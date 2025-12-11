Obavijesti

MOTO MRAZOVI PONOVO JAŠU

FOTO Ma tko još vozi saonice: U Šibeniku se Djed Božićnjak vozi na motoru i daje poklone

Motomrazovi tradicionalno u predbožićno vrijeme posjećuju Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac i djecu daruju poklonima. Ovogodišnju njihovu posjetu Centru ovjekovječio je Šime Strikoman snimivši Milenijsku fotografiju
Šibenik: Motomrazovi tradicionalno u predboži?no vrijeme darivali Centar za odgoj i obrazovanje Šubi?evac
U četvrtak, 11. 12. 2025., bajkeri su se okupili u caffe baru "Garage" u 12:30. Odmah nakon okupljanja krenuli su u moto defile kroz grad. Defile je privukao veliku pozornost i stvorio pravu blagdansku atmosferu. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
