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ŽIVOTNA ODLUKA

FOTO Nakon troje djece skinula 30 kila: Rachel (46) otkrila kako to postići u 11 koraka

Rachael Sacerdoti (46), majka troje djece, odlučila je promijeniti svoj život kada je shvatila da ju težina od gotovo 100 kg ograničava u svemu što želi od života. U međuvremenu je smršavila, promijenila navike i postala nutricionistica i osobna trenerica
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FOTO Nakon troje djece skinula 30 kila: Rachel (46) otkrila kako to postići u 11 koraka
Prije nekoliko godina napunila je 40 godina i osjećala se kao da je na dnu. Gotovo 100 kg, bolovi u leđima i zglobovima i umor. S troje male djece u dobi od dvije, četiri i pet godina, htjela je biti aktivna s njima, no već sam izlazak iz kuće ju je iscrpljivao. | Foto: Instagram
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Prije nekoliko godina napunila je 40 godina i osjećala se kao da je na dnu. Gotovo 100 kg, bolovi u leđima i zglobovima i umor. S troje male djece u dobi od dvije, četiri i pet godina, htjela je biti aktivna s njima, no već sam izlazak iz kuće ju je iscrpljivao. | Foto: Instagram
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