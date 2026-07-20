FOTO Kupili su kuću staru 110 godina i pretvorili je u moderan obiteljski dom iz snova

MaCenna Lee i njezin partner zaljubili su se u stoljetnu kućicu u Teksasu čim su je prvi put razgledali. Iako je kuća bila puna izvornog šarma, njezin neobičan raspored s jednom spavaćom sobom i jednom kupaonicom nije odgovarao potrebama njihove obitelji. Zato su je odlučili temeljito obnoviti i pretvoriti u otvoreniji dom s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice
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Prvi korak bio je izraditi detaljan plan radova. MaCenna navodi kako je kod velike obnove najvažnije podijeliti projekt na manje zadatke jer istodobno treba razmišljati o rasporedu prostorija, instalacijama, materijalima i završnim detaljima. U radovima su joj pomagali partner Romeo te njezini roditelji, dok su stručnjake angažirali za poslove koje nisu mogli sigurno izvesti sami.
| Foto: Instagram/xomacenna
Prvi korak bio je izraditi detaljan plan radova. MaCenna navodi kako je kod velike obnove najvažnije podijeliti projekt na manje zadatke jer istodobno treba razmišljati o rasporedu prostorija, instalacijama, materijalima i završnim detaljima. U radovima su joj pomagali partner Romeo te njezini roditelji, dok su stručnjake angažirali za poslove koje nisu mogli sigurno izvesti sami.
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Foto: Instagram/xomacenna
Prvi korak bio je izraditi detaljan plan radova. MaCenna navodi kako je kod velike obnove najvažnije podijeliti projekt na manje zadatke jer istodobno treba razmišljati o rasporedu prostorija, instalacijama, materijalima i završnim detaljima. U radovima su joj pomagali partner Romeo te njezini roditelji, dok su stručnjake angažirali za poslove koje nisu mogli sigurno izvesti sami.
| Foto: Instagram/xomacenna
Tijekom obnove uklanjali su dotrajale dijelove kuće, mijenjali raspored prostorija i pripremali nove kupaonice. Istodobno su pokušavali sačuvati povijesni karakter građevine. Cilj nije bio izbrisati njezinu prošlost, nego stare detalje povezati s funkcionalnošću potrebnom suvremenoj obitelji.
| Foto: Instagram/xomacenna
Velik dio posla obavili su vlastitim rukama. Sami su, među ostalim, bojili vanjski dio kuće i postavljali stakla na prozore. Procijenili su da bi samo profesionalna ugradnja prozorskih stakala stajala više od osam tisuća dolara, pa su odlučili naučiti postupak i izvesti ga samostalno.
| Foto: Instagram/xomacenna
Obnova nije napredovala bez poteškoća. Dostupnost materijala, dolazak majstora i redoslijed građevinskih radova često su utjecali na njihov raspored. Ipak, svaki završeni dio kuće približavao ih je prvotnoj zamisli — stvaranju toplog obiteljskog doma koji zadržava karakter kuće stare više od jednog stoljeća.
| Foto: Instagram/xomacenna
Moramo priznati da obnovljena kuća izgleda zaista nevjerojatno!
| Foto: Instagram/xomacenna
Sve detalje transformacije doma MaCenna je objavila na svom Instagram profilu @xomacenna.
| Foto: Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna
Foto Instagram/xomacenna