FOTO Među 15 mjesta koja u Europi trebate vidjeti barem jednom dva su iz Hrvatske

Europa je kontinent koji impresionira bogatom poviješću, prekrasnim krajolicima i bajkovitim dvorcima. Od drevnih ruševina do šarmantnih gradova, nudi bezbroj mjesta koja vrijedi posjetiti, a među njima se izdvaja ovih 15 destinacija
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U nasrtavku pogledajte 15 mjesta koja jednostavno morate posjetiti u Europi.
| Foto: Canva/123RF
U nasrtavku pogledajte 15 mjesta koja jednostavno morate posjetiti u Europi. |
Foto: Canva/123RF
U nasrtavku pogledajte 15 mjesta koja jednostavno morate posjetiti u Europi.
| Foto: Canva/123RF
EIFFELOV TORANJ I OBALE SEINE, FRANCUSKA Pariz s razlogom nosi reputaciju romantičnog grada, a Eiffelov toranj jedan je od njegovih najpoznatijih simbola. Izgrađen je 1889. kao privremena građevina, ali je na kraju postao jedan od najprepoznatljivijih tornjeva na svijetu. Šetnja uz Seinu u zalazak sunca posebno je lijepo iskustvo, a njezine su obale pod zaštitom UNESCO-a.
| Foto: 123RF
KOLOSEUM, ITALIJA Koloseum je star gotovo 2000 godina, a nekada je bio poprište gladijatorskih borbi, lova na životinje i lažnih pomorskih bitaka. Njegova golema veličina posebno dolazi do izražaja kada se nađete unutar drevne arene. Ulaznice je najbolje kupiti unaprijed, a kombinirana ulaznica često uključuje i Rimski forum te Palatin.
| Foto: 123RF
AKROPOLA, GRČKA Akropola se nalazi na stjenovitom brežuljku iznad Atene, a njezin najpoznatiji dragulj je Partenon, izgrađen oko 447. godine prije Krista. Unatoč ratovima i eksplozijama, građevina i danas dominira gradom. Okolica Akropole prepuna je taverni, trgovina i živahnih ulica koje vrijedi istražiti.
| Foto: 123RF
ALHAMBRA I GENERALIFE, ŠPANJOLSKA Alhambra je veličanstvena palača i tvrđava koju su u 13. i 14. stoljeću izgradili maurski vladari Granade. Zidovi, stropovi i lukovi ukrašeni su detaljnim uzorcima i arapskom kaligrafijom. Obližnji vrtovi Generalife nude mirniji ugođaj uz fontane, ružičnjake i prekrasan pogled na grad.
| Foto: 123RF
SAGRADA FAMILIA, ŠPANJOLSKA Gradnja Sagrade Familie započela je 1882. godine i još uvijek traje, što dovoljno govori o ambicioznosti projekta Antonija Gaudija. Vanjski izgled je vrlo neobičan, dok unutrašnjost podsjeća na šumu izrađenu od kamena i svjetlosti. Barcelona je prepuna Gaudijevih remek-djela, živahnih tržnica i plaža, pa vrijedi istražiti i ostatak grada.
| Foto: 123RF
VENECIJA I NJEZINA LAGUNA, ITALIJA Venecija je izgrađena na više od 100 malih otoka povezanih s oko 400 mostova, a cijeli grad počiva na drvenim stupovima zabijenima u dno lagune. Uske ulice, kanali i skriveni trgovi čine lutanje gradom posebnim iskustvom. Najljepše ju je posjetiti izvan glavne sezone, kada je mirnija i pristupačnija.
| Foto: 123RF
VATIKAN I BAZILIKA SVETOG PETRA, VATIKAN Vatikan je najmanja država na svijetu, ali je unatoč svojoj veličini prepun svjetski poznatih umjetničkih djela. Sikstinska kapela, koju je Michelangelo oslikao između 1508. i 1512., jedan je od glavnih razloga za posjet. Bazilika svetog Petra besplatna je za ulazak, dok se do vrha njezine kupole treba popeti stepenicama, ali pogled na Rim vrijedi truda.
| Foto: 123RF
NACIONALNI PARK CINQUE TERRE, ITALIJA Cinque Terre čini pet malih ribarskih mjesta smještenih na dramatičnim liticama iznad Sredozemnog mora. Svako od njih ima vlastiti karakter, a staze koje ih povezuju pružaju spektakularne prizore. Između sela voze vlakovi, a lokalna morska hrana i ligurski pesto dodatni su razlog za istraživanje ovog područja.
| Foto: 123RF
POVIJESNO SREDIŠTE PRAGA, ČEŠKA Prag izgleda poput filmske kulise, s gotičkim crkvama, baroknim palačama i popločanim ulicama koje su gotovo nepromijenjene stoljećima. Astronomski sat na Starogradskoj vijećnici pokazuje vrijeme još od 1410. godine, dok Karlov most pruža prekrasan pogled na Vltavu. Grad je također među pristupačnijim europskim prijestolnicama, što ga čini odličnim izborom za putnike.
| Foto: 123RF
STARI GRAD DUBROVNIK, HRVATSKA Dubrovnik, poznat kao Biser Jadrana, ima srednjovjekovne zidine koje se protežu gotovo dva kilometra oko starog grada. Šetnja zidinama jedno je od najpoznatijih iskustava u gradu, dok kamene ulice skrivaju barokne crkve, dvorišta i terase s pogledom na Jadran. Najugodnije ga je posjetiti u svibnju ili početkom lipnja, prije najvećih ljetnih gužvi.
| Foto: 123RF
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, HRVATSKA Plitvička jezera čini 16 kaskadnih jezera povezanih slapovima, čije se boje kreću od tirkizne do smaragdno zelene. Nacionalni park nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine od 1979. godine, a boja vode mijenja se ovisno o mineralima, algama, godišnjem dobu i svjetlosti. Drvene staze prolaze iznad vode i omogućuju posjetiteljima da slapove dožive iz neposredne blizine.
| Foto: 123RF
ZAPADNI NORVEŠKI FJORDOVI, NORVEŠKA Geirangerfjord i Nærøyfjord među najimpresivnijim su norveškim fjordovima, a oba se nalaze na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. Strme litice uzdižu se stotinama metara iznad vode, stvarajući spektakularan krajolik. Slap Sedam sestara u Geirangerfjordu najbolje je promatrati s vode, dok je vožnja kajakom kroz Nærøyfjord posebno iskustvo.
| Foto: 123RF
ŠVICARSKE ALPE JUNGFRAU-ALETSCH, ŠVICARSKA Ledenjak Aletsch najveći je ledenjak u Alpama i proteže se oko 23 kilometra kroz švicarske planine. Područje Jungfrau-Aletsch postalo je prvi švicarski lokalitet upisan na UNESCO-ov popis svjetske baštine 2001. godine. Do Jungfraujocha, poznatog kao Vrh Europe, može se doći zupčastom željeznicom, a s vrha se pruža spektakularan pogled na ledenjak i okolne vrhove.
| Foto: 123RF
DVORAC NEUSCHWANSTEIN, NJEMAČKA Dvorac Neuschwanstein sagradio je bavarski kralj Ludwig II. 1870-ih kao osobno utočište nadahnuto operama Richarda Wagnera. Kasnije je poslužio kao inspiracija za dvorac iz Disneyjeve Trnoružice, a njegov bajkoviti izgled čini ga jednim od najpoznatijih dvoraca u Europi. Unutrašnjost je jednako raskošna, s muralima, pozlaćenim stropovima i prostorijama koje kralj nikada nije uspio koristiti.
| Foto: 123RF
STARI I NOVI GRAD EDINBURGH, UJEDINJENO KRALJEVSTVO Edinburgh je poznat po tome što se srednjovjekovni dvorac nalazi na vrhu drevnog vulkana usred grada. Stari grad proteže se uz Royal Mile od dvorca do palače Holyroodhouse, dok Novi grad donosi potpuno drugačiji ugođaj sa svojom georgijanskom arhitekturom. Ugašeni vulkan Arthur's Seat nudi kratko planinarenje i impresivan pogled na grad.
| Foto: 123RF