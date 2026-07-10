FOTO NEVJEROJATNO! Usred žege Hrvati jure kupovati božićne ukrase u ovaj dućan

- Običaj je takav da se na Badnjak cijela obitelj okuplja kod mojih roditelja, a na Božić smo kod strica i strine. Bude nas po 20-ak i ne sjećam se da je itko od članova moje obitelji - od roditelja i strica i strine, pa i svi drugi rođaci koje bih u te dane obišla - imao neki običan, neugledan bor, svi su bili šareni, puni uspomena, lampica i ukrasa. Božić je za mene uvijek bio vrijeme kad se ljudi okrenu jedni drugima i na trenutak zaborave sve ružno što se događa oko njih, i bogat šarenim ukrasima, toplinom i radošću. Pretpostavljam da je to razlog zbog kojega sam i danas oduševljena tim blagdanom i zbog kojega se i sama uvijek potrudim oko ukrašavanja cijeloga doma - priča Tea. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL