FOTO Maturanti bez roditeljske skrbi nosili kreacije koje su za njih napravili hrvatski dizajneri

U Hrvatskom narodnom kazalištu održana je posebna modna revija u sklopu projekta 'Moja maturalna večer', namijenjena mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kreacije koje su nosili dobili su u trajno vlasništvo
Riječ je o humanitarnoj inicijativi Zaklade Hrvatska za djecu, koja se provodi već osmu godinu s ciljem pružanja podrške maturantima u važnom životnom prijelazu.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Projekt okuplja brojne hrvatske dizajnere i modne kuće koji su za sudionike izradili unikatne haljine i odijela, prilagođene njihovim osobnostima i željama. Među uključenima su poznata imena domaće modne scene, a odijela za maturante osigurana su uz podršku partnera iz modne industrije.
Na pisti nisu bili profesionalni modeli, već oko 30 maturanata iz cijele Hrvatske koji odrastaju u domovima ili udomiteljskim obiteljima. Za njih ova večer nije bila samo modni događaj, već simbol završetka jednog poglavlja i početka samostalnijeg života.
Organizatori ističu da cilj projekta nadilazi samu odjeću – naglasak je na jačanju samopouzdanja, osjećaju pripadnosti i vidljivosti mladih koji izlaze iz sustava skrbi. Uz modni segment, zaklada sudionicima pruža i konkretnu pomoć u daljnjem obrazovanju, zapošljavanju i osamostaljenju.
Sudionici su istaknuli kako im ovakvo iskustvo znači mnogo više od same maturalne večeri. Za mnoge je to, kako su rekli, „novi početak“ i prilika da s više sigurnosti zakorače u odrasli život.
Revija u HNK-u tako je još jednom pokazala kako moda može biti snažan alat društvene podrške – večer u kojoj su, uz svjetla reflektora, u prvi plan došle životne priče, hrabrost i nada mladih ljudi.
Dizajneri u sklopu projekta izrađuju ili ustupaju svoje kreacije posebno za maturante, pri čemu se svaki komad osmišljava u dogovoru s njima, prateći njihove želje i osobnost. Odjeća im potom ostaje za maturalnu večer, ali i kao trajna uspomena na taj važan životni trenutak. Za muške sudionike odijela često osiguravaju partnerske modne kuće.
