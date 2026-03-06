Obavijesti

Galerija

Komentari 5
TO MOŽETE I VI!

FOTO Lepa Brena otkrila tajnu mladolikog izgleda i vitke linije

Fahreta Jahić-Živojinović, poznatija kao Lepa Brena, i u 66. godini svakim danom oduševljava publiku, a svoj besprijekoran izgled duguje usklađenoj prehrani, redovitom vježbanju i kvalitetnoj njezi kože
FOTO Lepa Brena otkrila tajnu mladolikog izgleda i vitke linije
Lepa Brena godinama slovi za jednu od najdotjeranijih regionalnih zvijezda, a i danas plijeni pažnju mladolikim izgledom i vitkom linijom. Popularna pjevačica otvoreno govori o navikama koje joj pomažu da ostane u formi - od uravnotežene prehrane i redovite tjelovježbe do pažljive njege kože. | Foto: YouTube/Screenshot/KeanuReeves
1/148
Lepa Brena godinama slovi za jednu od najdotjeranijih regionalnih zvijezda, a i danas plijeni pažnju mladolikim izgledom i vitkom linijom. Popularna pjevačica otvoreno govori o navikama koje joj pomažu da ostane u formi - od uravnotežene prehrane i redovite tjelovježbe do pažljive njege kože. | Foto: YouTube/Screenshot/KeanuReeves
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026