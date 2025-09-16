FOTO Luksuzna oaza u Istri: San Canzian gradi naselje kakvo Hrvatska još nije vidjela

U svijetu u kojem je privatnost postala najveći luksuz, San Canzian Hotel & Residences podiže ljestvicu još više. Novo imanje oblikovano je kao utočište koje briše granicu između tradicije i suvremenosti, spajajući autentičnost Istre, vrhunski dizajn i pomno osmišljene sadržaje. Cilj nije tek ponuditi smještaj, već stvoriti destinaciju koja nadilazi klasično hotelijerstvo, mjesto gdje gosti pronalaze ravnotežu između luksuza i intime
San Canzian, sinonim za sofisticirani luksuz u Istri, uskoro će ispisati jedno od najuzbudljivijih poglavlja hrvatskog turizma. Na 36.000 kvadrata niče naselje koje nadilazi granice klasičnog hotelijerstva i postavlja nova mjerila ekskluzivnosti, mjesto gdje je privatnost ultimativni luksuz, a svaki detalj prenosi duh Istre.
Vlasnici, Siniša Šare i Leopold Botteri, svojim vizionarskim pristupom stvaraju prostor u kojem luksuz nadilazi uobičajene standarde, od ručno izrađenih interijernih elemenata do pažljivo osmišljene gastronomije.
Novo luksuzno hotelsko naselje zatvorenog tipa, kao ekstenzija postojećeg hotela, prostirat će se na čak 36.000 m². U njemu će se nalaziti 14 club vila i 20 rezidencija, s privatnim grijanim bazenima, dok će svi objekti nuditi standard i uslugu hotela s pet zvjezdica. Vile veličine od 154 do 360 m² te rezidencije od 70 do 204 m² zamišljene su kao spoj sofisticiranog dizajna, lokalne tradicije i vrhunskog lifestylea.
Projekt je poseban i zbog inovativnog sale and leaseback modela. Investitor kupuje vilu ili rezidenciju, a zatim je daje San Canzianu u zakup na 20 godina. Hotel preuzima vođenje poslovanja, brine o svim troškovima, režijama i rizicima, dok investitor ostvaruje prihod od dogovorene najamnine. Dodatna pogodnost je pravo na tri tjedna besplatnog korištenja godišnje, a u slučaju da investitor ne iskoristi vrijeme boravka, zakupnina se obračunava i za taj period. U pretprodaji se jamči prihod od 5 % tijekom pet godina, dok je realno očekivani povrat kroz 20 godina između 7 i 8,5 %.
Filozofija na kojoj San Canzian gradi svoj uspjeh sažeta je u motu “Artisans of experience”. Za njih hotelijerstvo nije samo pružanje smještaja, već umjetnost stvaranja iskustava, priča i emocija. Gost nije turist, nego putnik koji traži ono što je autentično, personalizirano i posebno.
Zato vlasnici poručuju kako ne nude samo putovanje, već nezaboravan osjećaj. Jedinstvenost novog imanja ogleda se u detaljima. U kupaonicama će se nalaziti ručno izrađene posudice, pepeljare i vaze rađene su po mjeri, a keramičke pločice razvijene su posebno za gornji dio kompleksa.
U interijeru će se spajati mramorne ploče, restaurirani starinski komadi namještaja i brojni personalizirani elementi. Autentičnost i umjetnički duh potvrđuju i djela Siniše Majkusa, Alema Korkuta i Duje Botterija, dok će stropove krasiti originalne restaurirane tavelice i ručno oslikane grede.
Filozofija „od polja do stola“ uključuje vlastiti vrt koji će se proširiti i na cvjetne površine, kao i suradnju s lokalnim OPG-ovima i sezonskim proizvođačima. Vinska karta s današnjih 600 etiketa proširit će se na više od tisuću, s mogućnošću čuvanja osobnih kolekcija u privatnim lockerima unutar vinoteke.
Cijeli kompleks zamišljen je kao zatvoren prostor bez prometa i automobila. Unutar njega nalazit će se cvjećarna, farmers market s lokalnim proizvodima te kapelica za vjenčanja, stvarajući živahno i dinamično mjesto za susrete, druženja i zajedništvo.
Poseban dragulj projekta je prvi members club u Hrvatskoj, osmišljen po uzoru na londonske privatne klubove. S naglaskom na diskreciju, vrhunsku uslugu i osjećaj pripadnosti, u njemu će se nalaziti cigar bar s prvom bankom cigara u zemlji, wine bar, prostori za druženja i sastanke. Članstvo je strogo regulirano. Black status rezerviran je za vlasnike club vila i rezidencija s punim pristupom svim sadržajima. Gold status dostupan je vlasnicima privatnih vila u Istri (ne turističkog najma), temeljem preporuke i uz godišnju članarinu. Gold članovima će se nuditi i održavanje njihovih vila, ali ne i objekata namijenjenih iznajmljivanju.
Vrijednost projekta procijenjena je na 38 milijuna eura, a već je u pretprodaji prodano 40 posto kapaciteta. Naselje će moći ugostiti 220 gostiju u 34 sobe i radit će čak 330 dana godišnje, što je veliki iskorak u borbi protiv sezonalnosti hrvatskog turizma.
San Canzian već privlači goste iz 26 zemalja i sa šest kontinenata, ponajviše iz Amerike i Ujedinjenog Kraljevstva, a cilj je širenje na tržište Bliskog istoka. Njihovi gosti nisu tipični turisti, već putnici spremni na iznadprosječnu potrošnju i potragu za autentičnim iskustvom.
I dok je naglasak na luksuzu, vlasnici ističu kako je pravi kapital u ljudima. Novi projekt otvorit će 60 novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na zapošljavanje lokalnih ljudi i dugoročnu povezanost s imanjem.
- Naš je standard trenutačno jedna zaposlena osoba na jednog gosta, a taj će se omjer zadržati i u rezidencijama, čime se dodatno potvrđuje predanost vrhunskoj usluzi i personaliziranom pristupu – govore.
U svijetu gdje je privatnost postala najveći luksuz, San Canzian svojim novim naseljem gradi koncept koji nadilazi klasično hotelijerstvo. Kombinacijom umjetnosti, vrhunskog dizajna, lokalne tradicije i ekskluzivnih sadržaja stvara se priča o luksuzu kakvu Hrvatska još nije vidjela. Planirano otvorenje zakazano je za rujan 2026. godine.
