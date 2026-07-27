FOTO Nakon troje djece skinula 30 kila: Rachel (46) otkrila kako to postići u 11 koraka

Rachael Sacerdoti (46), majka troje djece, odlučila je promijeniti svoj život kada je shvatila da ju težina od gotovo 100 kg ograničava u svemu što želi od života. U međuvremenu je smršavila, promijenila navike i postala nutricionistica i osobna trenerica
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Prije nekoliko godina napunila je 40 godina i osjećala se kao da je na dnu. Gotovo 100 kg, bolovi u leđima i zglobovima i umor. S troje male djece u dobi od dvije, četiri i pet godina, htjela je biti aktivna s njima, no već sam izlazak iz kuće ju je iscrpljivao.
| Foto: Instagram
Prije nekoliko godina napunila je 40 godina i osjećala se kao da je na dnu. Gotovo 100 kg, bolovi u leđima i zglobovima i umor. S troje male djece u dobi od dvije, četiri i pet godina, htjela je biti aktivna s njima, no već sam izlazak iz kuće ju je iscrpljivao.
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Foto: Instagram
Prije nekoliko godina napunila je 40 godina i osjećala se kao da je na dnu. Gotovo 100 kg, bolovi u leđima i zglobovima i umor. S troje male djece u dobi od dvije, četiri i pet godina, htjela je biti aktivna s njima, no već sam izlazak iz kuće ju je iscrpljivao.
| Foto: Instagram
Veći dio života borila se s težinom i sve što je dotad pokušavala djelovalo je ekstremno, neodrživo i obeshrabrujuće. Znala je da mora napraviti promjenu. Počela je s malim stvarima - šetnja po kvartu, male promjene u obrocima, 20-minutn vježbanje kod kuće...
| Foto: Instagram
Polako su se stvari počele mijenjati. Šest mjeseci kasnije, izgubila je više od 30 kg, postala je jača i samopouzdanija, Sada, s 46 godina, u boljoj je formi nego ikad.
| Foto: instagram
U međuvremenu je postala certificirana nutricionistica i osobna trenerica te je kreirala vlastiti program. Željela je podijeliti svoj jednostavan način u 11 koraka, bez ekstremnih dijeta ili napornih treninga.
| Foto: instagram
1. Počela je s 20-minutnom šetnjom: Prvo krug oko bloka, s djecom. Nakon tjedan dana dodala je još jedan krug, zatim šetnju do parka, pa po parku. Nije pazila na brzinu ili kalorije - cilj je bio jednostavno pokrenuti se. Mala pobjeda svakog dana.
| Foto: instagram
2. Obaveznih 20 minuta vježbanja: Kad je hodanje postalo udobno, dodala je kratke vježbe snage kod kuće. Dvij lagane bučice, čučnjevi, iskoraci i potisak ramenima dok je bila s djecom. Peta dana u tjednu obavezala se ne preskakati ovu rutinu. S vremenom je stekla naviku i učlanila se u teretanu.
| Foto: instagram
3. Uravnoteženi obroci: Ništa nije izbacila već je bolje planirala obrok. Proteini su joj postali najbolji prijatelj. Primijetila je da, kada bi preskočila proteine, bezumno je grickala ili žudjela za slatkišima. Proteini su učinili da se osjećala stabilno, energično i puno manje su je privlačili slatkiši.
| Foto: instagram
4. Visokoproteinski doručak: Isprva je pila proteinske shakeove sa zobenim pahuljicama, maslacem od kikirikija, chia sjemenkama, grčkim jogurtom, a ponekad i smrznutim bobičastim voćem. Kasnije je prešla na jaja sa svježim sirom. Ova joj je navika stabilizirala šećer u krvi i držala je sitom do ručka.
| Foto: Instagram/Screenshoot
5. Preskakanje polica s grickalicama: Kupovina joj je prije bila izazov. Lutala bih po odjelu s grickalicama i punila kolica čokoladom, čipsom i poslasticama. Sada taj odjeljak u potpunosti izbjegava. Kad djeca traže poslastice, nudi im zdravije opcije - ponekad malo tamne čokolade, a drugi put smrznuto bobičasto voće. To je ravnoteža i funkcionira.
| Foto: instagram
6. Strateški međuobrok: Oko 16 sati uvijek nešto pojede - grčki jogurt, kuhana jaja, edamame ili svježi sir. Zvuči malo, ali sprječava da na večeru dođe gladna i prejede se. Ističe kako se ne oslanja na znakove gladi, koji često zavaravaju, nego planira.
| Foto: instagram
7. Trenira snagu 4-5 puta tjedno: Kardio je pomogao da smršavi, ali dizanje utega je preoblikovalo njezino tijelo i izgradilo mišiće. U početku su to bili samo kućni treninzi s bučicama. Sada trenira 45-60 minuta po sesiji u teretani. Pokrećem sve glavne mišićne skupine: leđa, ruke, noge, gluteuse i core.
| Foto: instagram
8. Dosljedni kardio treninzi: Ne radi beskrajne HIIT ili intenzivne treninge. Hodam na kosoj traci za trčanje, vesla ili vozi bicikl 20-30 minuta. To podržava gubitak masti i zdravlje srca, a da nije preopterećenje. Kad ne stigne, odradi "mini sesiju": šetnju po kući tijekom konferencijskih poziva ili na traci za trčanje. Dosljednost uvijek pobjeđuje intenzitet.
| Foto: instagram
9. 2-3 litre vode dnevno: Kaže kako joj je hidratacija bila jedna od najtežih navika za steći. Prije je pila manje od litre dnevno i stalno se osjećala tromo. Sada pije manje gutljaje tijekom dana, ciljajući na 2-3 litre. Uvijek sa sobom nosite bocu s vodom. Povećava energiju, pomaže probavi, pa čak i smanjuje nadutost.
| Foto: instagram
10. 7-8 sati sna: San nije luksuz - dio je plana. Namjestila bi alarm za spavanje u 22:30 kako bi se podsjetila da prestane biti na mobitelu ili raditi. Davanje prioriteta snu smanjuje stres, poboljšava oporavak i olakšava pridržavanje prehrambenih i tjelovježbenih navika.
| Foto: instagram
11. Promijena načina razmišljanja: Konačno, najveća promjena bila je mentalna. Prestala je juriti za krajnostima ili očekivati savršenstvo. Ne kažnjava se zbog pogrešaka, i dalje jede vani, ali se dosljedno drži svojih osnovnih navika. Nekih dana si dopusti vino ili desert, ali ne dopušta da je to izbaci iz kolosijeka.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram