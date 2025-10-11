FOTO Luksuz bez premca! Ovo je najskuplji metro na svijetu

Rijad je otvorio najveći metro bez vozača na svijetu, s impresivnim stanicama i umjetničkim interijerima. Sustav prevozi milijune putnika dnevno po pristupačnim cijenama. Novi planovi povezat će ga s turističkim i zabavnim destinacijama
Rijadski metro sustav bez vozača već se smatra jednim od najfuturističnijih prometnih sustava na svijetu. Brzi vlakovi voze kroz moderne postaje koje podsjećaju na mala arhitektonska remek-djela. Umjetnička djela na zidovima i zeleni, podzemni vrtovi čine putovanje pravim doživljajem, a ne samo običnim prijevozom.
Cjelokupni metro vrijedan je nevjerojatnih 22,5 milijardi dolara i otvoren je u prosincu 2024. godine. Sustav je dug 176 kilometara i uključuje šest linija koje povezuju ključne dijelove Rijada, od međunarodne zračne luke do financijske četvrti. Već se naziva „najsjajnijim i najfuturističkijim prometnim sustavom na svijetu“.
Metro može prevoziti najmanje 3,6 milijuna putnika dnevno. U prvih 11 tjedana zabilježeno je više od 18 milijuna korisnika, a u kolovozu je proslavljen sto milijunti putnik. Vlakovi imaju tri klase: odvojene vagone za muškarce, obiteljske vagone i prvu klasu, a interijeri nadahnuti tradicionalnom arhitekturom Rijada.
Dvosatna vožnja stoji tek četiri rijala, nešto više od jednog dolara. Mjesečne karte za neograničeno putovanje dostupne su za 140 rijala, odnosno 37 dolara. Metro prometuje svakodnevno od 5:30 do ponoći, osim petkom kada počinje u 10 sati, što olakšava planiranje putovanja.
Od ukupno 85 stanica, četiri su posebno impresivne: KAFD, STC, Western i Qasr Al Hokm. Qasr Al Hokm, otvorena u veljači 2025., prostire se na 22.500 kvadrata i 40 metara u dubinu. Sedam etaža, 17 dizala i 46 pokretnih stepenica čine ovu stanicu pravim podzemnim labirintom, dok zakrivljeni čelični krov reflektira povijesnu arhitekturu grada
Glavnu KAFD stanicu dizajnirao je studio Zaha Hadid Architects, s pročeljem koje podsjeća na pustinjske dine oblikovane vjetrom. Stanica povezuje tri linije metroa, monorail i autobusni terminal, čime postaje središnje čvorište grada. U unutrašnjosti se nalazi i skulptura Alexandera Caldera, dok različiti arhitektonski studiji inspiraciju crpe iz lokalne prirode i povijesti.
Sustav je već postao iznimno popularan i planovi za širenje su ambiciozni. Nova sedma linija trebala bi povezati zabavni grad Qiddiya, botanički kompleks King Abdullah Gardens i povijesni Diriyah Gate. Rijadski metro time postaje više od prijevoznog sredstva – on postaje dio urbanog identiteta i turističke atrakcije.
