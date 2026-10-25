FOTO National Geographic odabrao 25 najboljih destinacija za putovanja u 2027. godini

Od bajkovitih norveških fjordova i egipatskih hramova do egzotičnih plaža i povijesnih europskih gradova, National Geographic objavio je popis 25 destinacija koje vrijedi posjetiti u 2027. godini. Na popisu su se našla i neka manje poznata mjesta koja turistima nude jedinstvena iskustva
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U nastavku pogledajte svih 25 destinacija koje National Geographic preporučuje za putovanja u 2027. godini.
| Foto: Canva
U nastavku pogledajte svih 25 destinacija koje National Geographic preporučuje za putovanja u 2027. godini. |
Foto: Canva
U nastavku pogledajte svih 25 destinacija koje National Geographic preporučuje za putovanja u 2027. godini.
| Foto: Canva
1. BALTIMORE, SAD. Američki grad poznat po bogatoj pomorskoj i željezničkoj povijesti iduće godine obilježava 200 godina američke željeznice. Posjetitelje očekuju povijesne znamenitosti, muzeji i zanimljiva gastronomska ponuda.
| Foto: 123RF
2. PACIFIČKA OBALNA CESTA, KALIFORNIJA. Jedna od najpoznatijih panoramskih cesta na svijetu pruža spektakularne poglede na Tihi ocean. Putovanje ovom rutom idealno je za ljubitelje prirode, umjetničkih gradića i slikovitih obalnih krajolika.
| Foto: Canva
3. HALIFAX, KANADA. Glavni grad kanadske pokrajine Nove Škotske privlači posjetitelje pomorskom poviješću, povijesnim građevinama i živahnom kulturnom scenom. Posebno se ističe njegova povezanost s atlantskom baštinom.
| Foto: Canva
4. OZARKS, SAD. Planinsko područje koje se proteže dijelovima Missourija i Arkansasa idealno je za ljubitelje aktivnosti na otvorenom. Nudi šumske staze, biciklističke rute, rijeke i brojne mogućnosti za istraživanje prirode.
| Foto: Canva
5. PORTORIKO. Karipski otok poznat je po prekrasnim plažama, bogatoj kulturi, glazbi i živopisnim gradovima. Spoj španjolskih, afričkih i autohtonih utjecaja čini ga posebno zanimljivom destinacijom.
| Foto: Canva
6. GRENADA. Ovaj karipski otok često nazivaju otokom začina. Posjetitelje privlači tropskim plažama, mirisnim plantažama, prirodnim ljepotama i posebnim kulturnim događanjima.
| Foto: Canva
7. NACIONALNI PARK CAPE FROWARD, ČILE. Novi nacionalni park na krajnjem jugu Južne Amerike nudi netaknutu prirodu i dramatične krajolike. Posebno je zanimljiv putnicima koji žele istražiti udaljena i manje posjećena područja.
| Foto: Canva
8. KUÉLAP, PERU. Drevna utvrda koju je izgradio narod Chachapoya nalazi se visoko u peruanskim Andama. Ovo fascinantno arheološko nalazište sve je dostupnije turistima, a mnogi ga uspoređuju s poznatijim Machu Picchuom.
| Foto: Canva
9. DUMFRIES I GALLOWAY, ŠKOTSKA. Ova manje poznata škotska regija nudi mirne planinarske staze, slikovite brežuljke i iznimne uvjete za promatranje zvjezdanog neba. Odličan je izbor za putnike koji žele pobjeći od turističkih gužvi.
| Foto: Canva
10. LEIPZIG, NJEMAČKA. Njemački grad poznat po glazbenoj povijesti posebno će biti zanimljiv 2027. godine, kada se obilježava 200. godišnjica smrti Ludwiga van Beethovena. Posjetitelje očekuju glazbena događanja i bogata kulturna ponuda.
| Foto: Canva
11. NORMANDIJA, FRANCUSKA. Francuska regija poznata po povijesnim znamenitostima, slikovitim obalama i krajolicima koji su nadahnjivali impresioniste. Godine 2027. obilježavat će se tisuću godina od rođenja Vilima Osvajača.
| Foto: Canva
12. SANTANDER, ŠPANJOLSKA. Grad na sjevernoj španjolskoj obali privlači pješčanim plažama, arhitekturom i bogatom gastronomijom. Otvaranje novog izložbenog prostora povezanog s madridskim muzejom Reina Sofía dodatno će obogatiti kulturnu ponudu.
| Foto: Canva
13. TRANSKAVKASKA PLANINARSKA STAZA, ARMENIJA. Ova dugogodišnja inicijativa povezivanja planinarskih ruta pruža mogućnost istraživanja armenskih planina, povijesnih samostana i udaljenih sela. Posebno će oduševiti ljubitelje avanturističkih putovanja.
| Foto: Canva
14. TROGRAD, POLJSKA. Gdanjsk, Sopot i Gdynia čine zanimljivu urbanu cjelinu na obali Baltičkog mora. Posjetitelji mogu uživati u povijesnoj arhitekturi, pješčanim plažama i raznolikoj kulturnoj ponudi.
| Foto: Canva
15. VESTLAND, NORVEŠKA. Spektakularni fjordovi, slapovi i strme planine čine ovu norvešku regiju jednom od najljepših prirodnih destinacija Europe. Osim planinarenja i istraživanja fjordova, sve je popularniji i turizam usmjeren na opuštanje i boravak u prirodi.
| Foto: Canva
16. LUXOR, EGIPAT. Jedno od najvažnijih arheoloških odredišta svijeta posebno će privlačiti turiste 2027. godine zbog potpune pomrčine Sunca. Uz taj rijedak prizor, posjetitelji mogu istraživati drevne hramove i grobnice faraona.
| Foto: Canva
17. MALAVI. Ova afrička država nudi jezera, nacionalne parkove i safari iskustva bez velikih turističkih gužvi. Zahvaljujući projektima zaštite prirode, ponovno postaje važno odredište za promatranje divljih životinja.
| Foto: Fotolia
18. CHENGDU, KINA. Grad poznat po divovskim pandama i pikantnoj sečuanskoj kuhinji privlači i bogatom poviješću. Arheološki nalazi drevne civilizacije dodatno otkrivaju njegovu kulturnu važnost.
| Foto: Canva
19. NIIGATA, JAPAN. Ova japanska prefektura poznata je po snježnim krajolicima, umjetničkim festivalima i dugoj tradiciji proizvodnje fermentiranih namirnica. Privlačna je putnicima koji žele upoznati mirniju stranu Japana.
| Foto: Canva
20. JAIPUR, INDIJA. Poznat kao Ružičasti grad, Jaipur će 2027. obilježiti 300 godina postojanja. Njegove raskošne palače, povijesne građevine i veliki književni festival čine ga posebno zanimljivim odredištem.
| Foto: Canva
21. MELBOURNE, AUSTRALIJA. Jedan od najpoznatijih australskih gradova privlači raznolikom gastronomijom, kulturom kave, umjetničkom scenom i sportskim događanjima. Grad je poznat i po visokoj kvaliteti života.
| Foto: 123RF
22. MADISON, SAD. Glavni grad američke savezne države Wisconsin nudi jezera, biciklističke staze i opuštenu atmosferu sveučilišnog grada. Posebno je zanimljiv ljubiteljima aktivnosti na otvorenom i lokalne gastronomije.
| Foto: Canva
23. MAYA KA'AN, MEKSIKO. Područje na poluotoku Yucatán spaja prirodne ljepote, tropske šume i bogatu baštinu Maja. Bolja prometna povezanost i turističke inicijative lokalnih zajednica omogućuju posjetiteljima autentičnije upoznavanje regije.
| Foto: Canva
24. SALVADOR, BRAZIL. Jedan od najvažnijih kulturnih gradova Brazila poznat je po glazbi, plesu, karnevalu i afro-brazilskoj tradiciji. Godine 2027. očekuju ga posebna kulturna slavlja.
| Foto: Canva
25. PENANG, MALEZIJA. Malezijski otok nudi spoj tropskih krajolika, povijesnih građevina i bogate gastronomske tradicije. Posjetitelji mogu istraživati prašumske staze, živopisne ulice i raznoliku kulturnu baštinu.
| Foto: Canva