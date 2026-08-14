FOTO Među 15 mjesta koja u Europi trebate vidjeti barem jednom dva su iz Hrvatske

EIFFELOV TORANJ I OBALE SEINE, FRANCUSKA Pariz s razlogom nosi reputaciju romantičnog grada, a Eiffelov toranj jedan je od njegovih najpoznatijih simbola. Izgrađen je 1889. kao privremena građevina, ali je na kraju postao jedan od najprepoznatljivijih tornjeva na svijetu. Šetnja uz Seinu u zalazak sunca posebno je lijepo iskustvo, a njezine su obale pod zaštitom UNESCO-a. | Foto: 123RF