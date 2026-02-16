FOTO Ne zna se koja maska je bolja: Šareni karnevalski tulum 'izvukao' cijeli Split na ulice

Organizatori ističu kako je povorka srce splitske pokladne tradicije – vrijeme kada se kroz humor, satiru i maštovite kostime slavi zajedništvo i duh grada. Program Spli’skog krnjevala nastavlja se narednih dana, a vrhunac događanja očekuje se na pokladni utorak, kada će se tradicionalno spaliti krnje i simbolično zatvoriti ovogodišnje karnevalsko razdoblje. | Foto: Zvonimir Barisin