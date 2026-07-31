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IZGLEDAJU NESTVARNO

FOTO Nije umjetna inteligencija! Najnevjerojatnije plaže svijeta

Od crnih pješčanih plaža do obala s ostacima zaboravljenih rudnika dijamanata, svjetske plaže mogu izgledati potpuno nestvarno. Za razliku od klasičnih rajskih plaža, njihova posebnost krije se u neobičnim bojama, krajoliku ili iskustvima koja nude
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FOTO Nije umjetna inteligencija! Najnevjerojatnije plaže svijeta
U nastavku pogledajte najnevjerojatnije plaže na svijetu | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte najnevjerojatnije plaže na svijetu | Foto: 123RF
Komentari 0

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