FOTO Lepa Brena otkrila tajnu mladolikog izgleda i vitke linije

Fahreta Jahić-Živojinović, poznatija kao Lepa Brena, i u 66. godini svakim danom oduševljava publiku, a svoj besprijekoran izgled duguje usklađenoj prehrani, redovitom vježbanju i kvalitetnoj njezi kože
Lepa Brena godinama slovi za jednu od najdotjeranijih regionalnih zvijezda, a i danas plijeni pažnju mladolikim izgledom i vitkom linijom. Popularna pjevačica otvoreno govori o navikama koje joj pomažu da ostane u formi - od uravnotežene prehrane i redovite tjelovježbe do pažljive njege kože.
| Foto: YouTube/Screenshot/KeanuReeves
Lepa Brena godinama slovi za jednu od najdotjeranijih regionalnih zvijezda, a i danas plijeni pažnju mladolikim izgledom i vitkom linijom. Popularna pjevačica otvoreno govori o navikama koje joj pomažu da ostane u formi - od uravnotežene prehrane i redovite tjelovježbe do pažljive njege kože. |
Foto: YouTube/Screenshot/KeanuReeves
Lepa Brena godinama slovi za jednu od najdotjeranijih regionalnih zvijezda, a i danas plijeni pažnju mladolikim izgledom i vitkom linijom. Popularna pjevačica otvoreno govori o navikama koje joj pomažu da ostane u formi - od uravnotežene prehrane i redovite tjelovježbe do pažljive njege kože.
| Foto: YouTube/Screenshot/KeanuReeves
Brena je u nekoliko navrata priznala da se ranije borila s viškom kilograma, no uz promjenu prehrane uspjela je pronaći režim koji joj odgovara. Njezin jelovnik temelji se na laganim i nutritivno bogatim namirnicama poput ribe, jaja, povrća i salata. Često jede zobene pahuljice, orašaste plodove i voće, dok su joj obroci tijekom dana raspoređeni tako da organizam dobiva dovoljno energije bez osjećaja težine.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Veliku ulogu u održavanju linije ima i jutarnja rutina. Nakon jutarnje kave pjevačica prakticira jogu, koja joj pomaže da ostane gipka i puna energije za dnevne obaveze. Istaknula je i da je iz prehrane izbacila mliječne proizvode jer joj takav način prehrane pomaže da se osjeća lakše i izbjegne nadutost. Na njezinom se jelovniku često nalazi i riba, koju najradije jede uz čašu dobrog vina.
| Foto: Instagram/Lepa Brena
Osim prehrane i tjelovježbe, Brena veliku pažnju posvećuje i njezi kože. Iako rijetko odlazi kozmetičaru, svakodnevno njeguje lice i tijelo kod kuće. Večernji ritual, koji uključuje nanošenje mirisnih mlijeka i krema od glave do pete, smatra važnim dijelom opuštanja prije spavanja.
| Foto: Instagram/Lepa Brena
Njegu prilagođava i godišnjim dobima - tijekom ljeta koristi laganije serume i kreme, dok zimi bira bogatije preparate koji štite kožu od hladnoće i vjetra. Uz kvalitetan san, pravilnu prehranu i redovito vježbanje, kaže da se svako jutro može zadovoljno pogledati u ogledalo.
| Foto: Instagram
Upravo kombinacija zdravih navika, kretanja i dosljedne njege kože tajna je zbog koje Lepa Brena i danas izgleda svježe, energično i besprijekorno, na čemu joj mnogi mogu pozavidjeti.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Extra FM
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Ivo šarić
Foto Extra FM
Foto youtube screenshot
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Mario Poje/Extra FM
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto Instagram/
Foto 24sata
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Armin Durgut/Pixsell
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija
Foto Brena Team
Foto Brena Team
Foto Instagram/
Foto HRT/Screenshot
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram/
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Borislav Zdrinja/ATAImages/PIXSE
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Amir Hamzagic
Foto Antonio Ahel, ILUSTRACIJA
Foto Dušan Mirković/Požega.eu
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Ivica Galović/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Privatni album/canva
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Iva Banicevic/Instagram
Foto Amir Hamzagic
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Luka Dubroja
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL
Foto Amir Hamzagic
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Instagram/Nevena Rendeli
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Foto Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell/Youtube/Screenshot
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto screenshot/Pink Tv
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Facebook/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram/Brittany Matthews
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Davorin Višnjić/Pixsell/privatni album
Foto Instagram
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Privatni albumi
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto screnshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Screenshot YouTube
Foto Goran Stanzl/Pixsell
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Facebook/
Foto Facebook/
Foto Petar Glebov/Pixsell
Foto Youtube/screenshot
Foto Facebook/
Foto Fran Hitrec
Foto Kristina Stedul-Fabac/Pixsell
Foto Fran Hitrec
Foto Zoran Kuzmanović
Foto Fran Hitrec
Foto Zoran Kuzmanović
Foto Facebook/
Foto Petar Glebov/Pixsell
Foto Facebook/
Foto Twitter/Jeremy Meeks
Foto 24sata
Foto YouTube/screenshoot
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Petar glebov/Pixsell
Foto Petar glebov/Pixsell
Foto Youtube/screenshot
Foto Youtube/screenshot
Foto Youtube/screenshot
Foto Youtube/screenshot
Foto Youtube/screenshot
Foto Robert Anić
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL
Foto T. Miletić
Foto T. Miletić
Foto I. Kralj
Foto Robert Anić