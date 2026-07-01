FOTO Najljepše svjetske lokacije za šetnju i planinarenje: Među njima je i Hrvatska!

Novo istraživanje otkrilo je koje su planinarske staze u svijetu vizualno najprivlačnije. Koristeći tehnologiju praćenja pogleda, SportsShoes.com je 200 sudionika iz cijelog svijeta prikazao slike nekih od najpoznatijih planinarskih ruta te rangirao koje su krajolike ljudi smatrali najprivlačnijima
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U nastavku pogledajte neke od najljepših ruta za šetnju i planinarenje. Pogodite na kojem mjestu je Hrvatska!
| Foto: Fotolia
U nastavku pogledajte neke od najljepših ruta za šetnju i planinarenje. Pogodite na kojem mjestu je Hrvatska! |
Foto: Fotolia
U nastavku pogledajte neke od najljepših ruta za šetnju i planinarenje. Pogodite na kojem mjestu je Hrvatska!
| Foto: Fotolia
20. Bled, Slovenija - Šetnica oko jezera s otočićem i pogledom na Alpe.
| Foto: PROFIMEDIA
19. Caminito del Rey - Španjolska - Staza izgrađena uz stijene kanjona s dramatičnim visinama.
| Foto: 123RF
18. Watzmann Traverse - Njemačka - Teška alpska ruta preko jednog od najpoznatijih bavarskih masiva.
| Foto: 123RF
17. Schrecksee – Njemačka - Planinsko jezero u Alpama poznato po tirkiznoj boji i izolaciji.
| Foto: 123RF
16. Sentiero Azzurro – Italija - Obalna staza koja povezuje slikovita sela Cinque Terre.
| Foto: 123RF
15. Trolltunga – Norveška - Ikonična stijena koja se pruža iznad dubokog fjorda.
| Foto: 123RF
14. Mist Trail – SAD - Staza u Yosemiteu poznata po slapovima i magli koja se diže iz vode.
| Foto: 123RF
13. Torres del Paine W Trek – Čile - Patagonska staza kroz granitne tornjeve, ledenjake i jezera.
| Foto: 123RF
12. Kalalau Trail – SAD - Zahtjevna obalna ruta uz dramatične litice havajskog otoka Kauai.
| Foto: 123RF
11. Mount Rainier Skyline Trail - SAD - Planinska staza s pogledom na ledenjake i vulkan Mount Rainier.
| Foto: 123RF
10. Causeway Coast Way – Sjeverna Irska - Obalna staza poznata po vulkanskim stupovima Giant’s Causewaya.
| Foto: 123RF
9. Seven Sisters Cliffs Walk – Engleska - Obalna ruta uz niz bijelih krednih litica iznad La Manchea.
| Foto: 123RF
8. The Loop – Australija - Staza u Blue Mountainsu koja prolazi kroz spektakularne klisure i vidikovce.
| Foto: 123RF
7. Etretat litice - Francuska - Bijele kredne litice oblikovane morem s prirodnim lukovima iznad Atlantika.
| Foto: 123RF
6. The Narrows – SAD - Uski kanjon u Zionskom nacionalnom parku kroz koji se hoda riječnim tokom.
| Foto: 123RF
5. Bastei stijene – Njemačka - Dramatične pješčane formacije iznad rijeke Elbe s panoramskim pogledom.
| Foto: 123RF
4. Inka staza do Machu Picchua – Peru - Povijesna planinarska ruta koja vodi kroz Ande do drevnog grada Inka.
| Foto: 123RF
3. Lauterbrunnen dolina - Švicarska - Alpska dolina okružena strmim liticama i desecima slapova.
| Foto: 123RF
2. Plitvička jezera - Hrvatska - Sustav terasastih jezera i slapova povezanih drvenim stazama kroz netaknutu prirodu.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
1. Calanques de Marseille – Francuska - Krajolik vapnenačkih litica koje se strmo spuštaju u tirkizne uvale Sredozemlja.
| Foto: 123RF