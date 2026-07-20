Pogledajte transformaciju FOTO Kupili su kuću staru 110 godina i pretvorili je u moderan obiteljski dom iz snova

MaCenna Lee i njezin partner zaljubili su se u stoljetnu kućicu u Teksasu čim su je prvi put razgledali. Iako je kuća bila puna izvornog šarma, njezin neobičan raspored s jednom spavaćom sobom i jednom kupaonicom nije odgovarao potrebama njihove obitelji. Zato su je odlučili temeljito obnoviti i pretvoriti u otvoreniji dom s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu