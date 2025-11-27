FOTO Kreatorica sadržaja za odrasle otkrila studentima ono što se ne uči iz knjiga!

Profesorica psihologije dr. Nicole McNichols u svoj je kolegij The Diversity of Human Sexuality pozvala popularnu influencericu Ari Kytsyu kako bi studentima govorila o digitalnom radu, javnoj ekspoziciji i suvremenim oblicima online kreativnosti
Ari Kytsya (Ariel Danyluk) 24-godišnja je kreatorica sadržaja koja je izgradila veliku publiku na Instagramu i TikToku, gdje je prati više milijuna ljudi.
Ari Kytsya (Ariel Danyluk) 24-godišnja je kreatorica sadržaja koja je izgradila veliku publiku na Instagramu i TikToku, gdje je prati više milijuna ljudi.
Poznata je po lifestyle sadržaju, humoru i komunikaciji sa zajednicom koja ju prati.
Ari je studentima prenijela svoje osobno iskustvo života u digitalnom prostoru, od toga kako izgleda raditi s publikom do izazova koje donosi velika vidljivost na društvenim mrežama. Istaknula je da je njezina namjera bila otvoreno govoriti o dobrim i lošim stranama takvog posla.
Naglasila je da ne iznosi znanstvene činjenice niti univerzalne istine, već vlastiti pogled na svijet internetske kreativnosti i pritiske koji dolaze s javnim izlaganjem.
Profesorica McNichols objasnila je da su studentima željeli pružiti „pravi, sirovi uvid“ u to kako izgleda raditi u digitalnom okruženju u kojem se granice privatnog i javnog sve više brišu.
Istaknula je da se njezin kolegij bavi stvarnim ljudskim iskustvima i promjenama u modernoj kulturi te da je važno čuti perspektive ljudi koji se svakodnevno nose s pitanjima identiteta, online percepcije i rada s publikom.
- Manifestirali smo ovu suradnju i uspjeli - poručila je profesorica u objavi na društvenim mrežama, naglasivši da želi otvorene i iskrene rasprave.
Dio studenata i javnosti odobrio je ideju da se na sveučilištu čuju različiti glasovi, dok su drugi smatrali da bi izbor gostiju trebao biti konzervativniji.
Sveučilište je stalo uz profesoricu. Glasnogovornik je istaknuo da kolegij potiče kritičko razmišljanje i destigmatizaciju različitih oblika rada i izražavanja u digitalnom dobu.
Ovakva predavanja otvaraju pitanja o tome tko ima mjesto u akademskom prostoru i kako se sveučilišta trebaju odnositi prema novim vrstama javnih figura koje su oblikovale digitalne generacije.
