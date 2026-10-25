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SKRIVENI DRAGULJI SVIJETA

FOTO National Geographic odabrao 25 najboljih destinacija za putovanja u 2027. godini

Od bajkovitih norveških fjordova i egipatskih hramova do egzotičnih plaža i povijesnih europskih gradova, National Geographic objavio je popis 25 destinacija koje vrijedi posjetiti u 2027. godini. Na popisu su se našla i neka manje poznata mjesta koja turistima nude jedinstvena iskustva
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FOTO National Geographic odabrao 25 najboljih destinacija za putovanja u 2027. godini
U nastavku pogledajte svih 25 destinacija koje National Geographic preporučuje za putovanja u 2027. godini. | Foto: Canva
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U nastavku pogledajte svih 25 destinacija koje National Geographic preporučuje za putovanja u 2027. godini. | Foto: Canva
Komentari 0

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