FOTO Ne zna se koja maska je bolja: Šareni karnevalski tulum 'izvukao' cijeli Split na ulice

U nedjelju je održana tradicionalna Fešta o’ maski, središnja karnevalska povorka u sklopu ovogodišnjeg Spli’skog krnjevala, koja je još jednom ispunila gradske ulice bojama, glazbom i veseljem
Okupljanje sudionika započelo je na Zapadnoj obali oko 13:30 sati, odakle su mališani iz dječjih vrtića, predvođeni mažoretkinjama i bubnjarima Glazbena škola Josipa Hatzea, krenuli prema Prokurative. Razigrane dječje maske, tematske skupine i kreativne alegorijske točke izazvale su oduševljenje brojnih građana i posjetitelja koji su pratili povorku duž cijele rute.
| Foto: Zvonimir Barisin
|
Foto: Zvonimir Barisin
| Foto: Zvonimir Barisin
Nakon najmlađih sudionika uslijedila je smotra karnevalskih skupina iz Splita i drugih dijelova Dalmacije, kao i gostiju iz susjedne Bosne i Hercegovine. Limena glazba i plesne skupine dodatno su podigle atmosferu, pretvarajući središte grada u veliku otvorenu pozornicu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Na Prokurativama je od 15 sati započeo zabavni program za djecu, uz izbor najboljih maski u nekoliko kategorija. Posebni programi održani su i u foyeru Hrvatsko narodno kazalište Split, gdje su najmlađi sudjelovali u prigodnim radionicama i animacijama.
| Foto: Zvonimir Barisin
Glazbeni dio programa obilježili su nastupi Giuliana i njegova sastava Diktatori, kao i legendarne Jasne Zlokić, koji su publiku rasplesali i dodatno začinili karnevalsku atmosferu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Organizatori ističu kako je povorka srce splitske pokladne tradicije – vrijeme kada se kroz humor, satiru i maštovite kostime slavi zajedništvo i duh grada. Program Spli’skog krnjevala nastavlja se narednih dana, a vrhunac događanja očekuje se na pokladni utorak, kada će se tradicionalno spaliti krnje i simbolično zatvoriti ovogodišnje karnevalsko razdoblje.
| Foto: Zvonimir Barisin
