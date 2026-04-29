FOTO Najbolji od najboljih: Ovo su top europski hoteli za 2025.

Provjerite popis najboljih europskih hotela u 2025. godini koji je sastavljen prema ocjenama turista na platformi TripAdvisor, a pokazuje raznolikost vrhunske ponude diljem Europe
1. Romance Istanbul Hotel u Istanbulu - Mali luksuzni boutique hotel smješten je u samom srcu starog grada, na nekoliko minuta hoda od najpoznatijih znamenitosti poput Aje Sofije i Plave džamije.
Poseban je po svom autentičnom osmanskom dizajnu - svaka soba uređena je inspiracijom talismanskih košulja sultana, što mu daje snažan lokalni karakter i drugačiji doživljaj od klasičnih hotela. Upravo zbog manjeg broja soba atmosfera je intimnija, a usluga personalizirana, pa gosti često ističu osjećaj posebne pažnje. Hotel je poznat i po visokoj razini usluge, wellness sadržajima i vrlo dobrim recenzijama, zbog čega je čest izbor za romantična putovanja i city breakove.
2. St. Ermin’s Hotel, Autograph Collection u Londonu - Elegantan je spoj povijesti i suvremenog luksuza. Smješten u četvrti Westminster, u neposrednoj blizini Buckinghamske palače i Big Bena, ovaj hotel nudi izvrsnu lokaciju za istraživanje grada.
Riječ je o zgradi iz 19. stoljeća s impresivnim interijerom, velikim stubištem i lijepim unutarnjim dvorištem koje pruža mir usred užurbanog Londona. Posebnu zanimljivost daje mu njegova špijunska prošlost, budući da su ga koristile britanske obavještajne službe. Danas je dio Marriottove Autograph Collection, što znači da spaja prepoznatljiv stil s visokim standardima usluge, a posebno se ističe po iskustvu tradicionalnog afternoon teaja.
3. Hotel Moments Budapest - Smješten je na prestižnoj Andrássy aveniji, jednoj od najljepših ulica u Budimpešti koja je pod zaštitom UNESCO-a. Ovaj hotel uspješno kombinira povijesnu arhitekturu s modernim Art Deco dizajnom, stvarajući elegantan, ali nenametljiv ambijent. S nešto manje od stotinu soba, pruža osjećaj udobnosti i pristupačnog luksuza, što ga čini vrlo popularnim među putnicima koji žele kvalitetan smještaj u centru grada bez pretjerano visoke cijene.
Gostima su na raspolaganju dodatni sadržaji poput fitnessa i saune, a poseban detalj koji se često ističe je besplatna kava, čaj i voda dostupni tijekom cijelog dana u lounge prostoru. Hotel nema klasičan restoran, ali je povezan s vrlo dobrim restoranom u sklopu zgrade, što dodatno upotpunjuje iskustvo boravka.
4. Hotel Vision Budapest - nalazi se na povoljnoj lokaciji u centru ‘Budimpešte’ te ima besplatan WiFi u cijelom objektu i bar.
Gostima nudi klimatizirane jedinice u kojima se nalaze radni stol, aparat za kavu, minibar, sef, TV ravnog ekrana i privatna kupaonica s tušem. Svaka soba nudi privatnu kupaonicu s besplatnim toaletnim priborom, neke sobe nude balkon, a neke također nude pogled na grad.
5. Sani Beach hotel u Grčkoj - Nudi pogled na azurno more rta Sani, bazen u stilu lagune, spa centar te restorane u kojima se poslužuju jela međunarodne i grčke kuhinje.
Iz svih svijetlih i prozračnih soba pruža se pogled na Egejsko more ili lijepo uređene vrtove. Sve jedinice obuhvaćaju vlastiti balkon ili terasu i kupaonicu s kišnim tušem. Također uključuju TV ravnog ekrana, minibar i klima-uređaj.
6. Hotel The Cliff Bay - Smješten na prirodnom poluotoku, hotel The Cliff Bay nudi spektakularan panoramski pogled na Atlantski ocean te privatni pristup moru. Gostima su na raspolaganju unutarnji i vanjski bazeni, restoran nagrađen s dvije Michelinove zvjezdice.
Sve sobe opremljene su s dva queen-size kreveta, vlastitom kupaonicom od mramora i LCD televizorom s kabelskim programima. Svaka soba ima i vlastitu verandu s stolom i stolicama, s koje se pruža pogled na hotelske vrtove ili zaljev Funchal.
7. Hotel Voramar u Španjolskoj - Ovaj hotel smješten je neposredno uz plažu Voramar te nudi predivan pogled na Sredozemno more, prostrane terase uz more i besplatan Wi-Fi.
Sve klimatizirane sobe u hotelu Voramar imaju satelitsku televiziju i privatni balkon s pogledom na more ili planine. Gostima su na raspolaganju i minibar te vlastita kupaonica opremljena sušilom za kosu.
8. Le Manoir aux Quat’Saisons - Jedan od najpoznatijih luksuznih hotela u Engleskoj, smješten u idiličnom selu u Oxfordshireu, nedaleko od Oxforda. Riječ je o šarmantnom dvorcu iz 15. stoljeća, okruženom prostranim vrtovima, voćnjacima i zelenilom, koji pruža osjećaj potpunog mira i bijega iz svakodnevice.
9. Hotel Sporting Family Hospitality - nalazi se u Livignu, na 30 km od znamenitosti Švicarski nacionalni park - Centar za posjetitelje, te nudi smještaj s 4 zvjezdice koji sadrži zajednički salon, terasu i bar.
Nudi dječji klub, a gostima su na raspolaganju i restoran, vodeni park te vanjski bazen tijekom cijele godine.
10. Defereggental Hotel & Resort - nudi smještaj u gradu 'Sankt Veit in Defereggen'. Objekt obuhvaća razne sadržaje kao što su terasa, restoran i bar.
Svaka soba ima radni stol, balkon s pogledom na planinu, privatnu kupaonicu, TV ravnog ekrana, posteljinu i ručnike. Privatna kupaonica sadrži besplatan toaletni pribor.
