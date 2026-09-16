Obavijesti

Galerija

Komentari 1
Živjela je u dvorcu...

FOTO Kraljica kontroverznog sadržaja: Znate li tko je Ukrajinka Anna Malygon?

Ukrajinska influencerica Anna Malygon (23) danas živi u Los Angelesu, a na društvenim mrežama prati je više milijuna ljudi. Iza glamuroznih fotografija i viralnih videa krije se karijera koju je izgradila na TikToku, modelingu, modi i televiziji
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Kraljica kontroverznog sadržaja: Znate li tko je Ukrajinka Anna Malygon?
Anna Malygon je najveću popularnost stekla kratkim humorističnim videima, ali i sadržajem o modi i svakodnevnom životu. Na TikToku je prati više od sedam milijuna ljudi, dok je višemilijunsku publiku okupila i na Instagramu. | Foto: Instagram/maligoshik
1/64
Anna Malygon je najveću popularnost stekla kratkim humorističnim videima, ali i sadržajem o modi i svakodnevnom životu. Na TikToku je prati više od sedam milijuna ljudi, dok je višemilijunsku publiku okupila i na Instagramu. | Foto: Instagram/maligoshik
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026