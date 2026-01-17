FOTO Nije za plašljive: Ovo je 9 najstrašnijih mostova na svijetu

1. Zhangjiajie, Kina: Ništa ne izaziva užas kao viseći most sa staklenim podom prepun turista. 375 metara dug stakleni most sastoji se od 99 komada debelog stakla i proteže se čak 300 metara iznad krške doline u Kini. To je samo pješački most i izgrađen je kao turistička atrakcija zahvaljujući prozirnom podu. U vrijeme kada je otvoren u kolovozu 2016., bio je najduži i najviši most sa staklenim dnom na svijetu. | Foto: Zhao Zhongzhi/XINHUA