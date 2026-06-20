FOTO Luksuz na svakom koraku: Vatrena Brazilka privlači pažnju provokativnim fotkama

Luisa Piou brazilska je infuelncerica koja je zahvaljujući modnim, beauty i lifestyle objavama izgradila uspješnu karijeru. Danas surađuje s brojnim poznatim brendovima, a njezin luksuzni stil života i putovanja privlače milijune pregleda
Brazilska influencerica Luisa Villafane, poznatija pod imenom Luisa Piou, posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivijih lica modne i beauty scene na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/luisapiou
Brazilska influencerica Luisa Villafane, poznatija pod imenom Luisa Piou, posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivijih lica modne i beauty scene na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram/luisapiou
Brazilska influencerica Luisa Villafane, poznatija pod imenom Luisa Piou, posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivijih lica modne i beauty scene na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/luisapiou
Rođena je u Brazilu, a danas živi između Miamija i New Yorka, odakle svakodnevno dijeli sadržaj koji prati više od milijun ljudi na TikToku i stotine tisuća na Instagramu.
| Foto: Instagram/luisapiou
U početku je dijelila makeovere, modne kombinacije i beauty savjete, a danas je njezin profil prepoznatljiv po luksuznim outfitima, vrhunskim beauty rutinama i putovanjima na najatraktivnije svjetske destinacije.
| Foto: Instagram/luisapiou
Osim mode i šminke, velik dio njezina sadržaja čine putovanja. Pratiteljima redovito pokazuje luksuzne hotele, gradske ulice New Yorka, plaže Miamija te egzotične destinacije poput Tuluma, gdje je snimala modne editorijale za poznate časopise i kampanje.
| Foto: Instagram/luisapiou
Malo tko zna da je Luisa studirala modu na Arizona State Universityju, što joj je pomoglo razviti prepoznatljiv stil i bolje razumjeti modnu industriju.
| Foto: Instagram/luisapiou
Danas upravo to znanje koristi pri kreiranju sadržaja koji spaja trendove visoke mode s nosivim svakodnevnim kombinacijama.
| Foto: Instagram/luisapiou
Njezina neto vrijednost procjenjuje se na oko milijun američkih dolara, iako taj podatak nije službeno potvrđen.
| Foto: Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou
Foto Instagram/luisapiou