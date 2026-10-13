FOTO Lara (15) putuje po cijelom svijetu od malih nogu: Ovo su sve njezine avanture

Kako je Lara odrastala, mijenjao se i njihov način putovanja. U početku su destinacije uglavnom birali roditelji, a priče o njima prilagođavali njezinoj dobi. S vremenom je Lara počela izražavati vlastite želje, a danas već sama istražuje mogućnosti i pronalazi letove. - Roditelji organiziraju sve, ali sve se češće događa da upravo ja znam kamo dalje kad se pogubimo. Mama zna biti paničar, a ja sam uvijek smirena - kaže kroz smijeh. Nije, međutim, sve na putovanjima samo snalaženje i razgledavanje. Lara i dalje ima svoje tinejdžerske navike. Kad stigne u novi grad, prvo se javi prijateljicama i snimi im sobu u kojoj spava, a kad je riječ o fotografiranju, nema dvojbe tko je najveći krivac. Mama i tata, oboje skloni fotografiranju, znaju zastati svakih nekoliko minuta, pa je ljubav prema fotografiji naslijedila upravo od njih, a fotografija bi, kaže, mogla u budućnosti postati i njezin posao. | Foto: Privatni album