FOTO Lidija iz Zagreba 'istopila' 20 kg: 'Zdravija sam, ali kažu da sam prije bolje izgledala'

Popularna influencerica Lidija Šeatović, koja objavljuje sadržaj na Instagramu pod profilom mylittlezagreb, podijelila je s pratiteljima svoj put mršavljenja. Kako sama kaže, reakcije nisu sve pozitivne
Lidija je dugi niz godina radila u raznim medijima kao marketing stručnjak i urednica. A onda se zaželjela promjene.
| Foto: Instagram/mylittlezagreb
Prije 10 godina pokrenula je blog MyLittleZagreb, inspiriran i posvećen gradu kojeg voli i u kojem je rođena.
Brzo je dobio na popularnosti, od imena je nastao brend te se proširila na Instagram, Twitter i Facebook..
Za vrijeme lockdowna počela je objavljivati i na TikToku, dijeleći savjete o odjeći, njezi tijela, uređenju doma, putovanjima...
Danas njezin TikTok profil prati više od 133.000 obožavatelja.
Početkom 2025. godine, podijelila je sa svojim pratiteljima početak mršavljenja.
Promijenila je prehranu, pazila na kalorije, počela vježbati i kile su brzo išle dolje.
Počela je u siječnju sa 75 kilograma na visinu od 165 cm.
Već nakon dva mjeseca imala je osam kilograma manje, a do krajnjeg cilja, 58 kg, došla je nakon pola godine.
Redovno je snimala videe o obrocima koje jede te se prebacila na animal based prehranu (konzumaciju namirnica životinjskog podrijetla).
No, osim pozitivnih komentara, pojavili su se i oni koji je optužuju da je uzimala lijekove za mršavljenje te kako sad izgleda lošije i starije.
Lidija ističe kako se nikad nije osjećala bolje i zdravije - što je na kraju i jedino važno.
