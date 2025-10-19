FOTO Na Velebitu otvoreno novo planinarsko sklonište Skorpovac

Novo je sklonište izgrađeno na mjestu na kojemu je prošle godine u požaru uništeno ono staro. To su staro sklonište 2011. zajednički izgradili HPS i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS). Objekt je tada služio kao siguran zaklon planinarima i posjetiteljima Velebita, ali je 31. listopada 2024. potpuno izgorio. | Foto: Hrvatski planinarski savez