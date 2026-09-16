FOTO Kraljica kontroverznog sadržaja: Znate li tko je Ukrajinka Anna Malygon?

Malygon je za Hunger Magazine otkrila da je u dvorac stigla sasvim slučajno. Gradila joj se kuća pa joj je trebalo privremeno mjesto za život, a budući da obožava dvorce, odlučila je neko vrijeme živjeti u jednom. Ondje je upoznala i batlera koji je ubrzo postao dio njezinih videa. | Foto: Instagram/maligoshik