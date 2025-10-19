FOTO Na Velebitu otvoreno novo planinarsko sklonište Skorpovac

Ovo je sklonište važno uporište na Premužićevoj stazi i Velebitskom planinarskom putu. Na otvorenju se okupilo oko 150 planinara iz cijele Hrvatske
Novo je sklonište izgrađeno na mjestu na kojemu je prošle godine u požaru uništeno ono staro. To su staro sklonište 2011. zajednički izgradili HPS i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS). Objekt je tada služio kao siguran zaklon planinarima i posjetiteljima Velebita, ali je 31. listopada 2024. potpuno izgorio.
| Foto: Hrvatski planinarski savez
Ubrzo nakon požara HPS je okupio partnere HGSS, Park prirode Velebit i HPD Sveti Šimun Markuševec, kako bi dogovorili izgradnju novog objekta. Komisija za planinarske objekte HPS-a, pod vodstvom Roberta Lohera i Marina Stojanovića, izradila je projektno rješenje, a radovi su započeli čim su ishođena odobrenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i HGSS-a.
U radovima su sudjelovali brojni volonteri i planinari, a udruga Dragogid organizirala je radionice suhozidne gradnje. Sporazumom s HPS-om, HPD Sveti Šimun Markuševec preuzeo je obvezu trajne brige o skloništu i njegovom okolišu.
Predstavnik Ministarstva turizma i sporta Slavko Štefičar istaknuo je da je Skorpovac rezultat uspješne suradnje Ministarstva i HPS-a kroz projekt "Sigurna i održiva planinarska infrastruktura", kojim je posljednjih godina obnovljeno više od 3500 kilometara planinarskih staza i više od 30 planinarskih objekata, te školovano oko tisuću vodiča i markacista.
Novo sklonište u Skorpovcu jednostavne je čelično-drvene konstrukcije dimenzija 7 x 7 metara te može primiti oko 20 planinara. Objekt je napravljen po pravilima održivosti, nalazi se u zaštićenom području Park prirode Velebit.
Foto Hrvatski planinarski savez
