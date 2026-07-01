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PREKRASAN KRAJOLIK

FOTO Najljepše svjetske lokacije za šetnju i planinarenje: Među njima je i Hrvatska!

Novo istraživanje otkrilo je koje su planinarske staze u svijetu vizualno najprivlačnije. Koristeći tehnologiju praćenja pogleda, SportsShoes.com je 200 sudionika iz cijelog svijeta prikazao slike nekih od najpoznatijih planinarskih ruta te rangirao koje su krajolike ljudi smatrali najprivlačnijima
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Fotolia
U nastavku pogledajte neke od najljepših ruta za šetnju i planinarenje. Pogodite na kojem mjestu je Hrvatska! | Foto: Fotolia
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U nastavku pogledajte neke od najljepših ruta za šetnju i planinarenje. Pogodite na kojem mjestu je Hrvatska! | Foto: Fotolia
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