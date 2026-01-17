FOTO Nije za plašljive: Ovo je 9 najstrašnijih mostova na svijetu

Od najviših na svijetu do najopasnijih, izgled ovih mostova će vas zasigurno ostaviti bez daha, bez obzira na to imate li strah od visine. Stakleni podovi ili drvene daske neće pomoći da se osjećate sigurnije.
Diljem svijeta razasuti su fascinantni mostovi koji se protežu preko rijeka, jezera, klanaca i cesta. Neki su pažljivo uređeni kako bi nalikovali umjetničkom obliku, dok su drugi isključivo funkcionalni i pomalo neprivlačni.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Zhangjiajie, Kina: Ništa ne izaziva užas kao viseći most sa staklenim podom prepun turista. 375 metara dug stakleni most sastoji se od 99 komada debelog stakla i proteže se čak 300 metara iznad krške doline u Kini. To je samo pješački most i izgrađen je kao turistička atrakcija zahvaljujući prozirnom podu. U vrijeme kada je otvoren u kolovozu 2016., bio je najduži i najviši most sa staklenim dnom na svijetu.
| Foto: Zhao Zhongzhi/XINHUA
2. Royal Gorge, SAD: Ovaj pješački most iznad rijeke Arkansas i prelazi kanjon Royal Gorge. sastoji se od 1257 drvenih dasaka koje vise 290 metara iznad tla. Zanimljivo je da se na oba kraja mosta i na rubu Royal Gorgea nalazi zabavni park. Posjetitelji se mogu voziti onim što opisuju kao "najstrašniji skycoaster na svijetu" ili se provozati uzbudljivom ziplineom iznad klanca.
3. Most kanjona Huajiang, Kina: Najviši most na svijetu mjeri nevjerojatnih 625 metara od dna klanca - gotovo dvostruko više od Sharda u Londonu. Premošćuje rijeku Beipan, koja prolazi kroz kanjon Huajiang, a navodno nudi bungee jumping i slack-line, s planovima da se na njemu održe događaji base jumpinga, kako su izvijestili lokalni mediji. Otvoren je tek u rujnu 2025., tako da je još uvijek prilično novo svjetsko čudo.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
4. Hussaini, Pakistan: Ovaj viseći most dug 198 metara, izrađen od drvenih dasaka koje drži šest glavnih užadi koja ga podupiru, često se naziva "najopasnijim mostom na svijetu". Zabrinjavajuće je što postoje praznine između drvenih dasaka, ali one služe svrsi jer su namijenjene da se odupru vibracijama koje nastaju kada most pomiče vjetar. Unatoč tome, ostaje popularan među ljubiteljima adrenalina dok prelaze usku konstrukciju preko brze vode ispod.
| Foto: Lukas Bischoff
5. Kazurabashi, Japan: U srcu jedne od japanskih ruralnih šuma nalazi se ovaj most poznat i kao Most od vinove loze u dolini Iya. Proteže se 45 metara preko rijeke Iya, visi 14 metara i u potpunosti je napravljen od vinove loze, što znači da se njiše na povjetarcu i ima neravne daske - ovdje ne biste htjeli krivo stati.
6. Vijadukt Millau, Francuska: Iako nije najduži na svijetu, vrijedi ga spomenuti. Višerasponski viseći most proteže se preko klanca Tarna u blizini Millaua u južnoj Francuskoj. Do prošle godine bio je najviši most na svijetu, visok čak 343 metra, ali titulu je preuzeo most Huajiang Canyon. Ipak, njegova visina i dalje će vam izazvati trnce, a nekim danima može se vidjeti obavijen oblacima.
| Foto: Barberon Michel/Only France/ABAC
7. Trift Bridge, Švicarska: Ovaj most samo za pješake, smješten u švicarskim Alpama, stoji 100 metara iznad jezera formiranog otopljenom vodom ledenjaka Trift i ima raspon od 170 metara. Nagib je strm, a most se smatra jednim od najdužih i najviših visećih pješačkih mostova u Alpama. Izvorno je izgrađen 2004. godine, prije nego što je 2009. godine zamijenjen sigurnijim dizajnom.
8. Šetnica kroz krošnje, Gana: Most od užadi visoko u krošnjama džungle definitivno zvuči privlačno - ako ste skloni avanturama. Ovaj u Nacionalnom parku Kakum zaista je impresivan. Visok je 40 metara i nudi šetnju od 250 metara duž svoje klimave i uske staze.
9. Carrick-a-Rede, Sjeverna Irska: Jedan od najslikovitijih jest most od užadi Carrick-a-Rede u Sjevernoj Irskoj. Možda ne izgleda tako zastrašujuće kao ostali, ali i dalje visi gotovo 30 metara iznad razine mora i povezuje strme litice. Prvi su ga napravili ribari lososa 1755. godine, a danas privlači posjetitelje iz svih krajeva koji su dovoljno hrabri da hodaju po klimavom mostu.9.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL