FOTO Nema dvojbe! Ovdje se pruža najljepši pogled na Split

Ono što ovu lokaciju čini posebnom nije samo ljepota zalaska, već i osjećaj udaljenosti od svakodnevice. Dok se grad u dolini i dalje budi u ritmu večernjih obaveza, na Mosoru se stvara osjećaj mira i povezanosti s prirodom. Zrak je čist i svjež, a pogled se prostire daleko - od vrhova planine preko šireg splitskog područja do plavetnila Jadrana. | Foto: Zvonimir Barisin