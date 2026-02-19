FOTO Nakon razvoda isklesala tijelo iz snova – fanovi ne mogu vjerovati kako sada izgleda

Karina Carrel tvrdi da bi njezina transformacija nakon prekida veze trebala biti predmet proučavanja. Ova 46-godišnjakinja potpuno je promijenila svoj izgled nakon razvoda, a njezina priča o gubitku kilograma i samopouzdanju osvojila je društvene mreže
Nedugo nakon što je ostala sama, Karina je odlučila posvetiti vrijeme sebi i vlastitom zdravlju.
| Foto: Instagram
Nedugo nakon što je ostala sama, Karina je odlučila posvetiti vrijeme sebi i vlastitom zdravlju. |
Foto: Instagram
Nedugo nakon što je ostala sama, Karina je odlučila posvetiti vrijeme sebi i vlastitom zdravlju.
| Foto: Instagram
Tijekom dvije godine fokusirala se na promjenu prehrambenih navika i odabir kvalitetnijih namirnica, što joj je pomoglo da znatno smršavi i, kako mnogi tvrde, izgleda mlađe nego ikad.
| Foto: Instagram
Nekada je vaga pokazivala više od 120 kilograma, dok danas ima oko 63 kilograma.
| Foto: Instagram
Svoju transformaciju podijelila je na društvenim mrežama, gdje je objavila fotografije prije i poslije mršavljenja uz opis: “Transformacija nakon prekida trebala bi se proučavati.”
| Foto: Instagram
Dodala je i emotivnu poruku: “Samo ljubav može boljeti na ovaj način.”
| Foto: Instagram
Karina priznaje da se tijekom braka borila s mentalnim pritiskom, što je utjecalo na njezinu tjelesnu težinu. Istaknula je kako stres često može biti jedan od glavnih okidača za debljanje.
| Foto: Instagram
Nakon razvoda, kaže, konačno je dobila priliku posvetiti se sebi, a rezultati su, tvrdi, promijenili njezin život.
| Foto: Instagram
Posebno naglašava da nije koristila popularne injekcije za mršavljenje. Umjesto toga, usredotočila se na prehranu s niskim udjelom ugljikohidrata. Pohvalila je i keto prehranu, koja se temelji na većem unosu masti, umjerenom unosu proteina i vrlo malom unosu ugljikohidrata, a potiče tijelo da troši masnoće kao glavni izvor energije.
| Foto: Instagram
Osim fizičke promjene, Karina tvrdi da joj je transformacija donijela i unutarnju ravnotežu. Kaže da se nakon godina osjećaja izgubljenosti ponovno pronašla te se danas osjeća snažnije, lakše i samouvjerenije.
| Foto: Instagram
Svoju priču dijeli kako bi motivirala druge da krenu s promjenama u životu. “Vrijedi pokušati. Ovo je vaš znak da krenete”, poručila je.
| Foto: Instagram
Njezina objava izazvala je brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su pohvalili njezinu transformaciju i samopouzdanje. Mnogi su istaknuli da je izgledala lijepo i prije, ali da sada zrači novom energijom i sigurnošću u sebe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram