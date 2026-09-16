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KAVA, SIR, GLJIVE, VOĆE...

FOTO Koliko ste ih već probali? Najskuplje namirnice na svijetu

Od rijetkih gljiva i kavijara do voća koje se na aukcijama prodaje za desetke tisuća dolara, neke namirnice daleko su od obične kupnje u supermarketu. Njihovu cijenu podižu rijetkost, zahtjevna proizvodnja, ograničene količine, ali i prestiž koji ih prati
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FOTO Koliko ste ih već probali? Najskuplje namirnice na svijetu
U nastavku pogledajte koje se namirnice ubrajaju među najskuplje na svijetu i zbog čega dosežu vrtoglave cijene. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje se namirnice ubrajaju među najskuplje na svijetu i zbog čega dosežu vrtoglave cijene. | Foto: 123RF
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