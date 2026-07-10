FOTO NEVJEROJATNO! Usred žege Hrvati jure kupovati božićne ukrase u ovaj dućan

Tea Nuić (33) vlasnica je Winnie’s Christmas Shopa u zagrebačkoj Vlaškoj koji radi cijele godine, a ima stalne klijente koji love ljetne popuste i kupuju ukrase za sebe ili poklone za svoje bližnje
Pravi ljubitelji ljetovanja za odmor u srpnju ili kolovozu pripremaju se obično u rujnu, kad se na sniženju mogu pronaći kupaći kostimi, ručnici, ležaljke i suncobrani na sniženju, radi rasprodaje zaliha, dok je smještaj za odmor pametno rezervirati već u siječnju, dok se većina još odmara od božićnih blagdana.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Pravi ljubitelji ljetovanja za odmor u srpnju ili kolovozu pripremaju se obično u rujnu, kad se na sniženju mogu pronaći kupaći kostimi, ručnici, ležaljke i suncobrani na sniženju, radi rasprodaje zaliha, dok je smještaj za odmor pametno rezervirati već u siječnju, dok se većina još odmara od božićnih blagdana. |
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Pravi ljubitelji ljetovanja za odmor u srpnju ili kolovozu pripremaju se obično u rujnu, kad se na sniženju mogu pronaći kupaći kostimi, ručnici, ležaljke i suncobrani na sniženju, radi rasprodaje zaliha, dok je smještaj za odmor pametno rezervirati već u siječnju, dok se većina još odmara od božićnih blagdana.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
To je vrijeme kad ćete pronaći ugodan smještaj po prihvatljivim cijenama, jer kasnije ostaje samo skuplji smještaj. Slično pravilo vrijedi i za božićne ukrase, pa smo odlučili posjetiti Winnie's Christmas Shop u Vlaškoj ulici na broju 12 i provjeriti kakvi nas trendovi čekaju u kićenju jele i doma za Božić 2026. te ima li ovih ljetnih dana sniženja na policama trgovine.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Winnie's Christmas Shop - dućan koji je ime dobio po Teinu kućnom ljubimcu, jako simpatičnom psiću - prva je trgovina u nas u kojoj po božićne ukrase možete navratiti tijekom cijele godine. Možda ste pomislili da u srpnju ondje vlada tišina, no mlada vlasnica trgovine Tea Nuić (33) kaže kako je stvarnost drukčija. Ljubitelji Božića navraćaju tijekom cijele godine, kupuju poklone unaprijed, iskorištavaju sezonska sniženja ili jednostavno žele barem nakratko pobjeći od ljetnih vrućina u svijet lampica, šljokica i staklenih kuglica.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Možda ste pomislili da smo ljeti u trgovini usamljeni i da se dosađujemo, ali doista nije tako. Dolaze naši stalni kupci, koji su možda tijekom zime vidjeli nešto što im se svidjelo na našim policama, ali nisu odmah kupili. Mnogi dolaze i zato što žele iznenaditi svoje prijatelje koji obožavaju Božić i božićnu atmosferu nekom kuglicom usred lipnja ili srpnja, a dolaze i turisti. Oni posebno vole kupiti kuglice koje su ujedno i suveniri, s oznakom Zagreba, koje također imamo u ponudi - priča Tea.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Kad je prije nekoliko godina živjela u New Yorku, nije ni slutila da će upravo jedan mali božićni dućan odrediti njezin budući životni put. Naime, dok je studirala glumu i mjuzikl na prestižnoj American Musical and Dramatic Academy (AMDA), često je prolazila pokraj kultnog The Christmas Cottagea, najstarije cjelogodišnje trgovine božićnim ukrasima u tom gradu.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Ja obožavam Božić i šarenilo vezano za taj blagdan, pa bih znala zastati, ući i satima razgledavati staklene kuglice, lampice i blagdanske dekoracije. U New Yorku se atmosfera Božića osjeća i dva mjeseca prije blagdana, oni doslovno u noći nakon Halloweena, 31. listopada, promijene sve izloge i okite grad u božićnom duhu. U tom dućanu rodila se ideja da jednom otvorim takav dućan u Zagrebu, koja me nije napustila ni kad sam se nakon dvije godine u 'Velikoj Jabuci' vratila u rodni Zagreb.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Tako je turistička menadžerica s diplomom Sveučilišta VERN i članica zbora kazališta Komedija odlučila ostvariti ono što se činilo kao američki san. Otvoriti prvi zagrebački božićni dućan koji će raditi svih 365 dana u godini.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Prvo sam to rekla roditeljima, koji me uvijek i u svemu podržavaju, pa su se samo nasmijali. Slično kao i prijatelji s kojima sam razgovarala o tome. No nakon nekog vremena, prvo roditelji, a onda i prijatelji počeli su dolaziti s pitanjem: 'Što mi možemo učiniti da ostvariš ideju?'. U to vrijeme još nisam imala pojma o tome gdje i kako doći do robe za takav dućan, gdje bih mogla naći prostor, no onda sam preko noći 'izguglala' neke stvari i u roku od sedam dana počela slati mailove dobavljačima - priča Tea.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Prvi odgovor bio je da već dobrano kasni jer se narudžbe obavljaju u veljači. Kako te trgovine ne surađuju baš sa svakim, imala je sreću da su je neki dobavljači ipak uvrstili na popis za suradnju pa je roba uskoro počela pristizati.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Uspjela sam ostvariti dobru suradnju s nizozemskim, francuskim i njemačkim tvrtkama. Oni inače provjeravaju kako posluju njihovi partneri. Osim što imaju svoje predstavnike koji obilaze trgovine, zamolili su me da pošaljem fotografije trgovine kad posao krene. I oduševili su se time što smo napravili od dućana, stigle su nam baš ozbiljne pohvale - priča vlasnica trgovine božićnim ukrasima s asortimanom zanimljivih stvari za poklone.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Inspiracija je bio njujorški The Christmas Cottage, no ja sam željela stvoriti nešto drugačije - trgovinu u kojoj će se, osim staklenih ukrasa, moći pronaći i božićni jastuci, dekice, pidžame, šalice, svijeće, ručno izrađeni suveniri i brojni detalji koji dom pretvaraju u blagdansku oazu. U međuvremenu smo imali i uskrsni program, što se također pokazalo dobrim, a u ponudi imamo i neke stvari koje nisu vezane samo za blagdane i zgodno su rješenje za poklone vezane uz razne prigode. Tako je naš božićni medvjedić, koji postoji i u drugim varijantama - za vjenčanja, krizme, rođendane i druge prigode - pravi hit - priča Tea.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Turisti, pak, najčešće biraju ukrase s motivima Zagreba, ručno rađene drvene boriće, licitarska srca ili puhane staklene kuglice sa šestinskim motivima. No stranci se, kaže Tea kroz smijeh, jednako oduševe i mnogo neobičnijim ukrasima.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Obožavaju naše 'otkačene' kuglice u obliku banana, brokule, pizze, hamburgera ili hot doga. Takvi ukrasi uvijek izazovu osmijeh - kaže Tea.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Za razliku od brojnih trgovina koje se oslanjaju na jeftinu masovnu proizvodnju, Tea inzistira na europskim proizvođačima.
- Kod nas nema proizvoda upitne kvalitete. Sve dolazi od europskih proizvođača i ljudi to prepoznaju. Kao što razlikujete kvalitetnu torbu ili cipele, tako se prepoznaje i kvalitetan božićni ukras - ističe Tea.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Ljubav prema Božiću prati je još od djetinjstva, kaže sugovornica. Odrasla je u obitelji u kojoj su blagdani uvijek značili zajedništvo, okupljanje i bogato ukrašene borova. Upravo su ti obiteljski trenuci, kaže, stvorili emociju koja je kasnije prerasla u posao.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Običaj je takav da se na Badnjak cijela obitelj okuplja kod mojih roditelja, a na Božić smo kod strica i strine. Bude nas po 20-ak i ne sjećam se da je itko od članova moje obitelji - od roditelja i strica i strine, pa i svi drugi rođaci koje bih u te dane obišla - imao neki običan, neugledan bor, svi su bili šareni, puni uspomena, lampica i ukrasa. Božić je za mene uvijek bio vrijeme kad se ljudi okrenu jedni drugima i na trenutak zaborave sve ružno što se događa oko njih, i bogat šarenim ukrasima, toplinom i radošću. Pretpostavljam da je to razlog zbog kojega sam i danas oduševljena tim blagdanom i zbog kojega se i sama uvijek potrudim oko ukrašavanja cijeloga doma - priča Tea.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Kako je ona dijete 90-ih, uvijek su to pomalo moderni motivi koji su u tom razdoblju bili u trendu.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Bila sam nedavno na velikom sajmu božićnih ukrasa i oduševila se najavom trendova. Naime, ove godine nam se vraćaju u modu raskošni, šareni borovi, kakve mnogi pamte iz devedesetih godina. Iz mode izlaze jednobojni monotoni borovi, a vraća se šareni Božić, u stilu Ralpha Laurena, pa će biti puno kariranog u klasičnim božićnim bojama. No stižu i posve novi trendovi. Ove godine će biti aktualni i životinjski uzorci, kao i cirkuski motivi, bit će malih šarenih klaunova... Bit će to jedna vesela božićna sezona - kaže sugovornica. No, posebna "poslastica" su ekskluzivne serije koje je već ugovorila s nizozemskim dobavljačima.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Od nizozemskog zastupnika za Disney dobili smo neograničeni pristup novom asortimanu, koji je već naručen. Dakle, stiže nam asortiman koji je vezan uz Disneyeve crtane filmove. Osobno sam oduševljena time jer sam odrasla na tim crtićima i gledam ih i danas. Jako volim i glazbu iz tih crtića. A uz kuglice s Disneyevim junacima, stiže nam i jedna manja kolekcija Harryja Pottera - najavljuje Tea Nuić.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Naravno, uvijek je tu i klasična kolekcija staklenih kuglica, nakita, dekica i ukrasa za dom zbog kojih se itekako isplati navratiti u dućan i na temperaturama zraka višim od 30 stupnjeva, jer su u dućanu svako malo aktualna sniženja.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Iako nemamo dugu tradiciju - na tržištu smo od kraja studenoga prošle godine - već imamo i neke stalne kupce koji povremeno navraćaju u trgovinu, pa kad nešto izaberu, često ih uputim da dođu koji dan kasnije jer će ti artikli biti na sniženju. Tako mnogi već pomalo skupljaju ukrase za svoj novi bor i iz trgovine izlaze zadovoljni jer su malo i uštedjeli. I nas to veseli, jer cilj je širiti duh i radost Božića, makar i usred ljeta - zaključuje Tea Nuić, inače članica Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL