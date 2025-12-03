Obavijesti

FOTO Ma, kakav Goli kuhar?! Žene ove macho frajere gledaju za štednjakom i uzdišu!

U doba kad su društvene mreže postale najjača 'kuhinjska scena', sve je više onih koji nam jela serviraju izravno pred oči, i to ne samo receptima, već i karizmom. U galeriji donosimo chefove koji su, zahvaljujući hrani, stilu i osobnosti, postali internetski fenomen. Nije im dovoljno kuhati dobro, oni znaju kako privući pažnju i probuditi znatiželju
1. Eddy Diab. Tetoviran, karizmatičan i umjetnički nastrojen, Diab je poznat po inovativnim i vizualno impresivnim jelima. | Foto: Instagram
