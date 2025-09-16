FOTO Luksuzna oaza u Istri: San Canzian gradi naselje kakvo Hrvatska još nije vidjela

Poseban dragulj projekta je prvi members club u Hrvatskoj, osmišljen po uzoru na londonske privatne klubove. S naglaskom na diskreciju, vrhunsku uslugu i osjećaj pripadnosti, u njemu će se nalaziti cigar bar s prvom bankom cigara u zemlji, wine bar, prostori za druženja i sastanke. Članstvo je strogo regulirano. Black status rezerviran je za vlasnike club vila i rezidencija s punim pristupom svim sadržajima. Gold status dostupan je vlasnicima privatnih vila u Istri (ne turističkog najma), temeljem preporuke i uz godišnju članarinu. Gold članovima će se nuditi i održavanje njihovih vila, ali ne i objekata namijenjenih iznajmljivanju. | Foto: San Canzian Hotel & Residences