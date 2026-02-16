Obavijesti

FEŠTA O' MASKI

FOTO Ne zna se koja maska je bolja: Šareni karnevalski tulum 'izvukao' cijeli Split na ulice

U nedjelju je održana tradicionalna Fešta o’ maski, središnja karnevalska povorka u sklopu ovogodišnjeg Spli’skog krnjevala, koja je još jednom ispunila gradske ulice bojama, glazbom i veseljem
Šarena povorka maskiranih skupina u Splitu
Okupljanje sudionika započelo je na Zapadnoj obali oko 13:30 sati, odakle su mališani iz dječjih vrtića, predvođeni mažoretkinjama i bubnjarima Glazbena škola Josipa Hatzea, krenuli prema Prokurative. Razigrane dječje maske, tematske skupine i kreativne alegorijske točke izazvale su oduševljenje brojnih građana i posjetitelja koji su pratili povorku duž cijele rute. | Foto: Zvonimir Barisin
