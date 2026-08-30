FOTO Na BBQ Weekendu kod Svete Nedjelje mogu se probati i super specijaliteti iz mora

Nakon subotnjeg druženja uz pulled pork i dimljenu svinjsku potrbušinu, u nedjelju na jezero stižu Stiven i Tea Vunić iz Konobe Zijavica s dimljenim brancinom i hobotnicom pod pekom
BBQ Weekend na jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji započeo je u subotu, 29. kolovoza, uz mirise dima i vatre, lokalne proizvode, poznate kuhare, koktele i glazbu. Dvodnevno gastronomsko druženje posvećeno je lokalnim proizvođačima i dobroj hrani, a program se nastavlja i u nedjelju, 30. kolovoza, od 18 sati.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
BBQ Weekend na jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji započeo je u subotu, 29. kolovoza, uz mirise dima i vatre, lokalne proizvode, poznate kuhare, koktele i glazbu. Dvodnevno gastronomsko druženje posvećeno je lokalnim proizvođačima i dobroj hrani, a program se nastavlja i u nedjelju, 30. kolovoza, od 18 sati. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
BBQ Weekend na jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji započeo je u subotu, 29. kolovoza, uz mirise dima i vatre, lokalne proizvode, poznate kuhare, koktele i glazbu. Dvodnevno gastronomsko druženje posvećeno je lokalnim proizvođačima i dobroj hrani, a program se nastavlja i u nedjelju, 30. kolovoza, od 18 sati.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Marin i Josip Nekić i ove su godine pokazali zašto posebnu pozornost posvećuju pripremi hrane na vatri i različitim vrstama drva. Posjetitelji su mogli kušati njihov pulled pork u novom izdanju, s Teriyaki Roasted Garlic umakom i dimljenim rog paprikama, kao i novi sendvič s dugo dimljenom svinjskom potrbušinom, roštilj-lepinjom te BBQ umakom od chipotle papričica i slavonskih šljiva.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Gastronomski program nastavlja se u nedjelju, kada se Nekićima pridružuju Stiven i Tea Vunić iz Konobe Zijavica, koji na Kipišće donose okuse mora. Na meniju će biti brancin dimljen na 125 °C na drvu graba i kruške, poslužen kao poke s Venere rižom, te krakovi hobotnice pripremljeni pod pekom s Arborio rižom, kao BBQ Weekend interpretacija paelle.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Za osvježenje tijekom obje večeri zaduženi su koktel majstori, dok za atmosferu brinu DJ-i. Organizatori nisu zaboravili ni najmlađe pa su pripremljene besplatne kreativne radionice izrade naljepnica za djecu od 8 do 15 godina, koje vodi Krešimir Golubić, poznatiji kao Leon GSK.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Nakon subotnjeg otvaranja, BBQ Weekend nastavlja se večeras od 18 sati, uz novi gastronomski program, druženje uz jezero, glazbu i sadržaje za djecu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL