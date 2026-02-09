Obavijesti

UPORNA INFLUENCERICA

FOTO Lidija iz Zagreba 'istopila' 20 kg: 'Zdravija sam, ali kažu da sam prije bolje izgledala'

Popularna influencerica Lidija Šeatović, koja objavljuje sadržaj na Instagramu pod profilom mylittlezagreb, podijelila je s pratiteljima svoj put mršavljenja. Kako sama kaže, reakcije nisu sve pozitivne
Lidija je dugi niz godina radila u raznim medijima kao marketing stručnjak i urednica. A onda se zaželjela promjene. | Foto: Instagram/mylittlezagreb
