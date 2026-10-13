Obavijesti

Galerija

Zajedno s roditeljima

FOTO Lara (15) putuje po cijelom svijetu od malih nogu: Ovo su sve njezine avanture

Larini roditelji Adriana i Vedran nisu odustajali od putovanja ni kad je bila u fazi 'gospođica neću': 'Kad već plače, bolje da plače na Malti ili Baliju nego doma'
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Lara (15) putuje po cijelom svijetu od malih nogu: Ovo su sve njezine avanture
Dok njezini vršnjaci tek maštaju o putovanjima s roditeljima ili bez njih, 15-godišnja Riječanka Lara Karuza već ima putnički životopis i iskustva kao iz pustolovnog filma na kojem bi joj pozavidjeli i mnogi odrasli. Plivala je u meksičkim cenotama, spavala u šatoru u Sahari, plovila Nilom, plutala u Crvenome moru, letjela balonom iznad Kapadokije, upoznavala daleke kulture i sjedila u dnevnom boravku potpuno nepoznate obitelji u Zanzibaru. Na prvo je putovanje krenula kad je imala samo tri mjeseca. Naime, mama Adriana i tata Vedran, novinarka i fotograf, koji su i sami mnogo putovali prije rođenja kćeri, tad su odlučili povesti je na svoje avanture. | Foto: Privatni album/
1/25
Dok njezini vršnjaci tek maštaju o putovanjima s roditeljima ili bez njih, 15-godišnja Riječanka Lara Karuza već ima putnički životopis i iskustva kao iz pustolovnog filma na kojem bi joj pozavidjeli i mnogi odrasli. Plivala je u meksičkim cenotama, spavala u šatoru u Sahari, plovila Nilom, plutala u Crvenome moru, letjela balonom iznad Kapadokije, upoznavala daleke kulture i sjedila u dnevnom boravku potpuno nepoznate obitelji u Zanzibaru. Na prvo je putovanje krenula kad je imala samo tri mjeseca. Naime, mama Adriana i tata Vedran, novinarka i fotograf, koji su i sami mnogo putovali prije rođenja kćeri, tad su odlučili povesti je na svoje avanture. | Foto: Privatni album/

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026