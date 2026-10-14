FOTO Komadić Japana usred Slavonije: Pogledajte prekrasnu zelenu oazu obitelji Brkić

- Nismo nikad bili u Japanu, ali smo puno o njemu čitali i gledali dokumentarce. Oduševljava nas njihov smireni način života, ta duhovnost, perfekcionizam, njegovanje vrtova do razine umjetnosti, štovanje prirode i uživanje u njoj. Tu smo se i mi pronašli. Željeli smo takav jedan zen vrt za sebe. Nakon što je Dario napravio ribnjak s cijelim ekosustavom za ribe, osmišljavali smo njegov okoliš. S Bosuta smo donijeli šaš i biljke koje inače rastu uz rijeku i koje su samoodržive. Nabavili smo lopoče. Sve uokvirili kamenom koji je ostao nakon što smo srušili neke zidove u staroj kući. Od kamenja smo napravili kaskadne slapove, cvjetnjake i zidiće, a od drvenih greda terasu iznad ribnjaka i staze - govori nam Zrinka dodajući kako su baš sve u dvorištu i kući ona i suprug odrađivali sami. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL