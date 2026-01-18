FOTO Nema dvojbe! Ovdje se pruža najljepši pogled na Split
Dok se dan polako gasi, a zimski zrak postaje oštriji, sa zvjezdanog sela Mosor otvara se pogled koji oduzima dah. S ove lokacije, smještene na obroncima Mosora, nebo se nad Splitom obasjava toplim nijansama zalaska sunca, a grad podno planine polako tone u večernju tišinu
Zvjezdano selo Mosor, poznato kao mjesto za promatranje zvijezda i prirodnih ljepota, u ovom je zimskom terminu posebno privlačno. Jučer su posjetitelji imali priliku svjedočiti prizoru u kojem se nebo prelijevalo zlatno-narančastim tonovima, a konture Splita izgledale su poput svjetlucavog otiska na horizontu. U trenucima kad sunce dodiruje more, a oblaci se pretvaraju u rijetke, pastelne slojeve, osjećaj je gotovo nestvaran.
| Foto: Zvonimir Barisin