VOZE BEZ VOZAČA

FOTO Luksuz bez premca! Ovo je najskuplji metro na svijetu

Rijad je otvorio najveći metro bez vozača na svijetu, s impresivnim stanicama i umjetničkim interijerima. Sustav prevozi milijune putnika dnevno po pristupačnim cijenama. Novi planovi povezat će ga s turističkim i zabavnim destinacijama
Rijadski metro sustav bez vozača već se smatra jednim od najfuturističnijih prometnih sustava na svijetu. Brzi vlakovi voze kroz moderne postaje koje podsjećaju na mala arhitektonska remek-djela. Umjetnička djela na zidovima i zeleni, podzemni vrtovi čine putovanje pravim doživljajem, a ne samo običnim prijevozom. | Foto: Instagram/saudiexpat
