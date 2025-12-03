FOTO Ma, kakav Goli kuhar?! Žene ove macho frajere gledaju za štednjakom i uzdišu!

U doba kad su društvene mreže postale najjača 'kuhinjska scena', sve je više onih koji nam jela serviraju izravno pred oči, i to ne samo receptima, već i karizmom. U galeriji donosimo chefove koji su, zahvaljujući hrani, stilu i osobnosti, postali internetski fenomen. Nije im dovoljno kuhati dobro, oni znaju kako privući pažnju i probuditi znatiželju
1. Eddy Diab.
Tetoviran, karizmatičan i umjetnički nastrojen, Diab je poznat po inovativnim i vizualno impresivnim jelima.
| Foto: Instagram
1. Eddy Diab.
Tetoviran, karizmatičan i umjetnički nastrojen, Diab je poznat po inovativnim i vizualno impresivnim jelima. |
Foto: Instagram
1. Eddy Diab.
Tetoviran, karizmatičan i umjetnički nastrojen, Diab je poznat po inovativnim i vizualno impresivnim jelima.
| Foto: Instagram
Svaki njegov tanjur izgleda kao umjetničko djelo, bilo da je riječ o morskim delicijama kao što je iglu od kozica ili začinjenim klasicima, kao što je losos s kurkumom i komoračem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
2. Kenny Song.
Song priprema autentična azijska jela izuzetne tehnike i bogatog okusa, a sve začini zabavnim video montažama i prepoznatljivim humorom.
| Foto: Instagram
Uz to, tu je i njegov promukli glas, a njegovi rezanci redovito ostavljaju gledatelje gladnima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
3. Eric Adjepong.
Zovu ga "kulinarski Idris Elba" i to s razlogom.
| Foto: Instagram
Ovaj chef ganskog podrijetla vodi restoran u Washingtonu koji nosi Michelinovu preporuku. Njegova kuhinja fokusira se na domaće okuse zapadne Afrike, a njegova smirenost i preciznost hipnotiziraju gledatelje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
4. Daniel Rankin.
Samoanski chef koji kuhanje pretvara u zabavu, a na sebi u svojim videima nerijetko nosi samo pregaču.
| Foto: Instagram
Njegovi videozapisi, često uz društvo psa, postali su viralni zbog simpatičnih i kreativnih kulinarskih izazova, a jednostavna, zasitna comfort hrana njegov je zaštitni znak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
5. Mathis Molinié.
Mathis Molinié je kao pravi francuski klišej, zgodan, autentičan, a uz to je i dobar chef.
| Foto: Instagram
Kuha sa svojim ocem u obiteljskom restoranu u Rouenu, a njegovi deserti i morske delicije izgledaju odlično.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
6. Andrea Giuseppucci.
Mediteranski šarm i rustikalni recepti koje želite isprobati odmah, to je njegova specijalnost.
| Foto: Instagram
Njegovi videozapisi često su popraćeni ASMR zvukovima kuhanja, što iskustvo čini gotovo meditativnim.
| Foto: Instagram
Savršeno za ljubitelje estetike i tradicije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
7. Cedrik Lorenzen.
Poznat po svom intenzivnom stilu i teatralnoj pripremi deserata, Lorenzen pristupa kuhanju kao umjetničkom performansu.
| Foto: Instagram
Njegovi videozapisi su dramatični, hipnotični i gotovo filmski.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
8. Anthony Randello-Jahn.
Vrlo ekspresivan i provokativan, ali nesumnjivo kreativan.
| Foto: Instagram
Poseban fokus stavlja na teksture i interakciju s namirnicama, što njegove snimke čini izrazito upečatljivima i kontroverznima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
9. Wolf Alexander Lodewijk.
Model i kuhar s izraženim Gen Z šarmom.
| Foto: Instagram
Njegovi videi zrače pozitivnom energijom, plesom i multikulturalnim receptima, a njegov je profil idealna mješavina zabave i kuhinje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
10. Nigel van der Horst.
Ako volite visokoproteinske recepte i fitness način života, ovo je vaš profil.
| Foto: Instagram
Njegovi obroci su praktični, zasitni i prilagođeni aktivnom životnom stilu i pritom izgledaju odlično.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
11. Mory Sacko.
Francuski chef s Michelinovom zvjezdicom i jedinstvenim stilom koji spaja afričke, japanske i francuske utjecaje.
| Foto: Instagram
Sacko nije samo virtuoz u kuhinji, već i prava modna ikona, nosi kuhinjske pregače kimono-stila i surađuje s velikim modnim kućama kao što su Ralph Lauren i Loro Piana.
| Foto: Instagram
Njegova jela imaju potencijal promijeniti način na koji doživljavate okuse.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram