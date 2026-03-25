FOTO Najromantičnija mjesta u Hrvatskoj - doživite ih udvoje!

Hrvatska je prepuna mjesta koja odišu romantikom, od starih gradova s kamenim ulicama i zidinama, pa sve do šumovitih planinskih kutaka, skrivenih slapova i netaknutih plaža. Bilo da planirate vikend bijeg, medeni mjesec ili poseban trenutak s partnerom, ova lista vodi vas kroz najljepše, najposebnije i najromantičnije lokacije koje naša zemlja nudi. Svaka od njih ima svoj šarm, prizore za pamćenje i atmosferu idealnu za dvoje
1. Dubrovnik – Stari grad i zidine.
Dubrovnik je neupitno jedan od najslikovitijih gradova Hrvatske. Šetnje po zidinama s pogledom na Jadran, uske uličice s kafićima i trgovinama te zalasci sunca stvaraju bajkovitu atmosferu.
1. Dubrovnik – Stari grad i zidine.
Dubrovnik je neupitno jedan od najslikovitijih gradova Hrvatske. Šetnje po zidinama s pogledom na Jadran, uske uličice s kafićima i trgovinama te zalasci sunca stvaraju bajkovitu atmosferu. |
1. Dubrovnik – Stari grad i zidine.
Dubrovnik je neupitno jedan od najslikovitijih gradova Hrvatske. Šetnje po zidinama s pogledom na Jadran, uske uličice s kafićima i trgovinama te zalasci sunca stvaraju bajkovitu atmosferu.
Idealno je za večernju šetnju Stradunom i večeru uz morsku obalu, a za avanturističke parove moguće je i kratak izlet brodom oko starih zidina.
2. Rovinj.
Rovinj je romantični gradić s pastelno obojenim kućama i uskim uličicama koje vode do malih trgova i restorana.
Šetnja uz more, zalazak sunca na rivi i vožnja malim turističkim brodićima stvaraju intimnu atmosferu, a degustacija lokalnih specijaliteta dodatno upotpunjuje doživljaj.
3. Hvar.
Otok Hvar poznat je po glamuroznim plažama i romantičnim stazama kroz stari grad.
Parovi mogu istraživati staru jezgru, uživati u večerama na terasama uz vino i odlaziti na izlete brodom prema skrivenim uvalama Paklenih otoka, gdje vlada mir i privatnost.
4. Motovun.
Srednjovjekovni gradić na brežuljku nudi panoramske poglede na doline i vinograde. Idealno je za šetnje uskim uličicama, fotografiranje i degustaciju lokalnih vina u vinarijama.
Romantičnu notu daje miris mediteranskog bilja i zvuk cvrčaka u ljetnim večerima.
5. Korčula – Mala Venecija Jadrana.
Stari grad Korčula oduševljava srednjovjekovnim šarmom, popločanim ulicama i očuvanim palačama.
Parovi ovdje mogu uživati u večeri uz more, šetati rivom ili istraživati vinograde i maslinike u okolici. Posebno romantično je gledati zalazak sunca s jedne od starih gradskih terasa.
6. Plaža Saplunara, Mljet.
Na Mljetu, ova mirna pješčana plaža okružena borovom šumom pruža savršenu priliku za piknik i opuštanje daleko od gužve.
Idealan je bijeg za parove koji žele uživati u prirodi i tirkiznom moru u potpunoj privatnosti.
7. Opatija.
Opatija je grad pun povijesnog šarma i uređenih parkova. Šetnica Lungomare vodi uz more i pruža spektakularne poglede, osobito pri zalasku sunca.
U večernjim satima grad nudi luksuzne restorane i kafiće za intimnu večeru dvoje.
8. Otočić Vrnik,
Mali otok blizu Korčule pruža mir i privatnost za parove.
Idealno mjesto za piknik, šetnje po stazama među borovima i uživanje u zalasku sunca nad Jadranom.
9. Rastoke.
Rastoke, poznate po vodopadima i starim vodenicama, nude romantičnu atmosferu kroz šetnje kanalima i slapovima.
Zvuk vode i tišina sela stvaraju intimnu pozadinu za razgovore i opuštanje.
10. Grožnjan.
Gradić na brežuljku s galerijama, malim uličicama i pogledima na vinograde.
Idealan je za parove koji vole umjetnost, kulturne događaje i šetnje u opuštenoj atmosferi daleko od gužve.
11. Vis.
Vis skriva netaknute uvale i mirne plaže.
Parovi mogu istraživati pješačke staze, uživati u zajedničkim trenucima na osami i iskusiti netaknutu prirodu dalmatinskog otoka.
12. Čikat Bay (Lošinj).
Borova šuma uz uvalu stvara miran ambijent za šetnje i piknik.
Zvuk mora u pozadini i svjež zrak pružaju osjećaj opuštanja i intimnosti.
13. Stari grad Trogir.
Povijesni grad s kamenim ulicama, trgovima i rivom idealan je za šetnju uz zalazak sunca.
Parovi mogu istraživati dvorce, crkve i lokalne restorane.
14. Split.
Split nudi savršenu kombinaciju urbanog šarma i prirodne ljepote, idealnu za parove.
Šetnja uz rivu, pogled s brda Marjan i opuštanje u parkovima čine Split savršenom kombinacijom urbanog i prirodnog romantičnog iskustva.
15. Sveti Martin na Muri.
Sveti Martin na Muri u Međimurju kombinira netaknutu prirodu, rijeku Muru i vrhunski wellness doživljaj. Parovi mogu šetati uz rijeku i kroz šumske staze, voziti bicikle po mirnim brežuljcima ili uživati u opuštanju u termama i bazenima.
Posebno romantični su jutarnji trenuci uz rijeku, zalasci sunca nad brežuljcima i večernje opuštanje u spa centru, uz čašu vina ili miris eteričnih ulja. Idealno mjesto za vikend bijeg, opuštanje i zajedničke trenutke daleko od gradske gužve.
16. Proizd.
Otočić Proizd, smješten nedaleko od Vele Luke na Korčuli, prava je mala oaza za parove koji traže mir i privatnost. Bijele šljunčane plaže i tirkizno more idealni su za opuštanje, sunčanje ili plivanje u netaknutoj prirodi.
Ovdje možete uživati u pikniku na osami, zajedničkim trenucima daleko od gužve i fotografijama koje će zauvijek ostati uspomena na poseban bijeg u dvoje.
17. Plitvička jezera.
Plitvička jezera u proljeće pružaju prizore iz bajke: kristalno čista jezera, slapovi koji se obrušavaju niz stijene i drvene staze koje vode kroz netaknutu šumu.
Šetnja ovim stazama omogućuje parovima da uživaju u miru i tišini prirode, slušaju žubor vode i promatraju buđenje proljetne flore i faune.
18. Zadar.
Večernja šetnja rivom u Zadru nudi jedinstvenu kombinaciju prirode, arhitekture i umjetnosti. Zvuk Morskih orgulja, koje stvaraju melodiju valova, stvara intimnu i opuštajuću atmosferu, dok svjetlosna instalacija Pozdrav suncu reflektira zadarski zalazak sunca u spektakularnoj igri boja.
Parovi ovdje mogu sjediti na klupicama, uživati u romantičnom pogledu na horizont, slušati muziku mora i upijati magiju trenutka, posebno tijekom zlatnog sata.
19. Vinogradi Istre. Od Grožnjana do Motovuna i Livada, parovi mogu šetati kroz kamene staze, sudjelovati u degustacijama lokalnih vina i uživati u mirnim zalascima sunca među vinogradima.
Miris zrelog grožđa, blag povjetarac i tišina polja čine ovo iskustvo intimnim i nezaboravnim, idealnim za zajedničke trenutke i fotografije u prirodnom okruženju.
20. Maleni otoci (Drvenik Mali, Zlarin, Prvić). Ovi manji i nerazvikani otoci pružaju savršenu priliku za bijeg od gužve i svakodnevne rutine. Drvenik Mali, Zlarin i Prvić nude mirne uvale, šljunčane plaže i netaknutu prirodu, idealnu za piknik, plivanje ili šetnje kroz male šumske i kamene staze.
Parovi mogu uživati u zajedničkim trenucima u tišini, promatrati zalazak sunca nad morem i stvarati uspomene daleko od turističkih ruta. Ti mali otoci odišu osjećajem privatnosti i osamljenosti, što ih čini posebno romantičnim.
21. Brijuni.
Nacionalni park Brijuni pruža kombinaciju prirode, povijesti i aktivnosti za parove. Bicikliranje kroz borove šume, šetnje po uređenim stazama i piknici među zelenilom čine ovo mjesto pravom oazom za opuštanje.
Osim prirodnih ljepota, Brijuni nude i kulturne i povijesne lokalitete, što omogućuje kombinaciju edukacije i romantike.
22. Gorski kotar – Kamačnik i Zeleni vir. Gorski kotar nudi pravi bijeg u netaknutu prirodu, idealan za parove koji žele spoj avanture i romantike. Kanjoni Kamačnika i slapovi Zelenog vira pružaju spektakularne prizore, a šumske staze omogućuju mirne i intimne šetnje daleko od gužve.
Parovi ovdje mogu kombinirati šetnje uz rijeke i slapove s piknikom na livadama, promatranjem ptica ili kratkim izletima biciklima kroz šumovite staze. Za avanturistički duh, moguće je istražiti skrivene kanjone, mostiće i stijene, dok prirodni pejzaži u proljeće postaju posebno romantični s cvjetnim livadama i zelenilom koje oduzima dah.
23. Trakošćan.
Na sjeveru Hrvatske, u Zagorju, smjestio se jedan od najfotogeničnijih dvoraca u zemlji, Trakošćan.
Romantična šetnja oko jezera koje okružuje dvorac, kroz šumu i livade, daje poseban osjećaj kao da ste u nekoj povijesnoj priči. U proljeće su livade i cvjetne breze posebno lijepe, a miris prirode i tišina potiču opuštanje i zajedničke trenutke.
24. Mađerkin breg.
Mađerkin breg u Štrigovi pruža predivne panorame na brežuljke, vinograde i dolinu. Parovi ovdje mogu uživati u romantičnim šetnjama kroz vinograde, pikniku na travi i zalasku sunca uz čašu lokalnog vina.
Ovo mjesto je idealno za opuštanje u prirodi, fotografiranje i trenutke samo za dvoje.
25. Vuglec Breg.
Vuglec Breg pruža šarmantne poglede na zagorske vinograde i brežuljke.
Parovi ovdje mogu šetati kroz staze među vinogradima, uživati u lokalnim specijalitetima i čaši vina te se diviti pogledu na krajolik. Mirna atmosfera i priroda idealni su za opuštanje i intimne trenutke u dvoje.
