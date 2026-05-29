FOTO Met Gala u Zagrebu: Učenici napravili show svojim spektakularnim kreacijama

Dok svjetski mediji prate glamur njujorške Met Gale, Zagreb je jučer dobio vlastitu verziju modnog spektakla. U prostoru škole za modu i dizajn održana je ŠMID Gala 2026, jedinstveni događaj inspiriran slavnom Met Galom, na kojem su glavne zvijezde večeri bili učenici - mladi dizajneri, kreatori i umjetnici budućnosti
Ovogodišnje izdanje nosilo je naziv „Consume Art“, a publici je predstavljeno čak 27 ekskluzivnih modnih kreacija nastalih tijekom školske godine. Riječ je o modelima koji spajaju modu, umjetnost i suvremeni dizajnerski izričaj, pokazujući kako školske radionice mogu postati prava platforma za kreativne eksperimente.
Reflektori su bili usmjereni na talentirane učenike koji su svojim radovima pokazali kreativnost, tehničko znanja i osjećaja za modne trendove. Posjetitelji su imali priliku vidjeti odjevne komade izrađene složenim tehnikama poput ručnog veza, ručnog oslikavanja tkanina i inovativnih pristupa dizajnu.
ŠMID Gala dio je šire vizije škole koja kontinuirano promovira umjetnički aspekt modne industrije te potiče učenike na istraživanje novih tehnologija i kreativnih izraza. Prema školskom kurikulumu, cilj projekta je očuvanje umjetnosti mode, upoznavanje sa složenim tehnikama izrade odjeće te predstavljanje rada učenika široj javnosti kroz modnu reviju i izložbu otvorenu za posjetitelje.
Događaj je ujedno bio povezan s Danom otvorenih vrata škole, pa su brojni budući srednjoškolci i njihovi roditelji imali priliku iz prve ruke upoznati svijet mode, dizajna i kreativnih zanimanja koje škola nudi.
Zagreb je dobio novu modnu tradiciju koja pokazuje da kreativnost ne nastaje samo u svjetskim modnim centrima, nego i u učionicama, radionicama i ateljeima mladih hrvatskih talenata. ŠMID Gala još je jednom dokazala da moda nije samo odjeća – ona je umjetnost, identitet i priča koju nova generacija dizajnera tek počinje ispisivati.
