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Vrt u Vinkovcima

FOTO Komadić Japana usred Slavonije: Pogledajte prekrasnu zelenu oazu obitelji Brkić

Iako nikad nisu bili u Japanu, bračni bar Zrinka i Dario Brkić sve su uredili 'po japanski', a to vole i njihovi gosti. Imaju ribnjak s pedesetak koi šarana, a Torii vrata omogućuju ulazak u duhovni prostor
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24sata Vinkovci: Vrt obitelji Brkić uređen u japanskom stilu
Na tri minute hoda od rijeke Bosut i sedam kilometara od centra Vinkovaca, u vikend-naselju Nova Brana okruženom zelenilom, nalazi se kuća za odmor s jedinstvenim sadržajem kakav se rijetko može naći u Hrvatskoj. To je "Kuća za odmor Leon", u Slavoniji poznatija kao "Japanska kuća", koju su prvenstveno za sebe sagradili bračni bar Zrinka i Dario Brkić. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Na tri minute hoda od rijeke Bosut i sedam kilometara od centra Vinkovaca, u vikend-naselju Nova Brana okruženom zelenilom, nalazi se kuća za odmor s jedinstvenim sadržajem kakav se rijetko može naći u Hrvatskoj. To je "Kuća za odmor Leon", u Slavoniji poznatija kao "Japanska kuća", koju su prvenstveno za sebe sagradili bračni bar Zrinka i Dario Brkić. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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