FOTO Kraljica kontroverznog sadržaja: Znate li tko je Ukrajinka Anna Malygon?

Ukrajinska influencerica Anna Malygon (23) danas živi u Los Angelesu, a na društvenim mrežama prati je više milijuna ljudi. Iza glamuroznih fotografija i viralnih videa krije se karijera koju je izgradila na TikToku, modelingu, modi i televiziji
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Anna Malygon je najveću popularnost stekla kratkim humorističnim videima, ali i sadržajem o modi i svakodnevnom životu. Na TikToku je prati više od sedam milijuna ljudi, dok je višemilijunsku publiku okupila i na Instagramu.
| Foto: Instagram/maligoshik
Anna Malygon je najveću popularnost stekla kratkim humorističnim videima, ali i sadržajem o modi i svakodnevnom životu. Na TikToku je prati više od sedam milijuna ljudi, dok je višemilijunsku publiku okupila i na Instagramu. |
Foto: Instagram/maligoshik
Anna Malygon je najveću popularnost stekla kratkim humorističnim videima, ali i sadržajem o modi i svakodnevnom životu. Na TikToku je prati više od sedam milijuna ljudi, dok je višemilijunsku publiku okupila i na Instagramu.
| Foto: Instagram/maligoshik
Prije nego što je postala poznata influencerica, studirala je filmsku i medijsku produkciju na Humber Collegeu u Kanadi, gdje se bavila pisanjem scenarija, režijom i montažom.
| Foto: Instagram/maligoshik
Malygon je svjesna da kontroverzan sadržaj često privlači više pažnje. U intervjuu za Interview Magazine krajem 2025. priznala je da je upravo na taj način uspjela privući velik broj pregleda.
- Na neki sam način sve svoje preglede dobila zahvaljujući mržnji i kontroverzama - rekla je.
| Foto: Instagram/maligoshik
Nakon što je primijetila što najviše privlači reakcije, počela je češće objavljivati sadržaj za koji je znala da će izazvati rasprave među pratiteljima.
| Foto: Instagram/maligoshik
Negativni komentari joj, kaže, nisu osobito važni. Više cijeni ljude koji uživaju u onome što objavljuje nego one koji je kritiziraju zbog načina na koji se predstavlja na internetu.
| Foto: Instagram/maligoshik
Ipak, priznaje da ono što njezini pratitelji vide na društvenim mrežama nije uvijek potpuna slika njezina života. Pojedine situacije namjerno preuveličava kako bi bile zabavnije, iako tvrdi da se njezina osobnost pred kamerama ne razlikuje previše od one u privatnom životu.
| Foto: Instagram/maligoshik
Veliku pažnju privukli su i njezini videi snimljeni u dvorcu, posebice muškarac koji se u njima pojavljivao kao batler.
| Foto: Instagram/maligoshik
Malygon je za Hunger Magazine otkrila da je u dvorac stigla sasvim slučajno. Gradila joj se kuća pa joj je trebalo privremeno mjesto za život, a budući da obožava dvorce, odlučila je neko vrijeme živjeti u jednom. Ondje je upoznala i batlera koji je ubrzo postao dio njezinih videa.
| Foto: Instagram/maligoshik
Pratitelji su ga brzo primijetili, a njegova pojavljivanja s vremenom su postala jedan od zaštitnih znakova njezina sadržaja.
| Foto: Instagram/maligoshik
Iako na internetu često pokazuje glamurozan život, Malygon tvrdi da privatno nije sklona izlascima i zabavama. Ne pije alkohol ni ne puši, a kada joj raspored dopušta, odlazi spavati oko 22 sata. Kvalitetan san jedan joj je od najvećih prioriteta.
| Foto: Instagram/maligoshik
Govorila je i o pritisku koji društvene mreže stvaraju kada je riječ o fizičkom izgledu. Priznala je da je ranije uređivala gotovo svaku fotografiju koju bi objavila.
Danas to, kaže, radi znatno manje. Fotografije za Instagram i dalje želi učiniti što privlačnijima, ali tvrdi da više digitalno ne mijenja izgled svojeg tijela.
| Foto: Instagram/maligoshik
Osim društvenih mreža, posljednjih se godina sve više okreće modi. Tijekom Pariškog tjedna mode 2025. pratila je nekoliko revija, a među omiljenim brendovima izdvojila je Vetements.
Malygon se okušala i na televiziji. Pojavila se u trećoj sezoni reality showa "Inside", projekta britanske YouTube grupe Sidemen koji je kasnije stigao i na Netflix.
| Foto: Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik
Foto Instagram/maligoshik