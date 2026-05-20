FOTO Najtoplije plaže u Europi i hrvatske alternative na kojima se nećete 'spržiti'

Novo istraživanje otkrilo je koje će europske destinacije ovog ljeta imati najviše temperature i najviše sunčanih sati. Na vrhu liste dominiraju Cipar, Grčka i Španjolska, koji se i ove godine ističu kao najtopliji
U nastavku pogledajte najtoplije plaže u Europi, a zatim hrvatske alternative s puno hlada.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najtoplije plaže u Europi, a zatim hrvatske alternative s puno hlada. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najtoplije plaže u Europi, a zatim hrvatske alternative s puno hlada.
| Foto: Canva/123RF
NISSI BEACH, AYIA NAPA, CIPAR Nissi Beach nalazi se u poznatom ljetovalištu Ayia Napa na Cipru i poznata je po bijelom pijesku i tirkiznom moru. Plaža se proteže na oko 500 metara i ubraja se među najtoplije u Europi. Tijekom ljeta ima više od 12 sati sunčeve svjetlosti dnevno i gotovo bez padalina. Prosječne temperature dosežu oko 28°C, što je čini idealnom za vrući ljetni odmor. Ujedno nudi i relativno pristupačne cijene smještaja.
| Foto: 123RF
VOULIAGMENI BEACH, ATENSKA RIVIJERA, GRČKA Vouliagmeni Beach smještena je na Atenskoj rivijeri i jedna je od najpopularnijih plaža u Grčkoj. Ljeti bilježi oko 12,6 sati sunčeve svjetlosti dnevno, što osigurava stabilno toplo vrijeme. Temperature se kreću oko 26,7°C i pogodne su za kupanje i sunčanje. Plažu krase zlatni pijesak i ležaljke s pogledom na kristalno more. U blizini se nalazi velik broj restorana i barova.
| Foto: 123RF
CORAL BAY, PAPHOS, CIPAR Coral Bay u blizini Paphosa poznata je po izuzetno maloj količini kiše tijekom ljeta. Temperature oko 25,8°C čine je ugodno toplom i pogodnom za dulji boravak. More je plitko, mirno i tirkizno, što je idealno za obitelji s djecom. Popularna je i među roniocima koji istražuju podmorje i stijene u okolici. Također nudi razne vodene sportove i aktivnosti.
| Foto: 123RF
FALIRAKI BEACH, RODOS, GRČKA Faliraki Beach nalazi se na otoku Rodosu i jedna je od najdužih i najpoznatijih plaža u Grčkoj. Ljeti temperature dosežu oko 25,7°C, što omogućuje ugodan boravak tijekom cijelog dana. Plaža se proteže na oko pet kilometara i nudi dovoljno prostora za sve posjetitelje. More je čisto i pogodno za kupanje. Okružena je tipičnim mediteranskim krajolikom i brojnim turističkim sadržajima.
| Foto: 123RF
ST PAUL’S BAY, RODOS, GRČKA St Paul’s Bay također se nalazi na Rodosu i poznata je po spektakularnim prirodnim krajolicima. Prosječne ljetne temperature oko 25,6°C čine je idealnom za kupanje i izlete. Uvala je okružena stijenama i kristalno čistim morem. Mjesto je vrlo popularno za fotografiranje i izlete brodom. U blizini se nalaze razne turističke aktivnosti.
| Foto: 123RF
BOSSA BEACH, IBIZA, ŠPANJOLSKA Bossa Beach na Ibizi poznata je po živahnoj atmosferi i noćnom životu uz more. Plaža ima brojne beach barove, DJ-eve i ležaljke za posjetitelje koji traže zabavu. Ljeti temperature dosežu oko 25,6°C, što je idealno za kupanje i cjelodnevni boravak na plaži. Ima tisuće recenzija i visoke ocjene na internetu. Posebno je popularna među mlađim turistima.
| Foto: 123RF
PLATANIAS BEACH, KRETA, GRČKA Platanias Beach na Kreti duga je pješčana plaža s opuštenom atmosferom. Prosječne ljetne temperature oko 25,1°C čine je vrlo ugodnom za boravak. Uz plažu se nalaze brojni beach barovi i restorani s pogledom na more. Idealna je za obitelji i parove koji traže mirniji odmor. More je čisto i pogodno za kupanje.
| Foto: 123RF
AGIA MARINA BEACH, KRETA, GRČKA Agia Marina Beach također se nalazi na Kreti i poznata je po tirkiznom moru i ugodnoj atmosferi. Temperature ljeti dosežu oko 25,1°C. Plaža nudi dobar spoj opuštanja i turističkih sadržaja. U blizini se nalaze hoteli, restorani i kafići. Popularna je među obiteljima i parovima.
| Foto: 123RF
PLAYA DE PALMA, MALLORCA, ŠPANJOLSKA Playa de Palma nalazi se istočno od Palme na Mallorci i jedna je od najposjećenijih plaža u Španjolskoj. Ljeti temperature dosežu oko 24,9°C, što je čini ugodnom za duže boravke na suncu. Plaža je duga i pješčana, idealna za šetnje i kupanje. U blizini se nalazi velik broj hotela i turističkih sadržaja. Popularna je među svim dobnim skupinama.
| Foto: 123RF
POETTO BEACH, SARDINIJA, ITALIJA Poetto Beach na Sardiniji zaokružuje listu 10 najtoplijih plaža u Europi. Ljeti temperature dosežu oko 24,6°C, što osigurava ugodan i stabilan odmor. Plaža je duga i pješčana, s čistim morem i opuštenom atmosferom. Idealna je za sunčanje i duge šetnje uz obalu. Popularna je među lokalnim stanovništvom i turistima.
| Foto: 123RF
PLAŽA PODRAČE, BRELA Plaža Podrače nalazi se u Brelima i jedna je od najfotogeničnijih plaža na Makarskoj rivijeri. More je izrazito tirkizno i vrlo čisto, što je čini iznimno privlačnom za posjetitelje. Na plaži ima dosta prirodnog hlada, što je idealno za bijeg od ljetnih vrućina. Pogodna je za miran odmor, čitanje knjige, ali i za obitelji s djecom koje žele sigurno i opušteno okruženje. Kombinacija prirode i mora daje joj posebnu atmosferu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte hrvatske plaže s puno hlada na kojima ćete biti zaštićeni od sunca
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
PLAŽA VELI ŽAL, DUGI OTOK Plaža Veli žal nalazi se na Dugom otoku i često je nazivaju “Hrvatski Maldivi” zbog izuzetno bistrog i tirkiznog mora. Okružena je borovom šumom koja pruža prirodan hlad tijekom cijelog dana. Iako je nešto izoliranija, na plaži postoje i osnovni sadržaji poput kioska s hranom i pićem. More je mirno i plitko, što je čini pogodnom i za obitelji s djecom. Atmosfera je opuštena i daleko od gradske gužve.
| Foto: Tripadvisor
UVALE U ZARAĆU, HVAR Uvale u mjestu Zaraće na otoku Hvaru skrivaju dvije prekrasne šljunčane plaže. Okružene su stijenama i mediteranskim zelenilom koje stvara ugodan prirodni hlad. More je izrazito čisto i intenzivno plave boje, što dodatno naglašava ljepotu lokacije. Plaže su mirne i idealne za one koji traže privatniji odmor. Ovdje prevladavaju tišina, priroda i opuštena atmosfera.
| Foto: 123RF
PLAŽA KAČJAK, KAČJAK Plaža Kačjak nalazi se u turističkom naselju Kačjak i poznata je po kombinaciji šljunka, zelenila i prirodnog hlada. Okružena je borovima koji stvaraju ugodnu hladovinu tijekom vrućih ljetnih dana. More je čisto i ulaz u more je postupan, što je posebno sigurno za djecu. Plaža nudi mirnije okruženje u odnosu na veće turističke centre. Idealna je za obiteljski odmor i opuštanje.
| Foto: Booking
PLAŽA VUČINE, PELJEŠAC Plaža Vučine nalazi se na poluotoku Pelješcu, poznatom po brojnim skrivenim i mirnim uvalama. More je kristalno čisto i vrlo privlačno za kupanje. Okružena je gustim mediteranskim raslinjem koje osigurava prirodni hlad. Plaža je mirna i manje posjećena, što doprinosi osjećaju privatnosti. Idealna je za one koji žele bijeg od gužve i potpuni mir.
| Foto: 123RF
PLAŽA BUNĆULUKA, KRK Plaža Bunćuluka nalazi se u blizini Baške na otoku Krku i poznata je po kombinaciji šljunčane obale i guste borove šume. Prirodni hlad čini je vrlo ugodnom tijekom ljetnih vrućina. Plaža je djelomično uređena, ali i dalje zadržava prirodan i miran karakter. More je čisto, a okruženje idealno za kampiranje i duži boravak. Posebno je popularna među gostima koji traže mirniji odmor u prirodi.
| Foto: 123RF
PLAŽA NIKOLINA, BAŠKA VODA Plaža Nikolina jedna je od glavnih plaža u Baškoj Vodi, ali se unatoč tome može pronaći prirodni hlad zahvaljujući borovima u zaleđu. Plaža je kombinacija šljunka i čistog mora, a nudi i brojne sadržaje poput tuševa, kafića i ležaljki. Idealna je za obitelji jer ima plitak ulaz u more i sigurnu obalu. U hladu borova moguće je pobjeći od najjačeg sunca. Popularna je, ali dovoljno prostrana za ugodan boravak.
| Foto: Baška Voda
PLAŽA ARBANIJA, ČIOVO Plaža Arbanija nalazi se na otoku Čiovu i karakterizira je mirnija atmosfera u odnosu na veće turističke plaže. Okružena je borovima koji pružaju prirodan hlad i ugodan boravak tijekom dana. More je čisto i pogodno za kupanje, a obala je uglavnom šljunčana. Plaža je popularna među lokalnim posjetiteljima i obiteljima. Idealna je za one koji žele izbjeći gužve i uživati u hladu prirode.
| Foto: Villas Trogir
PLAŽA SVETI PAVAO, ISTRA (BALE) Plaža Sv. Pavao nalazi se u Istri, blizu Bala, i poznata je po mirnoj atmosferi i prirodnom okruženju. Okružena je borovima i mediteranskim raslinjem koje stvara obilje hlada. More je čisto i bistro, a plaža nije pretjerano turistički razvijena. Idealna je za opuštanje i miran odmor daleko od gužvi. Posebno je popularna među ljubiteljima prirode.
| Foto: 123RF
PLAŽA ŠUNJ, LOPUD Plaža Šunj nalazi se na otoku Lopudu u Elafitima i jedna je od najpoznatijih pješčanih plaža u dubrovačkom arhipelagu. Okružena je gustom borovom šumom koja pruža prirodni hlad tijekom velikog dijela dana. More je plitko i toplo, što je čini posebno pogodnom za obitelji s djecom. Na plaži se nalaze i sadržaji poput ležaljki i barova, ali atmosfera ostaje opuštena i prirodna. Idealna je za one koji žele mir i boravak u hladu bez gradske gužve
| Foto: 123RF