FOTO Najtoplije plaže u Europi i hrvatske alternative na kojima se nećete 'spržiti'

PLAŽA PODRAČE, BRELA Plaža Podrače nalazi se u Brelima i jedna je od najfotogeničnijih plaža na Makarskoj rivijeri. More je izrazito tirkizno i vrlo čisto, što je čini iznimno privlačnom za posjetitelje. Na plaži ima dosta prirodnog hlada, što je idealno za bijeg od ljetnih vrućina. Pogodna je za miran odmor, čitanje knjige, ali i za obitelji s djecom koje žele sigurno i opušteno okruženje. Kombinacija prirode i mora daje joj posebnu atmosferu.