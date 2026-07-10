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BOŽIĆNA TRGOVINA U ZAGREBU

FOTO NEVJEROJATNO! Usred žege Hrvati jure kupovati božićne ukrase u ovaj dućan

Tea Nuić (33) vlasnica je Winnie’s Christmas Shopa u zagrebačkoj Vlaškoj koji radi cijele godine, a ima stalne klijente koji love ljetne popuste i kupuju ukrase za sebe ili poklone za svoje bližnje
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24sata Zagreb: Tea Nuić, vlasnica Winnie's Christmas trgovine
Pravi ljubitelji ljetovanja za odmor u srpnju ili kolovozu pripremaju se obično u rujnu, kad se na sniženju mogu pronaći kupaći kostimi, ručnici, ležaljke i suncobrani na sniženju, radi rasprodaje zaliha, dok je smještaj za odmor pametno rezervirati već u siječnju, dok se većina još odmara od božićnih blagdana. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Pravi ljubitelji ljetovanja za odmor u srpnju ili kolovozu pripremaju se obično u rujnu, kad se na sniženju mogu pronaći kupaći kostimi, ručnici, ležaljke i suncobrani na sniženju, radi rasprodaje zaliha, dok je smještaj za odmor pametno rezervirati već u siječnju, dok se većina još odmara od božićnih blagdana. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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