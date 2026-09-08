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SNAŽNA TRADICIJA

FOTO Na rekordnoj fišijadi u Višnjevcu kuhalo čak 295 ekipa

Tisuće ljudi okupilo se na tradicionalnoj fišijadi u Višnjevcu, koja se ove godine može pohvaliti rekordnim brojem ekipa. Naime, nakon što je prošle godine svoje kulinarske sposobnosti predstavilo 229 ekipa, ove godine bilo ih je čak 295
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Višnjevac: U Perivoju hrvatskih branitelja održana tradicionalna fišijada
U Višnjevcu je u ponedjeljak bila tradicionalna fišijada uoči kirvaja koji se obilježava danas. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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U Višnjevcu je u ponedjeljak bila tradicionalna fišijada uoči kirvaja koji se obilježava danas. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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