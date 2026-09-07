FOTO Nestašna odvjetnica: Diplomirala pravo s najvišim ocjenama, a onda dala otkaz...

Jazmen Jafar ostvarila je zavidnu karijeru u području prava, no s vremenom je shvatila da je klasičan poslovni put ne ispunjava. Odlučila je slijediti vlastite želje i napraviti veliki zaokret, čime je privukla veliku pažnju javnosti
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Jazmen Jafar odrasla je u iransko-američkoj obitelji s velikim očekivanjima vezanima uz obrazovanje. Diplomirala je s najvišim ocjenama, dobila stipendiju za pravni fakultet i položila pravosudni ispit iz prvog pokušaja.
| Foto: Instagram/jazmenjafar
Jazmen Jafar odrasla je u iransko-američkoj obitelji s velikim očekivanjima vezanima uz obrazovanje. Diplomirala je s najvišim ocjenama, dobila stipendiju za pravni fakultet i položila pravosudni ispit iz prvog pokušaja. |
Foto: Instagram/jazmenjafar
Jazmen Jafar odrasla je u iransko-američkoj obitelji s velikim očekivanjima vezanima uz obrazovanje. Diplomirala je s najvišim ocjenama, dobila stipendiju za pravni fakultet i položila pravosudni ispit iz prvog pokušaja.
| Foto: Instagram/jazmenjafar
Iako je ostvarila ono što se smatralo sigurnim i uspješnim životnim putem, Jafar nije odgovarao klasičan uredski posao. S vremenom je shvatila da zapravo slijedi tuđe snove, a ne vlastite.
| Foto: Instagram/jazmenjafar
Umjesto stabilnog posla odvjetnice odlučila je riskirati i okrenuti se društvenim mrežama i stvaranju sadržaja. Ta je odluka izazvala kritike dijela ljudi oko nje, no odlučila je vjerovati sebi.
| Foto: Instagram/jazmenjafar
Nakon promjene karijere izgradila je veliku publiku kao model i kreatorica sadržaja. Njezina priča o napuštanju prava privukla je dodatnu pozornost javnosti.
| Foto: Instagram/jazmenjafar
Jafar smatra da strah od neuspjeha i tuđa očekivanja često sprječavaju ljude da naprave ono što stvarno žele. Poručuje da ponekad treba izabrati hrabrost i nelagodu umjesto sigurnosti kako bi se život mogao promijeniti.
| Foto: Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar
Foto Instagram/jazmenjafar