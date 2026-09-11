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FOTO Lignje, škampi i premium ribe: Evo što nude u šibenskoj ribarnici i po kojim cijenama

Na šibenskoj ribarnici kupce očekuje raznolika ponuda svježe ribe i morskih specijaliteta, a izbor ovisi o dnevnom ulovu. Među ponudom su brojne poznate delicije, no neke bi kupce mogle iznenaditi i svojim cijenama
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Šibenik: Ponuda ribe u ribarnici
Na šibenskoj ribarnici ponuda je raznolika, a među svježom ribom mogu se pronaći orade, tuna i druge vrste iz Jadrana. Izbor ovisi o dnevnom ulovu i dostupnosti. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Na šibenskoj ribarnici ponuda je raznolika, a među svježom ribom mogu se pronaći orade, tuna i druge vrste iz Jadrana. Izbor ovisi o dnevnom ulovu i dostupnosti. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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