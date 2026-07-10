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ČISTA UŽIVANCIJA!

FOTO Ne znate kamo za vikend? Ovo su najljepši kampovi uz rijeke i jezera u Hrvatskoj

Hrvatska krije predivne kampove uz rijeke i jezera gdje vas čekaju kristalno čista voda, hladovina, mir i spektakularni prirodni prizori. Donosimo mjesta koja će oduševiti sve koji žele zamijeniti gužve na plaži opuštanjem u zelenom raju
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Duga Resa: Autokamp Slapi? na rijeci Mrežnici bilježi sve više turista
1. Kamp Slapić - Duga Resa (rijeka Mrežnica), Jedan od najpoznatijih kontinentalnih kampova u Hrvatskoj smješten je uz smaragdnu Mrežnicu, rijeku poznatu po slapovima i toploj, iznimno čistoj vodi. | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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1. Kamp Slapić - Duga Resa (rijeka Mrežnica), Jedan od najpoznatijih kontinentalnih kampova u Hrvatskoj smješten je uz smaragdnu Mrežnicu, rijeku poznatu po slapovima i toploj, iznimno čistoj vodi. | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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