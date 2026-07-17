FOTO Najposebnija wellness iskustva na svijetu koja morate doživjeti bar jednom u životu

Wellness više nije rezerviran samo za luksuzne spa centre, već uključuje brojne tradicionalne rituale i iskustva iz različitih dijelova svijeta. Od japanskih termalnih izvora i finskih sauna do havajskih masaža i pustinjskih retreata, svaka kultura razvila je svoj način opuštanja tijela i uma. Mnogi od ovih rituala danas privlače putnike koji žele pobjeći od stresa i napuniti baterije
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Donosimo 15 wellness iskustava koja se nalaze na listi želja brojnih ljubitelja putovanja i opuštanja.
| Foto: 123RF
Donosimo 15 wellness iskustava koja se nalaze na listi želja brojnih ljubitelja putovanja i opuštanja. |
Foto: 123RF
Donosimo 15 wellness iskustava koja se nalaze na listi želja brojnih ljubitelja putovanja i opuštanja.
| Foto: 123RF
1. JAPANSKI ONSEN – KUPANJE U TERMALNIM IZVORIMA - (Japan).
Tradicionalno japansko kupanje u prirodnim toplim izvorima stoljećima je dio kulture opuštanja i brige o zdravlju. Onseni su najčešće smješteni usred planina ili šuma, a kupanje u termalnoj vodi mnogima predstavlja savršen način za odmor tijela i uma nakon napornog dana.
| Foto: 123RF
2. FINSKA SAUNA – RITUAL ČIŠĆENJA I OPUŠTANJA - (Finska).
Sauna je neizostavan dio finskog načina života već stoljećima. Mnogi nakon boravka u vrućoj sauni uskaču u hladno jezero ili se valjaju u snijegu, što pruža poseban osjećaj osvježenja i opuštanja te je postalo jedno od najpoznatijih wellness iskustava na svijetu.
| Foto: 123RF
3. AYURVEDSKI TRETMANI -
Indija (Kerala).
Ayurveda je drevni indijski sustav koji naglašava ravnotežu tijela i uma. Tretmani uključuju masaže toplim biljnim uljima, prirodne pripravke, meditaciju i prilagođenu prehranu, a cilj im je potaknuti osjećaj unutarnjeg sklada.
| Foto: 123RF
4. JOGA RETREAT U BALIJU - Indonezija (Ubud, Bali).
Bali je postao jedno od najpoznatijih odredišta za ljubitelje joge i meditacije. Okruženje rižinih polja, tropske prirode i mirne atmosfere privlači posjetitelje koji žele usporiti tempo života i odmoriti se od svakodnevnog stresa.
| Foto: 123RF
5. PLUTANJE U SLANOJ VODI (FLOAT THERAPY) - SAD, Europa, Australija.
Float therapy odvija se u posebnim bazenima ispunjenima vodom s velikom količinom soli koja omogućuje lako plutanje. Boravak u prostoru bez svjetla i buke mnogima pruža osjećaj dubokog opuštanja i potpune bestežinske lakoće.
| Foto: 123RF
6. TURSKI HAMAM - Turska.
Hamam je tradicionalna turska kupelj koja uključuje parenje, piling cijelog tijela i opuštajuću masažu. Nekada je bio važno mjesto okupljanja, a danas je jedno od najpoznatijih wellness iskustava koje spaja njegu tijela i tradiciju.
| Foto: 123RF
7. MRTVO MORE – MINERALNA TERAPIJA - Jordan i Izrael.
Mrtvo more poznato je po iznimno slanoj vodi bogatoj mineralima zbog koje je gotovo nemoguće potonuti. Posjetitelji često koriste i mineralno blato koje je postalo simbol ovog jedinstvenog wellness odredišta.
| Foto: 123RF
8. GEOTERMALNE KUPKE NA ISLANDU.
Kupanje u toplim geotermalnim izvorima okruženima vulkanskim krajolikom jedno je od najprepoznatljivijih islandskih iskustava. Spoj prirodne topline i svježeg zraka privlači putnike iz cijelog svijeta.
| Foto: 123RF
9. ZVUČNA KUPKA (SOUND BATH) - SAD, Europa, Azija.
Zvučne kupke koriste vibracije gongova, tibetanskih zdjela i drugih instrumenata kako bi stvorile umirujuću atmosferu. Cilj je postići duboku relaksaciju kroz meditaciju i pažljivo slušanje zvukova.
| Foto: 123RF
10. ŠUMSKA KUPKA (SHINRIN-YOKU) - Japan.
Shinrin-yoku ili šumska kupka podrazumijeva polagani boravak u prirodi uz svjesno disanje i promatranje okoline. Ovaj japanski koncept potiče odmak od užurbanog načina života i povezivanje s prirodom.
| Foto: 123RF
11. DETOKS I WELLNESS RETREAT U ALPAMA - Švicarska, Austrija.
Luksuzni wellness centri u Alpama nude programe koji uključuju planinarenje, zdravu prehranu, masaže i različite tretmane opuštanja. Mnogi ih biraju kao mjesto za odmor i bijeg od svakodnevnog stresa.
| Foto: 123RF
12. MASAŽA LOMI LOMI - Havaji.
Lomi Lomi tradicionalna je havajska masaža koja se izvodi dugim, ritmičnim pokretima ruku. Povezuje se s opuštanjem cijelog tijela te osjećajem unutarnje ravnoteže i obnove energije.
| Foto: 123RF
13. MEKSIČKI TEMAZCAL RITUAL - Meksiko.
Temazcal je drevni ritual parne kupelji koji vodi posebno obučena osoba. Kombinacija topline, ljekovitog bilja i tradicionalnih običaja pruža jedinstveno iskustvo koje mnogi doživljavaju kao oblik fizičkog i mentalnog opuštanja.
| Foto: 123RF
14. KOREJSKE JJIMJILBANG KUPELJI - Južna Koreja.
Jjimjilbang su veliki wellness centri s toplim bazenima, saunama, prostorijama za odmor i raznim tretmanima. Oni su važan dio korejske kulture i mjesto na kojem ljudi provode sate opuštajući se s obitelji ili prijateljima.
| Foto: 123RF
15. PUSTINJSKI WELLNESS RETREAT - Maroko, UAE, Arizona.
Boravak u pustinji postaje sve popularniji oblik wellness odmora. Tišina, prostranstvo i luksuzni resorti nude idealno okruženje za meditaciju, jogu i potpuni odmak od užurbane svakodnevice.
| Foto: 123RF