FOTO Nije umjetna inteligencija! Najnevjerojatnije plaže svijeta

Od crnih pješčanih plaža do obala s ostacima zaboravljenih rudnika dijamanata, svjetske plaže mogu izgledati potpuno nestvarno. Za razliku od klasičnih rajskih plaža, njihova posebnost krije se u neobičnim bojama, krajoliku ili iskustvima koja nude
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U nastavku pogledajte najnevjerojatnije plaže na svijetu
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najnevjerojatnije plaže na svijetu |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najnevjerojatnije plaže na svijetu
| Foto: 123RF
DIJAMANTNA PLAŽA, ISLAND Na jugu Islanda nalazi se Dijamantna plaža, poznata i kao Breidamerkursandur, jedno od najneobičnijih mjesta na svijetu. Smještena je oko četiri do pet sati vožnje od Reykjavika, a prepoznatljiva je po crnom vulkanskom pijesku koji sam po sebi ostavlja snažan dojam. No ono što je čini posebnom jesu veliki komadi leda koji završavaju na obali.
| Foto: 123RF
DIJAMANTNA PLAŽA, ISLAND Ledeni blokovi odvajaju se od obližnjeg ledenjaka Jökulsárlón i more ih izbacuje na obalu. Na suncu blistaju poput dijamanata, stvarajući spektakularan kontrast s tamnim pijeskom. Upravo zbog tog prizora ova je plaža postala jedna od najfotografiranijih prirodnih atrakcija Islanda.
| Foto: 123RF
STAKLENA PLAŽA, KALIFORNIJA Plaža Seaglass u kalifornijskom Fort Braggu potpuno je drukčija od većine svjetskih plaža jer umjesto pijeska njezinu obalu prekrivaju milijuni sitnih komadića obojenog stakla. Valovi su tijekom desetljeća izbrusili odbačeno staklo i pretvorili ga u glatke, šarene oblutke. Danas cijela plaža izgleda poput šarenog mozaika.
| Foto: 123RF
STAKLENA PLAŽA, KALIFORNIJA Staklo potječe s nekadašnjeg gradskog odlagališta otpada, odakle ga je more postupno vratilo na obalu. Iako prizor privlači brojne posjetitelje, skupljanje staklenih komadića nije dopušteno. Time se nastoji očuvati jedinstveni izgled ove neobične plaže.
| Foto: 123RF
PAPAKŌLEA, HAVAJI Plaža Papakōlea na havajskom Velikom otoku jedna je od samo nekoliko plaža na svijetu s prirodno zelenim pijeskom. Takva je pojava iznimno rijetka i može se vidjeti na tek nekoliko lokacija diljem planeta. Zbog toga izgleda gotovo nestvarno.
| Foto: 123RF
PAPAKŌLEA, HAVAJI Zelena boja potječe od minerala olivina koji se nalazi u vulkanskoj lavi. Plaža je nastala nakon drevnih vulkanskih erupcija vulkana Puʻu o Mahana, a smještena je unutar urušenog vulkanskog kratera. Spoj neobične boje pijeska i vulkanskog krajolika ostavlja snažan dojam na posjetitelje.
| Foto: 123RF
MOSQUITO BAY, PORTORIKO Mosquito Bay na otoku Vieques možda nema privlačno ime, ali skriva jedan od najčudesnijih prirodnih fenomena na svijetu. Riječ je o najsjajnijem bioluminiscentnom zaljevu na planetu. Noću voda doslovno svijetli pri svakom pokretu.
| Foto: 123RF
MOSQUITO BAY, PORTORIKO Taj efekt stvaraju milijuni mikroskopskih organizama poznatih kao dinoflagelati. Kada ih pokrenu valovi, vesla ili ruke kupača, ispuštaju plavičasti sjaj koji osvjetljava more uz obalu. Prizor je posebno dojmljiv tijekom noći bez Mjeseca.
| Foto: 123RF
WHITEHAVEN BEACH, AUSTRALIJA Whitehaven Beach u australskom Queenslandu često se ubraja među najljepše plaže na svijetu. Proteže se gotovo 11 kilometara, a poznata je po iznimno bijelom pijesku bogatom silicijevim dioksidom. More i pijesak zajedno stvaraju prizore koji izgledaju gotovo nestvarno.
| Foto: 123RF
WHITEHAVEN BEACH, AUSTRALIJA Najpoznatiji dio plaže nalazi se kod uvale Hill Inlet, gdje se plima i oseka neprestano poigravaju nijansama bijele i plave boje. Taj uzorak najbolje se vidi s vidikovca Tongue Point ili iz zraka. Svaki posjet pruža drukčiji prizor jer se oblici stalno mijenjaju.
| Foto: 123RF
DRIFTWOOD BEACH, FLORIDA Driftwood Beach na otoku Jekyll na Floridi poznata je po neobičnom prizoru brojnih osušenih stabala razasutih uz obalu. Bijela debla i gole grane izgledaju poput prirodnih skulptura. Cijela plaža odiše pomalo tajanstvenom atmosferom.
| Foto: 123RF
DRIFTWOOD BEACH, FLORIDA Stabla završavaju u moru zbog snažne obalne erozije i velikih razlika između plime i oseke. S korijenjem i granama ostaju nasukana na pijesku, stvarajući prizor kakav se rijetko viđa. Posebno je dojmljiva u sumrak ili za oblačnog vremena.
| Foto: 123RF
MAHO BEACH, SVETI MARTIN Plaža Maho na karipskom otoku Sveti Martin poznata je po jedinstvenom spoju prirode i zrakoplovstva. Nalazi se tik uz pistu međunarodne zračne luke pa avioni pri slijetanju prelijeću svega nekoliko desetaka metara iznad kupača. Takav prizor privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.
| Foto: 123RF
MAHO BEACH, SVETI MARTIN Zvuk motora i blizina zrakoplova pružaju iskustvo koje je teško doživjeti bilo gdje drugdje. Mnogi dolaze upravo kako bi snimili fotografije ili videozapise aviona koji gotovo dodiruju plažu. Iako je vrlo bučna, smatra se jednom od najneobičnijih plaža na svijetu.
| Foto: 123RF
BOULDERS BEACH, JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA Boulders Beach, nedaleko od Cape Towna, poznata je po koloniji afričkih pingvina koji slobodno šeću obalom. Posjetitelji ondje često dijele plažu s ovim simpatičnim pticama. Takvi susreti čine je jedinstvenom turističkom atrakcijom.
| Foto: 123RF
BOULDERS BEACH, JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA Većina pingvina živi u obližnjem zaštićenom rezervatu, no često zalutaju i na dio plaže otvoren za javnost. Navikli su na prisutnost ljudi pa ih nije neuobičajeno vidjeti sasvim izbliza. More je pritom znatno hladnije nego što mnogi očekuju.
| Foto: 123RF
PLAYA DEL AMOR, MEKSIKO Playa del Amor, poznata i kao Skrivena plaža, nalazi se na otočju Marietas uz pacifičku obalu Meksika. Smještena je unutar velikog prirodnog otvora u stijeni pa je s otvorenog mora gotovo nemoguće uočiti. Do nje se može doći samo plivanjem ili manjim plovilima kada to dopuštaju uvjeti.
| Foto: Tripadvisor
PLAYA DEL AMOR, MEKSIKO Neobičan izgled nastao je početkom 20. stoljeća nakon vojnih testiranja i eksplozija na nenaseljenim otocima. Kasnije su erozija i more oblikovali krater u pješčanu uvalu kakva danas oduševljava posjetitelje. Otočje je danas zaštićeni rezervat biosfere kako bi se očuvala njegova prirodna vrijednost.
| Foto: Tripadvisor
OBALA KOSTURA, NAMIBIJA Obala kostura u Namibiji jedno je od najsurovijih i najneobičnijih mjesta na afričkom kontinentu. Ondje se pustinja Namib susreće s hladnim vodama Atlantskog oceana, stvarajući gotovo nestvaran krajolik. Obala se proteže stotinama kilometara i poznata je po čestim maglama te opasnim morskim uvjetima.
| Foto: 123RF
OBALA KOSTURA, NAMIBIJA Duž obale mogu se vidjeti olupine brodova, kosti kitova i ostaci nekadašnjih rudnika dijamanata. Zbog opasnih morskih struja kupanje se ne preporučuje, a područje se najčešće istražuje terenskim vozilima ili iz zraka. Upravo ta divlja i gotovo netaknuta priroda čini Obalu kostura jednom od najneobičnijih plaža na svijetu.
| Foto: 123RF