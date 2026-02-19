Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IZGLEDA BOLJE NEGO IKAD

FOTO Nakon razvoda isklesala tijelo iz snova – fanovi ne mogu vjerovati kako sada izgleda

Karina Carrel tvrdi da bi njezina transformacija nakon prekida veze trebala biti predmet proučavanja. Ova 46-godišnjakinja potpuno je promijenila svoj izgled nakon razvoda, a njezina priča o gubitku kilograma i samopouzdanju osvojila je društvene mreže
FOTO Nakon razvoda isklesala tijelo iz snova – fanovi ne mogu vjerovati kako sada izgleda
Nedugo nakon što je ostala sama, Karina je odlučila posvetiti vrijeme sebi i vlastitom zdravlju. | Foto: Instagram
1/26
Nedugo nakon što je ostala sama, Karina je odlučila posvetiti vrijeme sebi i vlastitom zdravlju. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026