FOTO Luksuz bez premca! Ovo je najskuplji metro na svijetu

Cjelokupni metro vrijedan je nevjerojatnih 22,5 milijardi dolara i otvoren je u prosincu 2024. godine. Sustav je dug 176 kilometara i uključuje šest linija koje povezuju ključne dijelove Rijada, od međunarodne zračne luke do financijske četvrti. Već se naziva „najsjajnijim i najfuturističkijim prometnim sustavom na svijetu“. | Foto: Instagram/saudiexpat