FOTO Luksuzna oaza u Istri: San Canzian gradi naselje kakvo Hrvatska još nije vidjela

U svijetu u kojem je privatnost postala najveći luksuz, San Canzian Hotel & Residences podiže ljestvicu još više. Novo imanje oblikovano je kao utočište koje briše granicu između tradicije i suvremenosti, spajajući autentičnost Istre, vrhunski dizajn i pomno osmišljene sadržaje. Cilj nije tek ponuditi smještaj, već stvoriti destinaciju koja nadilazi klasično hotelijerstvo, mjesto gdje gosti pronalaze ravnotežu između luksuza i intime
FOTO Luksuzna oaza u Istri: San Canzian gradi naselje kakvo Hrvatska još nije vidjela
San Canzian, sinonim za sofisticirani luksuz u Istri, uskoro će ispisati jedno od najuzbudljivijih poglavlja hrvatskog turizma. Na 36.000 kvadrata niče naselje koje nadilazi granice klasičnog hotelijerstva i postavlja nova mjerila ekskluzivnosti, mjesto gdje je privatnost ultimativni luksuz, a svaki detalj prenosi duh Istre. | Foto: San Canzian Hotel & Residences
