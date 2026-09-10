FOTO Moćna Sandy (46) u Rijeci živi svoj san: Top tijelom plijeni pažnju i osvaja medalje!

Poljakinja Sandy Hadinger (46) profesionalna je bodybuilderica koja je svoj dom pronašla u Hrvatskoj. U Rijeci živi svoj san - vodi teretanu i priprema se za natjecanja. Više o njoj pročitajte u petak, 11. rujna, u tiskanom izdanju 24sata i na našem portalu
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Sandy nam je u intervjuu otkrila nam je kako izgleda njezin svakodnevni život uz treninge, strogu prehranu i natjecanja.
| Foto: Privatni album
Sandy nam je u intervjuu otkrila nam je kako izgleda njezin svakodnevni život uz treninge, strogu prehranu i natjecanja. |
Foto: Privatni album
Sandy nam je u intervjuu otkrila nam je kako izgleda njezin svakodnevni život uz treninge, strogu prehranu i natjecanja.
| Foto: Privatni album
Ima i vlastitu teretanu koju je dugo željela, a danas joj, kaže, posvećuje velik dio vremena.
| Foto: d1mr1az7
U teretani radi i s klijentima, a posebno priprema novi program namijenjen ženama.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Često se natječe u bodybuildingu i već je ostvarila velike međunarodne uspjehe.
| Foto: d1mr1az7
Više o njoj pročitajte u petak, 11. rujna, u tiskanom izdanju 24sata i na našem portalu
| Foto: d1mr1az7
Foto Privatni album
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto d1mr1az7
Foto d1mr1az7
Foto Privatni album
Foto Privatni album