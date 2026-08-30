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KIPIŠĆE

FOTO Na BBQ Weekendu kod Svete Nedjelje mogu se probati i super specijaliteti iz mora

Nakon subotnjeg druženja uz pulled pork i dimljenu svinjsku potrbušinu, u nedjelju na jezero stižu Stiven i Tea Vunić iz Konobe Zijavica s dimljenim brancinom i hobotnicom pod pekom
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Sveta Nedelja: Otvoren BBQ Weekend na jezeru Kipišće
BBQ Weekend na jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji započeo je u subotu, 29. kolovoza, uz mirise dima i vatre, lokalne proizvode, poznate kuhare, koktele i glazbu. Dvodnevno gastronomsko druženje posvećeno je lokalnim proizvođačima i dobroj hrani, a program se nastavlja i u nedjelju, 30. kolovoza, od 18 sati. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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BBQ Weekend na jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji započeo je u subotu, 29. kolovoza, uz mirise dima i vatre, lokalne proizvode, poznate kuhare, koktele i glazbu. Dvodnevno gastronomsko druženje posvećeno je lokalnim proizvođačima i dobroj hrani, a program se nastavlja i u nedjelju, 30. kolovoza, od 18 sati. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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