoglave cijene. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje se namirnice ubrajaju među najskuplje na svijetu i zbog čega dosežu vrtoglave cijene.
| Foto: 123RF
WAGYU GOVEDINA.
Japanska Wagyu govedina poznata je po izrazitoj prošaranosti masnoćom, nježnoj teksturi i bogatom okusu. Vrhunski primjerci mogu dosezati vrlo visoke cijene, a među najpoznatijim vrstama je Kobe govedina iz japanske prefekture Hyogo.
| Foto: 123RF
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA.
Ova luksuzna španjolska šunka proizvodi se od iberijskih svinja koje se hrane žirom, a meso zatim dugo dozrijeva. Cijela šunka vrhunske kvalitete može koštati nekoliko tisuća dolara.
| Foto: 123RF
KRUMPIR LA BONNOTTE.
Čak i krumpir može postati luksuz. La Bonnotte uzgaja se na francuskom otoku Noirmoutier, bere se ručno i dostupan je samo kratko tijekom godine, zbog čega kilogram može dosegnuti cijenu od nekoliko stotina dolara.
| Foto: 123RF
SIR OD LOSOVA MLIJEKA.
Na jednoj farmi u Švedskoj proizvodi se sir od mlijeka losa. Proizvodnja je vrlo ograničena, a kilogram ovog neobičnog sira prodavao se za oko 1000 dolara.
| Foto: 123RF
AYAM CEMANI.
Ova neobična indonezijska pasmina kokoši gotovo je potpuno crna, od perja do unutarnjih tkiva. Pojedini primjerci prodavali su se za nekoliko tisuća dolara.
| Foto: 123RF
IZDANCI HMELJA.
Mladi izdanci hmelja među najskupljim su povrćem na svijetu. Berba je zahtjevna jer biljke ne rastu u pravilnim redovima, a kilogram može dosegnuti cijenu veću od 1000 dolara.
| Foto: 123RF
KOPI LUWAK.
Ova indonezijska kava poznata je po neobičnom načinu proizvodnje. Zrna prolaze kroz probavni sustav cibetke, nakon čega se skupljaju, čiste i prže. Autentična kava može dosezati vrlo visoku cijenu po kilogramu.
| Foto: 123RF
SIR OD MAGAREĆEG MLIJEKA.
Pule se proizvodi od mlijeka balkanskih magarica u rezervatu Zasavica u Srbiji. Za kilogram sira potrebno je oko 25 litara mlijeka, a cijena mu može premašiti 1000 dolara po kilogramu.
| Foto: 123RF
DENSUKE LUBENICA.
Ova gotovo potpuno crna lubenica uzgaja se na japanskom otoku Hokkaido. Jedan primjerak na aukciji je 2008. godine prodan za više od 6000 dolara.
| Foto: 123RF
MATSUTAKE GLJIVE.
Matsutake gljive posebno su cijenjene u Japanu, gdje ih je sve teže pronaći. Najkvalitetniji primjerci mogu dosegnuti cijenu od nekoliko tisuća dolara po kilogramu.
| Foto: 123RF
JESTIVA PTIČJA GNIJEZDA.
Gnijezda određenih vrsta čiope koriste se za pripremu poznate azijske juhe. Građena su velikim dijelom od ptičje sline, a kilogram najkvalitetnijih primjeraka može koštati tisuće dolara.
| Foto: 123RF
ŠAFRAN.
Najskuplji začin na svijetu zahtijeva mnogo ručnog rada. Svaki cvijet daje tek nekoliko crvenih niti, a za malu količinu začina potrebno je ubrati ogroman broj cvjetova. Kilogram može dosegnuti cijenu od oko 10.000 dolara.
| Foto: 123RF
BIJELI TARTUFI IZ ALBE.
Bijeli tartufi iz talijanskog Pijemonta iznimno su rijetki i ne mogu se jednostavno uzgojiti na plantažama. U potrazi za njima koriste se posebno istrenirani psi, a cijena snažno ovisi o sezoni i dostupnosti.
| Foto: 123RF
PLAVOPERAJNA TUNA.
Vrhunska plavoperajna tuna posebno je cijenjena u svijetu sushija. Na prestižnim japanskim aukcijama pojedine ribe dosezale su milijunske iznose, uključujući primjerak prodan za 3,1 milijun dolara.
| Foto: 123RF
ALMAS KAVIJAR.
Almas se proizvodi od ikre rijetke albino beluge, a poznat je kao jedan od najskupljih kavijara na svijetu. Riječ je o iznimno rijetkom proizvodu čija cijena za kilogram može dosezati desetke tisuća dolara.
| Foto: 123RF
YUBARI KING DINJE.
Savršeno oblikovane japanske dinje smatraju se prestižnim darom. Par Yubari King dinja prodavao se na aukcijama za desetke tisuća dolara.
| Foto: 123RF
RUBY ROMAN GROŽĐE.
Ove japanske bobice mogu narasti do veličine loptice za stolni tenis, a samo najbolji grozdovi dobivaju najvišu oznaku kvalitete. Jedan grozd od 24 bobice svojedobno je prodan za više od 11.000 dolara.
| Foto: 123RF
JESTIVO ZLATO.
Listići čistog jestivog zlata koriste se za ukrašavanje luksuznih slastica, pića i drugih jela. Cijena mu je golema kada se preračuna na kilogram, iako se u gastronomiji koristi u vrlo malim količinama.
| Foto: 123RF
DA HONG PAO ČAJ.
Jedan od najekstremnijih primjera je kineski čaj Da Hong Pao. Godine 2002. kolekcionar je za samo 20 grama čaja s izvornih „matičnih“ stabala platio 21.700 dolara, što bi preračunato iznosilo više od milijun dolara po kilogramu.
| Foto: 123RF