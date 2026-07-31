FOTO Nije umjetna inteligencija! Najnevjerojatnije plaže svijeta

DIJAMANTNA PLAŽA, ISLAND Na jugu Islanda nalazi se Dijamantna plaža, poznata i kao Breidamerkursandur, jedno od najneobičnijih mjesta na svijetu. Smještena je oko četiri do pet sati vožnje od Reykjavika, a prepoznatljiva je po crnom vulkanskom pijesku koji sam po sebi ostavlja snažan dojam. No ono što je čini posebnom jesu veliki komadi leda koji završavaju na obali. | Foto: 123RF