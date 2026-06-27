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FOTO Najjeftinije destinacije s plažom u Europi za 2026. - I Hrvatska se našla na listi

Svjetska putnica iz Hrvatske, Natali, primjećuje rast troškova života i traženje najjeftinijih europskih plaža. Smatra da Hrvatska i druge popularne destinacije više nisu tako povoljne kao prije. Zato pronalazi jeftine destinacije s plažom
FOTO Najjeftinije destinacije s plažom u Europi za 2026. - I Hrvatska se našla na listi
U nastavku pogledajte najjeftinije destinacije s plažana u Europi za 2026. godinu. | Foto: Canva/123RF
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U nastavku pogledajte najjeftinije destinacije s plažana u Europi za 2026. godinu. | Foto: Canva/123RF
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