FOTO Najskuplji domovi na svijetu koje novac može kupiti

Nekretnine s vrtoglavim procjenama od kojih bi i najbogatijim milijarderima zastao dah - ili bi ih oduševile da posjeduju vlasničke listove - nalaze se na nekim od najpoželjnijih lokacija na svijetu. Od penthousea s deveteroznamenkastom cijenom u Londonu do rezidencije uz more koja se ubraja među najskuplje domove u povijesti Kanade, iznenadili biste se što je sve moguće kupiti kada novac nije prepreka.
FOTO Najskuplji domovi na svijetu koje novac može kupiti
1. REZIDENCIJA UZ OBALU, BRITANSKA KOLUMBIJA, KANADA: PROCIJENJENA VRIJEDNOST 41,2 MILIJUNA DOLARA - Kanada je jedno od najskupljih mjesta za život na svijetu, no u usporedbi s Londonom, Los Angelesom ili Hong Kongom, za isti iznos ovdje se ipak može dobiti znatno više prostora. Ova impresivna kuća ima više od 60 metara vlastite obale u prestižnoj četvrti West Bay u Vancouveru. Projektirao ju je arhitekt Russell Hollingsworth 1999. godine. Elegantna i prostrana, rezidencija se prostire na oko 930 četvornih metara raspoređenih na dvije etaže. | Foto: Angell Hasman & Associates Realty
