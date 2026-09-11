FOTO Lignje, škampi i premium ribe: Evo što nude u šibenskoj ribarnici i po kojim cijenama

Na šibenskoj ribarnici kupce očekuje raznolika ponuda svježe ribe i morskih specijaliteta, a izbor ovisi o dnevnom ulovu. Među ponudom su brojne poznate delicije, no neke bi kupce mogle iznenaditi i svojim cijenama
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Na šibenskoj ribarnici ponuda je raznolika, a među svježom ribom mogu se pronaći orade, tuna i druge vrste iz Jadrana. Izbor ovisi o dnevnom ulovu i dostupnosti.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na šibenskoj ribarnici ponuda je raznolika, a među svježom ribom mogu se pronaći orade, tuna i druge vrste iz Jadrana. Izbor ovisi o dnevnom ulovu i dostupnosti. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na šibenskoj ribarnici ponuda je raznolika, a među svježom ribom mogu se pronaći orade, tuna i druge vrste iz Jadrana. Izbor ovisi o dnevnom ulovu i dostupnosti.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Među traženijim morskim specijalitetima su lignje i škampi. Kilogram lignji stoji oko 23 eura, dok škampi dosežu oko 35 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tuna se može pronaći po cijeni od oko 25 eura za kilogram. Popularna je zbog kvalitetnog mesa i brojnih načina pripreme.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Orade su također dio ponude, a kilogram se prodaje za oko 20 eura. Mnogi ih biraju za pečenje ili pripremu na gradelama.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Osim ribe, na ribarnici se mogu pronaći i različiti morski plodovi i drugi specijaliteti. Ponuda se mijenja iz dana u dan, ovisno o ulovu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte što još ima u ponudi i po kojoj cijeni:
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL