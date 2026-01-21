FOTO Let u prvoj klasi pretvorio se u neočekivani show: Seksi influencerica izbačena s leta

Sania Blanchard jedno je od onih imena koje se u digitalnom svijetu brzo pamti, a posljednjih dana i sve češće spominje. Kao uspješna influencerica, izgradila je karijeru na kombinaciji seksepila, provokativnog sadržaja i stalne prisutnosti na društvenim mrežama, no jedan incident tijekom leta iznenada ju je lansirao i u fokus šire javnosti
Poznata po samopouzdanom nastupu i stilu koji briše granicu između privatnog i javnog, Blanchard već neko vrijeme živi život pod reflektorima.
| Foto: Instagram
Poznata po samopouzdanom nastupu i stilu koji briše granicu između privatnog i javnog, Blanchard već neko vrijeme živi život pod reflektorima. |
Foto: Instagram
Poznata po samopouzdanom nastupu i stilu koji briše granicu između privatnog i javnog, Blanchard već neko vrijeme živi život pod reflektorima.
| Foto: Instagram
Upravo zato svaki njezin potez, bio on promišljen ili spontan, lako postaje viralan. A jedan let, koji je trebao biti sasvim običan, pretvorio se u pravi online spektakl.
| Foto: Instagram
Sania Blanchard nedavno se našla u središtu pažnje nakon incidenta koji se dogodio tijekom ukrcaja na let u SAD-u. Prema dostupnim informacijama, Blanchard je zajedno s prijateljicom i kolegicom sudjelovala u ponašanju koje je posada aviona ocijenila neprimjerenim.
| Foto: Instagram
Navodno su sjele na mjesta u prvoj klasi bez odgovarajućih karata, odbijajući poslušati upute kabinskog osoblja.
| Foto: Instagram
Situacija je ubrzo eskalirala, pozvana je policija, a cijeli događaj snimali su putnici i dijelili na društvenim mrežama, gdje su se snimke proširile brzinom munje.
| Foto: Instagram
Dodatnu pažnju izazvalo je njihovo ponašanje tijekom intervencije: smijeh, provokativni komentari i performans koji je više podsjećao na sadržaj za društvene mreže nego na ozbiljnu situaciju u zračnoj luci. Let je za njih završio prije polijetanja, a incident je dobio i pravni epilog.
| Foto: Instagram
Umjesto povlačenja iz javnosti, Sania Blanchard učinila je upravo suprotno. Incident je iskoristila kao novi val vidljivosti, objave, komentari i reakcije pratitelja dodatno su povećali interes za njezin profil.
| Foto: Instagram
Mnogi se sada pitaju je li riječ o nepromišljenom ponašanju ili još jednom primjeru kako se kontroverza pretvara u kapital u svijetu influencera.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram