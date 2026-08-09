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IMA TRI STRASTI

FOTO Ljubiteljica snažnih i brzih automobila osvaja mreže: Bikini spaja s konjskim snagama

Natalie Roush jedna je od onih influencerica koje su uspjele spojiti naizgled potpuno različite svjetove – glamurozne modne fotografije, bikinije, automobile, kolekcionarstvo i sadržaj za ljubitelje pop-kulture. Na Instagramu je prati oko 1,4 milijuna ljudi, a u opisu profila jednostavno navodi tri velike strasti
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FOTO Ljubiteljica snažnih i brzih automobila osvaja mreže: Bikini spaja s konjskim snagama
Natalie je veliku publiku privukla glamuroznim fotografijama i modnim sadržajem, ali njezin profil odavno nije usmjeren samo na izgled. Sve važnije mjesto zauzimaju sportski automobili, vožnje i snimke iz garaže, zbog čega je postala prepoznatljiva i među ljubiteljima brzine. | Foto: Instagram/natalieroush
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Natalie je veliku publiku privukla glamuroznim fotografijama i modnim sadržajem, ali njezin profil odavno nije usmjeren samo na izgled. Sve važnije mjesto zauzimaju sportski automobili, vožnje i snimke iz garaže, zbog čega je postala prepoznatljiva i među ljubiteljima brzine. | Foto: Instagram/natalieroush
Komentari 2

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