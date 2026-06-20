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Studirala je modu

FOTO Luksuz na svakom koraku: Vatrena Brazilka privlači pažnju provokativnim fotkama

Luisa Piou brazilska je infuelncerica koja je zahvaljujući modnim, beauty i lifestyle objavama izgradila uspješnu karijeru. Danas surađuje s brojnim poznatim brendovima, a njezin luksuzni stil života i putovanja privlače milijune pregleda
FOTO Luksuz na svakom koraku: Vatrena Brazilka privlači pažnju provokativnim fotkama
Brazilska influencerica Luisa Villafane, poznatija pod imenom Luisa Piou, posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivijih lica modne i beauty scene na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/luisapiou
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Brazilska influencerica Luisa Villafane, poznatija pod imenom Luisa Piou, posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivijih lica modne i beauty scene na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/luisapiou
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