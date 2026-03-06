FOTO Lepa Brena otkrila tajnu mladolikog izgleda i vitke linije

Veliku ulogu u održavanju linije ima i jutarnja rutina. Nakon jutarnje kave pjevačica prakticira jogu, koja joj pomaže da ostane gipka i puna energije za dnevne obaveze. Istaknula je i da je iz prehrane izbacila mliječne proizvode jer joj takav način prehrane pomaže da se osjeća lakše i izbjegne nadutost. Na njezinom se jelovniku često nalazi i riba, koju najradije jede uz čašu dobrog vina. | Foto: Instagram/Lepa Brena