FOTO Ljubiteljica snažnih i brzih automobila osvaja mreže: Bikini spaja s konjskim snagama

Natalie Roush jedna je od onih influencerica koje su uspjele spojiti naizgled potpuno različite svjetove – glamurozne modne fotografije, bikinije, automobile, kolekcionarstvo i sadržaj za ljubitelje pop-kulture. Na Instagramu je prati oko 1,4 milijuna ljudi, a u opisu profila jednostavno navodi tri velike strasti
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Natalie je veliku publiku privukla glamuroznim fotografijama i modnim sadržajem, ali njezin profil odavno nije usmjeren samo na izgled. Sve važnije mjesto zauzimaju sportski automobili, vožnje i snimke iz garaže, zbog čega je postala prepoznatljiva i među ljubiteljima brzine.
| Foto: Instagram/natalieroush
Natalie je veliku publiku privukla glamuroznim fotografijama i modnim sadržajem, ali njezin profil odavno nije usmjeren samo na izgled. Sve važnije mjesto zauzimaju sportski automobili, vožnje i snimke iz garaže, zbog čega je postala prepoznatljiva i među ljubiteljima brzine.
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Foto: Instagram/natalieroush
Natalie je veliku publiku privukla glamuroznim fotografijama i modnim sadržajem, ali njezin profil odavno nije usmjeren samo na izgled. Sve važnije mjesto zauzimaju sportski automobili, vožnje i snimke iz garaže, zbog čega je postala prepoznatljiva i među ljubiteljima brzine.
| Foto: Instagram/natalieroush
Na svom profilu ističe da skuplja automobile o kojima je sanjala, a pratiteljima redovito pokazuje nove modele, detalje iz unutrašnjosti i vožnje. Upravo je taj spoj glamura i automobila postao njezin zaštitni znak.
| Foto: Instagram/natalieroush
Iako se uz njih često fotografira u atraktivnim izdanjima, Natalie automobile ne koristi samo kao pozadinu. U objavama pokazuje veliko zanimanje za pojedine modele, opisuje svoje dojmove iz vožnje i otvoreno govori o tome koliko uživa u svojoj kolekciji.
| Foto: Instagram/natalieroush
Uz snimku jednoga od svojih automobila napisala je kako joj taj model nikada neće dosaditi. Takve objave redovito privlače tisuće reakcija i komentare pratitelja koji dijele njezino oduševljenje automobilima.
| Foto: Instagram/natalieroush
Uz sadržaj iz garaže, Natalie objavljuje fotografije s putovanja, bazena i plaža. Njezine objave u bikinijima izazovu razne reakcije, a pratitelji je obasipaju komplimentima.
| Foto: Instagram/natalieroush
Osim automobila, Natalie je velika obožavateljica Pokémona. Redovito otvara paketiće s kartama, pokazuje svoju kolekciju i priznaje da teško može prestati kupovati nove. Time je privukla i publiku koja prati sadržaj vezan uz kolekcionarske karte i videoigre.
| Foto: Instagram/natalieroush
Natalie vodi i dodatni profil posvećen nešto mirnijem sadržaju, poput knjiga i kave. Time pokazuje drugačiju stranu od one po kojoj je najpoznatija na glavnom profilu – bez sportskih automobila i provokativnih fotografija, ali i dalje uz prepoznatljivu estetiku.
| Foto: Instagram/natalieroush
Popularnost nije zadržala samo na objavljivanju fotografija. Pokrenula je vlastitu internetsku trgovinu i prodaje proizvode povezane sa svojim brendom, dok na službenoj stranici promovira i sadržaj na YouTubeu te prijenose uživo na Twitchu.
| Foto: Instagram/natalieroush
Dok se velik broj influencerica oslanja isključivo na modu i putovanja, Natalie je svoj profil proširila interesima koji je izdvajaju iz mase. Bikiniji joj donose pozornost, ali automobili, Pokémon karte i prepoznatljiv humor pomažu joj da publiku zadrži.
| Foto: Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush
Foto Instagram/natalieroush