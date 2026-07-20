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FOTO Kupili su kuću staru 110 godina i pretvorili je u moderan obiteljski dom iz snova

MaCenna Lee i njezin partner zaljubili su se u stoljetnu kućicu u Teksasu čim su je prvi put razgledali. Iako je kuća bila puna izvornog šarma, njezin neobičan raspored s jednom spavaćom sobom i jednom kupaonicom nije odgovarao potrebama njihove obitelji. Zato su je odlučili temeljito obnoviti i pretvoriti u otvoreniji dom s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice
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FOTO Kupili su kuću staru 110 godina i pretvorili je u moderan obiteljski dom iz snova
Prvi korak bio je izraditi detaljan plan radova. MaCenna navodi kako je kod velike obnove najvažnije podijeliti projekt na manje zadatke jer istodobno treba razmišljati o rasporedu prostorija, instalacijama, materijalima i završnim detaljima. U radovima su joj pomagali partner Romeo te njezini roditelji, dok su stručnjake angažirali za poslove koje nisu mogli sigurno izvesti sami. | Foto: Instagram/xomacenna
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Prvi korak bio je izraditi detaljan plan radova. MaCenna navodi kako je kod velike obnove najvažnije podijeliti projekt na manje zadatke jer istodobno treba razmišljati o rasporedu prostorija, instalacijama, materijalima i završnim detaljima. U radovima su joj pomagali partner Romeo te njezini roditelji, dok su stručnjake angažirali za poslove koje nisu mogli sigurno izvesti sami. | Foto: Instagram/xomacenna
Komentari 1

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