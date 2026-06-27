FOTO Najjeftinije destinacije s plažom u Europi za 2026. - I Hrvatska se našla na listi

Svjetska putnica iz Hrvatske, Natali, primjećuje rast troškova života i traženje najjeftinijih europskih plaža. Smatra da Hrvatska i druge popularne destinacije više nisu tako povoljne kao prije. Zato pronalazi jeftine destinacije s plažom
U nastavku pogledajte najjeftinije destinacije s plažana u Europi za 2026. godinu.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najjeftinije destinacije s plažana u Europi za 2026. godinu. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najjeftinije destinacije s plažana u Europi za 2026. godinu.
| Foto: Canva/123RF
CRNOGORSKA RIVIJERA (CRNA GORA) Crnogorska rivijera nudi vrlo sličan doživljaj kao hrvatska obala, ali po znatno nižim cijenama. More je kristalno čisto, a plaže su uglavnom šljunčane i okružene planinama. Najpoznatiji grad je Budva, koja ljeti nudi i dobru kombinaciju plaža i noćnog života.
| Foto: 123RF
CRNOGORSKA RIVIJERA (CRNA GORA) Osim Budve, povoljnije opcije su Petrovac, Ulcinj i Dobra Voda. Cijene su niže nego u većini susjednih obalnih zemalja jer Crna Gora nije dio EU-a. To je jedna od glavnih prednosti za putnike s ograničenim budžetom.
| Foto: 123RF
ALBANSKA RIVIJERA (ALBANIJA) Albanska obala je jedno od najbrže rastućih jeftinih ljetovališta u Europi. Plaže su često usporedive s grčkim ili hrvatskim, ali cijene su znatno niže. Vlorë i Sarandë su popularne i pristupačne baze.
| Foto: 123RF
ALBANSKA RIVIJERA (ALBANIJA) Ksamil je najpoznatiji, ali i skuplji dio Albanije zbog velike popularnosti. Manja mjesta uz obalu nude više mira i niže cijene. Zbog toga je Albanija čest izbor za putnike koji žele more uz minimalan trošak.
| Foto: 123RF
KRETA (GRČKA) Kreta je jedan od najpristupačnijih grčkih otoka ako se izbjegnu luksuzna turistička mjesta. Ima duge pješčane plaže i bogatu povijest, pa kombinira odmor i razgledavanje. Heraklion i okolne plaže nude dobar omjer cijene i kvalitete.
| Foto: 123RF
KRETA (GRČKA) Hrana i smještaj mogu biti vrlo povoljni izvan glavnih turističkih zona. Putovanje je lakše ako se unajmi automobil jer otok ima mnogo skrivenih plaža. Kreta je dobra opcija za Grčku bez visokih troškova.
| Foto: 123RF
KRF (GRČKA) Krf je sjeverni grčki otok blizu Albanije i poznat je po zelenilu i raznolikim plažama. Cijene su niže nego na poznatijim otocima poput Santorinija ili Mikonosa. Mjesta poput Paleokastritse i Sidarija nude povoljan smještaj.
| Foto: 123RF
KRF (GRČKA) Otoku se lako može putovati i s ograničenim budžetom ako se izbjegne Corfu Town. Supermarketi i apartmani omogućuju dodatnu uštedu. Krf je dobar izbor za opušten odmor bez pretjeranih troškova.
| Foto: 123RF
NAXOS (GRČKA) Naxos je jedan od najjeftinijih otoka u Cikladima. Plaže su duge, pješčane i manje komercijalizirane nego na Santoriniju ili Mikonosu. Otok je idealan za one koji žele autentičnu Grčku.
| Foto: 123RF
NAXOS (GRČKA) Cijene su umjerene, posebno ako se putuje izvan najjače sezone. Najam auta pomaže u istraživanju skrivenih plaža. Naxos je odličan balans između prirode i pristupačnosti.
| Foto: 123RF
ANTALYA (TURSKA) Antalya je jedno od najpoznatijih i najpovoljnijih ljetovališta u Turskoj. Regija nudi dugačke pješčane plaže i mnogo povoljnih hotela. Grad je odličan za all-inclusive odmore, ali i za samostalno putovanje.
| Foto: 123RF
ANTALYA (TURSKA) Cijene hrane i smještaja i dalje su niže nego u većini mediteranskih zemalja. U blizini su i manja mjesta poput Alanye i Kaşa koja su još mirnija. Antalya je dobra opcija za povoljan odmor uz toplo more.
| Foto: 123RF
SICILIJA (ITALIJA) Sicilija je najjeftinija opcija za ljetovanje u Italiji. Gradovi poput Cefalùa i Taormine nude lijepe plaže i povoljniji smještaj nego sjever Italije. Otok kombinira kulturu, prirodu i more.
| Foto: 123RF
SICILIJA (ITALIJA) Plaže su raznolike, od pješčanih do kamenitih. Mondello blizu Palerma je jedna od popularnijih i pristupačnih opcija. Sicilija je dobra za one koji žele Italiju bez visokih cijena.
| Foto: 123RF
VARNA (BUGARSKA) Varna je veliki obalni grad na Crnom moru i jedno od najjeftinijih ljetovališta u Europi. Ima dugu pješčanu plažu i povoljne restorane i hotele. Grad nudi i kulturne i povijesne sadržaje.
| Foto: 123RF
VARNA (BUGARSKA) Cijene su znatno niže nego u zapadnoj Europi. Plaže su uređene i prostrane, idealne za budžetski odmor. Varna je dobra kombinacija grada i mora za male troškove.
| Foto: 123RF
SUNNY BEACH (BUGARSKA) Sunny Beach je najpoznatije party ljetovalište u Bugarskoj. Poznat je po vrlo niskim cijenama i velikom broju klubova i barova. Plaža je duga i pješčana.
| Foto: 123RF
SUNNY BEACH (BUGARSKA) Idealno je za mlađe putnike koji traže zabavu i noćni život po niskoj cijeni. Mirnija atmosfera može se pronaći izvan glavnih zona. Sunny Beach je najjeftinija opcija za zabavu uz more.
| Foto: 123RF
MAMAIA (RUMUNJSKA) Mamaia je najpoznatije rumunjsko ljetovalište na Crnom moru. Plaža je duga i pješčana, s mnogo hotela i klubova. Cijene su i dalje relativno niske u usporedbi sa zapadnom Europom.
| Foto: 123RF
MAMAIA (RUMUNJSKA) Rumunjska nudi dobar omjer cijene i sadržaja. Osim mora, zemlja ima i mnogo prirodnih i kulturnih atrakcija. Mamaia je pogodna za kombinaciju odmora i zabave.
| Foto: 123RF
ISTRA (HRVATSKA) Istra je najsjeverniji i često najpovoljniji dio hrvatske obale. Gradovi poput Pule nude jeftiniji smještaj nego Dubrovnik ili Split. Regija je pogodna za putnike s automobilom.
| Foto: 123RF
ISTRA (HRVATSKA) Plaže su uglavnom šljunčane ili stjenovite, ali more je čisto. Rovinj i Poreč su skuplji, ali se lako mogu posjetiti iz Pule. Istra je dobra alternativa za one koji žele Hrvatsku uz manji budžet.
| Foto: 123RF