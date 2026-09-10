Prava bomba! FOTO Moćna Sandy (46) u Rijeci živi svoj san: Top tijelom plijeni pažnju i osvaja medalje!

Poljakinja Sandy Hadinger (46) profesionalna je bodybuilderica koja je svoj dom pronašla u Hrvatskoj. U Rijeci živi svoj san - vodi teretanu i priprema se za natjecanja. Više o njoj pročitajte u petak, 11. rujna, u tiskanom izdanju 24sata i na našem portalu

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