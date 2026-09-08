FOTO Na rekordnoj fišijadi u Višnjevcu kuhalo čak 295 ekipa

Tisuće ljudi okupilo se na tradicionalnoj fišijadi u Višnjevcu, koja se ove godine može pohvaliti rekordnim brojem ekipa. Naime, nakon što je prošle godine svoje kulinarske sposobnosti predstavilo 229 ekipa, ove godine bilo ih je čak 295
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U Višnjevcu je u ponedjeljak bila tradicionalna fišijada uoči kirvaja koji se obilježava danas.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U Višnjevcu je u ponedjeljak bila tradicionalna fišijada uoči kirvaja koji se obilježava danas. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U Višnjevcu je u ponedjeljak bila tradicionalna fišijada uoči kirvaja koji se obilježava danas.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Nakon što su prošle godine sudjelovale rekordne 229 ekipe, ove je godine taj broj dodatno povećan – na čak 295 ekipa.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Tisuće ljudi okupile su se kako bi uživale u tradicionalnom jelu, druženju i bogatom programu.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Fišijada je tako još jednom potvrdila status jednog od najpopularnijih višnjevačkih događaja, a novi rekord od 295 ekipa pokazuje koliko je tradicija kuhanja fiša i dalje snažno ukorijenjena u ovom kraju.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL