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ZA MAKSIMALNO OPUŠTANJE

FOTO Najposebnija wellness iskustva na svijetu koja morate doživjeti bar jednom u životu

Wellness više nije rezerviran samo za luksuzne spa centre, već uključuje brojne tradicionalne rituale i iskustva iz različitih dijelova svijeta. Od japanskih termalnih izvora i finskih sauna do havajskih masaža i pustinjskih retreata, svaka kultura razvila je svoj način opuštanja tijela i uma. Mnogi od ovih rituala danas privlače putnike koji žele pobjeći od stresa i napuniti baterije
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FOTO Najposebnija wellness iskustva na svijetu koja morate doživjeti bar jednom u životu
Donosimo 15 wellness iskustava koja se nalaze na listi želja brojnih ljubitelja putovanja i opuštanja. | Foto: 123RF
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Donosimo 15 wellness iskustava koja se nalaze na listi želja brojnih ljubitelja putovanja i opuštanja. | Foto: 123RF
Komentari 0

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