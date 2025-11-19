Obavijesti

PUSTO I MIRNO

FOTO Naspram ljeta, Hvar u jesen izgleda kao 'grad duhova'

U jesen Hvar je znatno mirniji jer turistička sezona završava, a kafići i trgovine rade sporijim tempom. Oblačno i kišovito vrijeme mijenja boje grada i obale, dajući im suptilne sivkaste tonove. Grad tada djeluje spokojno i opušteno
Jesenski ugođaj u gradu Hvaru
U jesen Hvar je znatno mirniji jer glavna turistička sezona završava. To gradu daje opušteniju i ugodniju atmosferu, pa šetnja rivom ili kroz stare ulice djeluje intimnije i mirnije. Lokalne trgovine i kafići rade sporijim tempom, prilagođeni manjem broju posjetitelja. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
