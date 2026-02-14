FOTO Najskuplji domovi na svijetu koje novac može kupiti

Nekretnine s vrtoglavim procjenama od kojih bi i najbogatijim milijarderima zastao dah - ili bi ih oduševile da posjeduju vlasničke listove - nalaze se na nekim od najpoželjnijih lokacija na svijetu. Od penthousea s deveteroznamenkastom cijenom u Londonu do rezidencije uz more koja se ubraja među najskuplje domove u povijesti Kanade, iznenadili biste se što je sve moguće kupiti kada novac nije prepreka.
1. REZIDENCIJA UZ OBALU, BRITANSKA KOLUMBIJA, KANADA: PROCIJENJENA VRIJEDNOST 41,2 MILIJUNA DOLARA -
Kanada je jedno od najskupljih mjesta za život na svijetu, no u usporedbi s Londonom, Los Angelesom ili Hong Kongom, za isti iznos ovdje se ipak može dobiti znatno više prostora.
Ova impresivna kuća ima više od 60 metara vlastite obale u prestižnoj četvrti West Bay u Vancouveru. Projektirao ju je arhitekt Russell Hollingsworth 1999. godine. Elegantna i prostrana, rezidencija se prostire na oko 930 četvornih metara raspoređenih na dvije etaže.
| Foto: Angell Hasman & Associates Realty
Foto: Angell Hasman & Associates Realty
Prozori od poda do stropa i staklena vrata omogućuju savršen spoj interijera i eksterijera, dok orijentacija kuće jamči potpunu privatnost i neometan pogled od 180 stupnjeva prema jugu.
| Foto: Angell Hasman & Associates Realty
U kući se nalaze impozantni ulazni hol, dnevni boravak s upečatljivim kaminom, blagovaonica otvorena prema vodi, velika profesionalna kuhinja, kućno kino, ured s dva radna mjesta, vinski podrum i prostorija za degustaciju. Interijer je uređen prirodnim kamenom, elegantnim drvom, dizajnerskim namještajem i pažljivo osmišljenom rasvjetom.
Kuća ima pet spavaćih soba, uključujući privatni apartman za goste. Glavni apartman pravo je utočište – s vlastitim salonom, luksuznom kupaonicom i staklenim vratima koja vode prema spektakularnom pogledu.
| Foto: Angell Hasman & Associates Realty
Dvorište je potpuno ograđeno i hortikulturno uređeno u mirnom, japanskom stilu. U njemu se nalazi bazen uz ocean, vanjski spa, natkrivena terasa za objedovanje te garaža za četiri vozila.
| Foto: Angell Hasman & Associates Realty
Nekretnina je u veljači 2025. bila na tržištu po cijeni od 58,8 milijuna kanadskih dolara, odnosno 41,2 milijuna američkih dolara, što je čini jednom od najskupljih kuća u Kanadi.
| Foto: Angell Hasman & Associates Realty
2. VILLA DEL AMOR, KALIFORNIJA, SAD: PROCIJENJENA VRIJEDNOST 115 MILIJUNA DOLARA -
Poznata kao „Kuća ljubavi“, ova spektakularna vila izgrađena je po narudžbi za Paula L. Kesslera i Dianu Derycz-Kessler, osnivače brenda slastica Sugarfina. Arhitektura je djelo tvrtke Sinclair Associates Architects, a interijere je u marokanskom stilu osmislio Dejager Design. U dizajn su diskretno uklopljeni motivi srca, u skladu s romantičnim imenom kuće.
| Foto: Milstein Estates/Nils Timm
Vila se prostire na gotovo 1.400 četvornih metara i ima devet spavaćih soba te 13 kupaonica. Eksterijer podsjeća na talijanske portike, dok su natkriveni prolazi obrasli zelenilom, stvarajući dojam mediteranske oaze.
| Foto: Milstein Estates/Nils Timm
Unutrašnjost obiluje detaljima: visoki svodovi, izložene grede, viseće lanterne i kovane rasvjete, dok velika staklena vrata vode na terase i blagovaonice na otvorenom. Tu su i lukovi u marokanskom stilu, mozaik podovi i fontane donesene s putovanja po Europi.
| Foto: Milstein Estates/Nils Timm
Kuća ima i privatnu kapelicu, kino, bazen, spa, teretanu, pa čak i slatki bar s proizvodima Sugarfina. Smještena je na zemljištu od 0,65 hektara uz 13. rupu golf terena Bel Air Country Cluba.
| Foto: Milstein Estates/Nils Timm
U veljači 2025. bila je na tržištu za 115 milijuna dolara.
| Foto: Milstein Estates/Nils Timm
3. PALAIS VENITIEN, CANNES, FRANCUSKA: PROCIJENJENA VRIJEDNOST 125,7 MILIJUNA DOLARA -
Ovo raskošno imanje nalazi se nadomak obale Cannesa na Francuskoj rivijeri. Interijer je redizajniran od strane stručnjaka COGEMAD-a, a rezidencija se prostire na impresivnih 3.000 četvornih metara.
| Foto: Cogemad
Svaka prostorija odiše tradicionalnim francuskim luksuzom - monumentalni stupovi, pozlaćeni detalji, bogate štukature i kristalni lusteri.
| Foto: Cogemad
Kuća ima osam reprezentativnih salona, više blagovaonica, devet spavaćih soba i devet kupaonica te veliku profesionalnu kuhinju.
| Foto: Cogemad
Podrum je uređen poput noćnog kluba, s plesnim podijem, barom i profesionalnom rasvjetom. Okućnica od gotovo šest hektara uključuje terasaste vrtove, bazen, teniski teren, jezero i šumu.
| Foto: Cogemad
Cijena u veljači 2025. iznosila je 120 milijuna eura.
| Foto: Cogemad
Foto Cogemad
4. THE ONE, KALIFORNIJA, SAD: 126 MILIJUNA DOLARA -
Ova mega-vila od gotovo 10.000 četvornih metara ima 21 spavaću sobu i 42 kupaonice. Projektirao ju je arhitekt Paul McClean, a razvio producent Nile Niami. Smještena je na brežuljku u Bel Airu i okružena s pet infinity bazena.
| Foto: aaronkirman
Kuća uključuje galeriju za 30 automobila, privatni noćni klub, kuglanu sa šest staza, kino s 40 sjedala, spa, salon ljepote, teretanu i brojne druge luksuzne sadržaje.
| Foto: aaronkirman
Iako je prvotno bila ponuđena za 295 milijuna dolara, nakon stečaja je 2022. prodana na dražbi za 126 milijuna dolara, što je bila najskuplja kuća ikada prodana na aukciji.
| Foto: aaronkirman
Kupio ju je Richard Saghian, osnivač brenda Fashion Nova.
| Foto: aaronkirman
Foto aaronkirman
5. WINGADAL, NOVI JUŽNI WALES, AUSTRALIJA: 126,7 MILIJUNA DOLARA -
Ova rezidencija uz obalu Sydneya jedno je od najskupljih imanja u Australiji. Projektirao ju je arhitekt Alec Tzannes, a prostire se na gotovo 2.700 četvornih metara s 98 metara obale.
| Foto: Pimasgale
Iako ima samo četiri spavaće sobe (uz dodatni apartman za goste), kuća je prvenstveno namijenjena zabavi - može ugostiti do 500 ljudi.
| Foto: Pimasgale
Ima podzemnu garažu za 20 vozila, kino s 22 sjedala, dvije profesionalne kuhinje i veliki bazen.
| Foto: Pimasgale
Foto Pimasgale
Foto Pimasgale
6. GORDON POINTE, FLORIDA, SAD: 210 MILIJUNA DOLARA -
Ovaj kompleks u Napulju na Floridi prostire se na devet hektara unutar ekskluzivne četvrti Port Royal. Ima 17.000 četvornih metara stambenog prostora, 723 metra plaže i 218 metara obale zaljeva Meksičkog zaljeva.
| Foto: portfolio.savills
Posjed uključuje pristanište za šest brodova i vez za jahtu.
| Foto: portfolio.savills
Foto portfolio.savills
ONE HYDE PARK, LONDON, UJEDINJENO KRALJEVSTVO: 220,9 MILIJUNA DOLARA - Jedan od najskupljih penthousea na svijetu prostire se na 1.670 četvornih metara na 10. i 11. katu zgrade One Hyde Park.
| Foto: OneHydePark
Nudi panoramski pogled na Hyde Park, privatni spa, saunu, kino, koktel-bar i dvije luksuzne kupaonice s hidromasažnim kadama.
| Foto: OneHydePark
Foto OneHydePark
Foto OneHydePark
Foto OneHydePark
LE PALAIS BULLES, FRANCUSKA: 355 MILIJUNA DOLARA -
„Palača mjehura“, djelo arhitekta Anttija Lovaga, jedinstvena je futuristička vila na Azurnoj obali.
| Foto: Palais Bulles
Ima 10 okruglih spavaćih soba, sferičnu kuhinju i panoramske salone, a nekoć je bila u vlasništvu dizajnera Pierrea Cardina.
| Foto: Palais Bulles
Foto Palais Bulles
24 MIDDLE GAP ROAD, HONG KONG: 446 MILIJUNA DOLARA - U jednoj od najskupljih četvrti Hong Konga nalazi se vila od 576 četvornih metara s četiri spavaće sobe. Iako manja od ostalih imanja na popisu, njezina vrijednost proizlazi iz prestižne lokacije i velikog vrta od 664 četvorna metra, što je rijetkost u ovom gusto naseljenom gradu.
| Foto: Habitat property
Okružena šumom Mount Camerona i parkom Aberdeen Country Park, pruža privatnost kakvu si mogu priuštiti samo najdublji džepovi.
| Foto: Habitat property
Foto Habitat property
Foto Habitat property