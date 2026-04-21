FOTO Najšareniji gradovi svijeta

U doba kada putovanja sve češće planiramo prema fotografijama i društvenim mrežama, vizualni dojam destinacije postao je jednako važan kao i njezina kultura ili povijest. Nova studija JustCovera analizirala je tisuće fotografija 78 svjetskih gradova kako bi utvrdila gdje se nalazi najviše boja. Rezultat je lista najšarenijih gradova na svijetu
Lisabon.
Lisabon je prema studiji JustCovera proglašen najšarenijim gradom na svijetu. Grad je poznat po svojim prepoznatljivim pastelnim fasadama, tradicionalnim pločicama azulejos koje krase povijesne četvrti poput Alfame te žutim tramvajima koji prolaze strmim i uskim ulicama. Kombinacija arhitekture, svjetla i urbanog života stvara vizualno bogatstvo koje je u analizi rezultiralo s više od 2,6 milijuna identificiranih boja.
| Foto: Canva
Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur zauzima drugo mjesto zahvaljujući snažnom kontrastu između moderne arhitekture i tradicionalnih elemenata. Visoki neboderi od stakla i čelika stoje uz hramove, svetišta i šarene ulične detalje koji odražavaju kulturnu raznolikost Malezije. Posebno su prepoznatljive Batu Caves stepenice u duginim bojama, koje su postale jedan od najfotografiranijih simbola regije.
| Foto: Canva
Porto.
Porto se nalazi na trećem mjestu i dodatno potvrđuje Portugal kao jednu od najvizualno zanimljivijih zemalja. Grad je poznat po terakota krovovima, šarenim kućama uz rijeku Douro i povijesnim fasadama koje stvaraju prepoznatljivu atmosferu starog europskog grada. Uske popločane ulice i tradicionalni vinski podrumi dodatno doprinose dojmu autentičnog i živopisnog urbanog prostora.
| Foto: Canva
Cartagena.
Cartagena je četvrta na listi i poznata je po izrazito živim bojama kolonijalne arhitekture. Stari grad okružen zidinama ispunjen je kućama u jarkim nijansama, balkonima prekrivenim cvijećem i prepoznatljivim žutim tornjem sa satom koji označava ulaz u povijesnu jezgru. Grad odiše karipskim šarmom i snažnim vizualnim identitetom koji ga čini jednim od najfotogeničnijih u Južnoj Americi.
| Foto: Canva
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro zauzima peto mjesto, s više od 2,3 milijuna identificiranih boja u analiziranim fotografijama. Grad je poznat po dramatičnom spoju prirodnih krajolika i urbanih vizura. Jedan od najpoznatijih simbola su Selarónove stepenice, prekrivene pločicama u žutoj, plavoj i zelenoj boji, koje privlače posjetitelje iz cijelog svijeta i dodatno naglašavaju umjetnički karakter grada.
| Foto: Canva
Guanajuato.
Guanajuato se ističe kao jedan od najšarenijih gradova Latinske Amerike zahvaljujući svojoj kolonijalnoj arhitekturi i brdovitom položaju. Kuće u različitim bojama nižu se uz strme ulice i stvaraju gotovo slikarski dojam. Grad je poznat i po labirintu uskih prolaza i tunela, koji dodatno naglašavaju njegovu jedinstvenu urbanističku strukturu.
| Foto: Canva
Havana.
Havana privlači pažnju svojim nostalgičnim, ali izrazito živopisnim ugođajem. Fasade zgrada u pastelnim i izblijedjelim jarkim bojama, zajedno s klasičnim američkim automobilima, stvaraju prepoznatljivu vizualnu scenu. Grad je mješavina kolonijalne prošlosti i svakodnevnog života koji se odvija na ulicama punim glazbe i boja.
| Foto: Canva
New Orleans.
New Orleans je poznat po svojoj vibrantnoj atmosferi, posebno u francuskoj četvrti gdje se miješaju kolonijalna arhitektura, neonski natpisi i živahna ulična kultura. Grad je snažno povezan s glazbom, festivalima i noćnim životom, što dodatno pojačava njegov vizualni identitet i osjećaj stalne energije.
| Foto: Canva
Antigua.
Antigua je povijesni grad okružen vulkanima, poznat po očuvanoj kolonijalnoj arhitekturi i pastelno obojenim kućama. Ulice popločane kamenom i skladne fasade stvaraju mirnu, ali vizualno bogatu atmosferu. Grad je često opisan kao jedan od najfotogeničnijih u Srednjoj Americi.
| Foto: Canva
New York.
New York se ističe potpuno drugačijim oblikom šarenila, koji dolazi iz neonskih svjetala, reklamnih panoa i stalnog urbanog kretanja. Grad nikada ne miruje, a vizualni dojam mijenja se od četvrti do četvrti, od Times Squarea do Brooklynskih ulica, stvarajući dinamičnu i prepoznatljivu metropolitansku sliku.
| Foto: Canva
Dubrovnik.
Dubrovnik je jedan od najpoznatijih europskih gradova pod zaštitom UNESCO-a, prepoznatljiv po kamenim zidinama, crvenim krovovima i povijesnoj jezgri. Iako su boje suptilnije nego u tropskim gradovima, kontrast između kamena, mora i krovova stvara snažan vizualni identitet koji ga čini jednim od najfotografiranijih gradova na Mediteranu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Barcelona.
Barcelona je poznata po jedinstvenoj arhitekturi Antonija Gaudíja, šarenim mozaicima i modernističkim građevinama koje oblikuju vizualni identitet grada. Od Park Güella do živih ulica La Ramble, grad kombinira umjetnost, urbani život i mediteransku energiju u vrlo prepoznatljiv i šarolik doživljaj.
| Foto: Canva