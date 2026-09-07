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FOTO Nestašna odvjetnica: Diplomirala pravo s najvišim ocjenama, a onda dala otkaz...

Jazmen Jafar ostvarila je zavidnu karijeru u području prava, no s vremenom je shvatila da je klasičan poslovni put ne ispunjava. Odlučila je slijediti vlastite želje i napraviti veliki zaokret, čime je privukla veliku pažnju javnosti
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FOTO Nestašna odvjetnica: Diplomirala pravo s najvišim ocjenama, a onda dala otkaz...
Jazmen Jafar odrasla je u iransko-američkoj obitelji s velikim očekivanjima vezanima uz obrazovanje. Diplomirala je s najvišim ocjenama, dobila stipendiju za pravni fakultet i položila pravosudni ispit iz prvog pokušaja. | Foto: Instagram/jazmenjafar
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Jazmen Jafar odrasla je u iransko-američkoj obitelji s velikim očekivanjima vezanima uz obrazovanje. Diplomirala je s najvišim ocjenama, dobila stipendiju za pravni fakultet i položila pravosudni ispit iz prvog pokušaja. | Foto: Instagram/jazmenjafar
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