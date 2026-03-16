FOTO Murali kod srednje škole iznenađuju građane - Dominira prikaz konja i mornara
Izuzetno zanimljivi, ali i nesvakidašnji murali krase pročelje sportske dvorane Srednja škola Koprivnica u Koprivnica. Najposebniji među njima je mural dug oko 15 metara s motivom konja i mornara, koji se ističe svojom veličinom i neobičnim prikazom
Murali koji krase pročelje sportske dvorane škole nastali su kao dio šireg projekta oslikavanja gradskih zidova u Koprivnica. U tim projektima sudjeluju domaći i gostujući street-art umjetnici koji oslikavaju velike javne površine. Njihovi radovi pretvaraju gradske zidove u svojevrsnu galeriju na otvorenom. Takva umjetnička djela ostaju trajno u prostoru i postaju dio vizualnog identiteta grada.