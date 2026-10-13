FOTO Lara (15) putuje po cijelom svijetu od malih nogu: Ovo su sve njezine avanture

Larini roditelji Adriana i Vedran nisu odustajali od putovanja ni kad je bila u fazi 'gospođica neću': 'Kad već plače, bolje da plače na Malti ili Baliju nego doma'
Dok njezini vršnjaci tek maštaju o putovanjima s roditeljima ili bez njih, 15-godišnja Riječanka Lara Karuza već ima putnički životopis i iskustva kao iz pustolovnog filma na kojem bi joj pozavidjeli i mnogi odrasli. Plivala je u meksičkim cenotama, spavala u šatoru u Sahari, plovila Nilom, plutala u Crvenome moru, letjela balonom iznad Kapadokije, upoznavala daleke kulture i sjedila u dnevnom boravku potpuno nepoznate obitelji u Zanzibaru. Na prvo je putovanje krenula kad je imala samo tri mjeseca. Naime, mama Adriana i tata Vedran, novinarka i fotograf, koji su i sami mnogo putovali prije rođenja kćeri, tad su odlučili povesti je na svoje avanture.
| Foto: Privatni album/
Dok njezini vršnjaci tek maštaju o putovanjima s roditeljima ili bez njih, 15-godišnja Riječanka Lara Karuza već ima putnički životopis i iskustva kao iz pustolovnog filma na kojem bi joj pozavidjeli i mnogi odrasli. Plivala je u meksičkim cenotama, spavala u šatoru u Sahari, plovila Nilom, plutala u Crvenome moru, letjela balonom iznad Kapadokije, upoznavala daleke kulture i sjedila u dnevnom boravku potpuno nepoznate obitelji u Zanzibaru. Na prvo je putovanje krenula kad je imala samo tri mjeseca. Naime, mama Adriana i tata Vedran, novinarka i fotograf, koji su i sami mnogo putovali prije rođenja kćeri, tad su odlučili povesti je na svoje avanture.
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Foto: Privatni album/
Dok njezini vršnjaci tek maštaju o putovanjima s roditeljima ili bez njih, 15-godišnja Riječanka Lara Karuza već ima putnički životopis i iskustva kao iz pustolovnog filma na kojem bi joj pozavidjeli i mnogi odrasli. Plivala je u meksičkim cenotama, spavala u šatoru u Sahari, plovila Nilom, plutala u Crvenome moru, letjela balonom iznad Kapadokije, upoznavala daleke kulture i sjedila u dnevnom boravku potpuno nepoznate obitelji u Zanzibaru. Na prvo je putovanje krenula kad je imala samo tri mjeseca. Naime, mama Adriana i tata Vedran, novinarka i fotograf, koji su i sami mnogo putovali prije rođenja kćeri, tad su odlučili povesti je na svoje avanture.
| Foto: Privatni album/
Prva destinacija bio je Vis. Lara je zaspala još u njihovoj ulici, a probudila se tek u splitskoj luci. Nije se bunila ni tijekom sedmosatnog putovanja, pa su roditelji zaključili da s njom bez problema mogu krenuti i mnogo dalje. Tako su nakon Hrvatske počele padati granice. Italija, Slovenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Crna Gora i Albanija bile su tek početak. Uslijedile su Francuska, Španjolska, Malta, Engleska, Turska, Kanari, Egipat, Tanzanija, Maroko, Meksiko, Katar, Jordan, Kambodža, Vijetnam, Malezija i Japan, a na popisu se našao i Uzbekistan, koji ju je posebno oduševio.
| Foto: Privatni album/
Ukupno 27 zemalja, na četiri kontinenta, od istoka do zapada, dok su njezini roditelji u njezinoj dobi, kažu u šali, plovili eventualno do Lošinja.
| Foto: Privatni album/
- Ne sjećam se baš svega dok sam bila skroz mala, no jedna od najdražih uspomena je prva vožnja avionom, u Valenciju, te potom vožnja biciklom po isušenom koritu rijeke koju su pretvorili u veliki park u centru. Sjećam se i dugačkih pješčanih plaža s fenomenalno izgrađenim dvorcima od pijeska - prisjeća se tinejdžerica koja je tad imala pet godina.
| Foto: Privatni album/
Danas je svjesna da njezino odrastanje ipak nije sasvim uobičajeno.
- Meni su putovanja najbolja aktivnost i svake godine jedva čekam čuti kamo sljedeće idemo - kaže Lara.
A među destinacijama koje su je najviše iznenadile posebno mjesto zauzima Uzbekistan.
| Foto: Privatni album/
- Toliko sam se oduševila tom državom da nisam znala kako da to dočaram svojim prijateljima. Mislim, tko ide u Uzbekistan?! (smijeh) Jako mi se sviđaju njihova arhitektura i povijest, ljudi i sve aktivnosti na kojima smo bili. To ću zauvijek pamtiti kao fantastično putovanje koje je teško prepričati prijateljima - ističe.
| Foto: Privatni album/
Naravno, nije svako putovanje izgledalo kao razglednica. Bilo je temperatura i crijevnih bolesti, neprospavanih noći, dugih putovanja i situacija u kojima bi obitelj stigla pred apartman usred noći, a ključa jednostavno nije bilo. Jednom su tako, s malim djetetom, sjedili na podu dok im je vlasnik smještaja pokušavao poslati ključ taksijem. Danas su takve situacije samo obiteljske anegdote koje se prepričavaju.
| Foto: Privatni album/
Bilo je i razdoblja u kojima je Lara bila u fazi "gospođica neću". No ni tad roditelji nisu odustajali od putovanja.
- Kad već plače, bolje da plače na Malti ili Baliju nego doma - šali se mama Adriana.
I upravo se u toj rečenici možda najbolje vidi filozofija obitelji Karuza. Putovanja nisu nagrada za dobro ponašanje niti luksuz koji se događa jedanput godišnje. Ona su jednostavno dio njihova života, iako priznaju kako česta putovanja iziskuju drukčiji tempo.
| Foto: Privatni album/
- Putovanja s djetetom natjeraju vas da usporite. Jednostavno ne možete imati onaj tempo na koji ste se naviknuli, a to usporavanje zapravo vam da novu perspektivu i doživljaj destinacije. Zahvaljujući Lari, u nekim smo arapskim zemljama bili potpuno drukčije tretirani. Posebno pamtimo Maroko, gdje nas je iskreno oduševila njihova ljubav prema djeci i način na koji su joj pristupali - kažu roditelji.
| Foto: Privatni album/
Za Laru su putovanja mnogo više od lijepih prizora i fotografija. Upoznajući različite zemlje, počela je primjećivati koliko se ljudi mogu razlikovati, ali i koliko su zapravo slični.
- Na svim tim mjestima naučila sam mnogo toga. Primjerice, da su ljudi u nekim siromašnijim državama mnogo više društveni, otvoreni i vrlo dragi. Naučila sam nešto o svakoj državi koju sam posjetila. No zapravo uvijek razmišljam o tome kako su ljudi svugdje isti, iako svatko ima svoju kulturu. To mi je najzanimljivije. To morate doživjeti, teško je potpuno shvatiti iz knjiga - kaže mlada svjetska putnica.
Neke su joj uspomene, međutim, ostale i kao podsjetnik da svijet nije svugdje jednako bezbrižno mjesto. Posebno pamti djecu na Zanzibaru koja su se motala oko njih i čekala bombone koje su im donijeli.
| Foto: Privatni album/
- Vidjeti ih tako sretne zbog par bombona potiče me na razmišljanje o tome kako svatko živi uvelike drukčije - kaže.
U sjećanju su joj ostale i škole u siromašnijim dijelovima Azije i Afrike, u kojima učiteljice često moraju raditi dva posla kako bi imale dovoljno novca.
Takvi prizori mijenjaju perspektivu, čak i kad ih doživljavaš kao dijete.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
- Uvijek se sjetim koliko sam zahvalna što živim baš u Rijeci - dodaje djevojka, koja je od prvih mjeseci života učila da svijet nije samo ono što vidi kroz prozor vlastitog doma.
Njezini roditelji vjeruju da se vrijednost putovanja ne mjeri samo brojem posjećenih zemalja. Svaki kilometar, kažu, ostavlja trag i na njima i na Lari.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
- Ne vraćamo se s puta kao potpuno novi, ne znam kako bolji ljudi. Vrijednost je u malim promjenama, pomacima, rušenju predrasuda, jačanju tolerancije i lakšem postizanju kompromisa - poručuju.
| Foto: Privatni album
Kako je Lara odrastala, mijenjao se i njihov način putovanja. U početku su destinacije uglavnom birali roditelji, a priče o njima prilagođavali njezinoj dobi. S vremenom je Lara počela izražavati vlastite želje, a danas već sama istražuje mogućnosti i pronalazi letove.
- Roditelji organiziraju sve, ali sve se češće događa da upravo ja znam kamo dalje kad se pogubimo. Mama zna biti paničar, a ja sam uvijek smirena - kaže kroz smijeh.
Nije, međutim, sve na putovanjima samo snalaženje i razgledavanje. Lara i dalje ima svoje tinejdžerske navike. Kad stigne u novi grad, prvo se javi prijateljicama i snimi im sobu u kojoj spava, a kad je riječ o fotografiranju, nema dvojbe tko je najveći krivac. Mama i tata, oboje skloni fotografiranju, znaju zastati svakih nekoliko minuta, pa je ljubav prema fotografiji naslijedila upravo od njih, a fotografija bi, kaže, mogla u budućnosti postati i njezin posao.
| Foto: Privatni album
- Fotografiram i snimam puno stvari na putovanjima. Volim imati svoja iskustva i lijepe prizore u galeriji kako bih bilo kad mogla gledati slike i videe. Na taj način kao da putujem i nakon što putovanje završi - objašnjava.
London, u kojem je bila dvaput, Larina je posebna ljubav.
- Tamo želim živjeti, to mi je plan i neću odustajati od tog sna - ističe.
| Foto: Privatni album
U Londonu je doživjela i uspomenu koju izdvaja kao najljepšu od svih putovanja. Nije to znamenitost, poznati muzej ili neki daleki krajolik, nego koncert Billie Eilish 2025. godine.
- Taj koncert mi je bio najbolji dan u životu. Ne znam hoću li ikada doživjeti nešto takvo opet. Ne mogu opisati riječima koliko sam bila sretna i preplavljena svim lijepim osjećajima - kaže Lara.
| Foto: Privatni album
Možda upravo ta uspomena najbolje pokazuje da se vrijednost putovanja ne može mjeriti kilometrima ni brojem zemalja. Ponekad su to prizori koji nas ostave bez daha, ponekad susreti s ljudima, a ponekad trenutak u kojem se ostvaruje nešto o čemu se dugo sanja.
Kroz godine su Karuze razvile i vlastite male putničke rituale. Prije ulaska u avion dotaknu ga izvana, a kad sjednu zajedno, drže se za ruke pri polijetanju i slijetanju.
- Jako sam zahvalna što uopće imam priliku toliko putovati i imati toliko novih iskustava. Mislim da su me putovanja dosta oblikovala kao osobu i sigurno sam bogatija. Sve što vidite i doživite ostane nekako dio vas. Putovanja su me učinila i dosta snalažljivom - kaže Lara.
| Foto: Privatni album
A za one koji tek sanjaju o svojim prvim avanturama ima jednostavnu poruku:
- Samo krenite jer baš svugdje možete nešto zanimljivo vidjeti i doživjeti! - zaključuje.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
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