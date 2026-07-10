FOTO Ne znate kamo za vikend? Ovo su najljepši kampovi uz rijeke i jezera u Hrvatskoj

Hrvatska krije predivne kampove uz rijeke i jezera gdje vas čekaju kristalno čista voda, hladovina, mir i spektakularni prirodni prizori. Donosimo mjesta koja će oduševiti sve koji žele zamijeniti gužve na plaži opuštanjem u zelenom raju
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
1. Kamp Slapić - Duga Resa (rijeka Mrežnica), Jedan od najpoznatijih kontinentalnih kampova u Hrvatskoj smješten je uz smaragdnu Mrežnicu, rijeku poznatu po slapovima i toploj, iznimno čistoj vodi.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1. Kamp Slapić - Duga Resa (rijeka Mrežnica), Jedan od najpoznatijih kontinentalnih kampova u Hrvatskoj smješten je uz smaragdnu Mrežnicu, rijeku poznatu po slapovima i toploj, iznimno čistoj vodi. |
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1. Kamp Slapić - Duga Resa (rijeka Mrežnica), Jedan od najpoznatijih kontinentalnih kampova u Hrvatskoj smješten je uz smaragdnu Mrežnicu, rijeku poznatu po slapovima i toploj, iznimno čistoj vodi.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Ima direktan pristup rijeci, nudi vožnju kanuom i kajakom, ima biciklističke staze te mir i puno hlada. Savršen je za obitelji, parove i sve koji žele pobjeći od ljetnih gužvi.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
2. Kamp Korana – Plitvička jezera (rijeka Korana) - Smješten svega nekoliko kilometara od Nacionalnog parka Plitvička jezera, ovaj veliki kamp okružen je šumom i nalazi se uz kanjon rijeke Korane.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA
Posebnosti: blizina Plitvičkih jezera, kupanje u Korani, brojne pješačke staze i prirodna hladovina.
Odlična je baza i za istraživanje Like.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
3. Two Rivers Camp – Gornje Pokupje (Kupa i Dobra) - Kako mu i ime govori, kamp se nalazi između dviju rijeka – Kupe i Dobre.
| Foto: Tworivers.com
Tu se možete kupati ili otići u ribolov. Vožnja SUP-om i kajakom također je opcija, a imate i vrlo mirnu atmosferu. Blizu je Karlovca.
Od Zagreba je udaljen manje od sat vremena.
| Foto: Tworivers.com
4. Camp Zagreb – Rakitje (jezero Rakitje) - Idealan izbor za vikend bijeg iz Zagreba. Kamp se nalazi neposredno uz jezero Rakitje.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nudi: uređene parcele, wellness, restoran uz jezero i najam kajaka.
Od centra Zagreba udaljen je oko 20 minuta vožnje.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
5. Kamp odmorište Sabljaci – Ogulin (jezero Sabljaci) - Sabljaci često nazivaju "ogulinskim morem", a ljeti je jedno od najugodnijih kontinentalnih kupališta.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Idealno je za kupanje, veslanje, ribolov i opuštanje uz jezero.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
6. Kamp uz Perućko jezero (Vrlika) - Perućko jezero posljednjih godina postaje sve popularnije među ljubiteljima aktivnog odmora.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Najveći aduti su mu tirkizna voda, mirna priroda, SUP i kajaci i pogled na Dinarske planine.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
7. Kampovi uz rijeku Kupu (Pokupsko i okolica Karlovca) - Kupa je jedna od najtoplijih hrvatskih rijeka i omiljena destinacija za ljetno osvježenje.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Ovdje možete na kupanje, rafting, kanuing, ribolov
te kampiranje u prirodi.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
8. Kamp Zrmanja – Obrovac (rijeka Zrmanja) -
Smješten uz jednu od najljepših hrvatskih rijeka, Kamp Zrmanja odličan je izbor za ljubitelje avanture i netaknute prirode.
| Foto: zrmanja-camping.hr
Okružen kanjonom i zelenilom, idealan je za kupanje, kajak, rafting i istraživanje spektakularnog krajolika.
| Foto: zrmanja-camping.hr