FOTO Njezini gluteusi nikog ne ostavljaju ravnodušnim: Evo kako je došla do ovakve forme

U svijetu fitnessa, gdje se savršena forma često podrazumijeva, trudnoća i majčinstvo za mnoge znače pauzu. No za Savannu Prez to je bio tek novi početak
Belgijska fitness zvijezda, koju milijuni prate na Instagram, i nakon poroda pokazuje zavidnu formu, ali ovaj put s drugačijim pristupom, koji je realniji, smireniji i, kako sama naglašava, održiv.
Za razliku od klasičnih “before & after” transformacija koje dominiraju društvenim mrežama, Savannah Prez otvoreno govori o tome da povratak tijela nakon trudnoće nije utrka.
Umjesto drastičnih dijeta i iscrpljujućih treninga, fokus stavlja na postepenost.
Njezina filozofija temelji se na slušanju vlastitog tijela, danima kada ima manje energije bira laganije treninge, dok intenzitet povećava tek kada se osjeća spremno.
Iako su upravo njezina snažna bedra i gluteusi ono po čemu je postala prepoznatljiva, nakon trudnoće pristup treningu se promijenio.
Vježbe poput čučnjeva, hip thrustova i iskoraka i dalje su baza, ali uz dodatni naglasak na pravilnu izvedbu i stabilizaciju. U njezinu rutinu sada su uključene i vježbe za core, koje su ključne za oporavak nakon poroda.
Rezultat? Tijelo koje nije samo estetski privlačno, već i funkcionalno snažno.
Jedan od razloga zašto je Savannah Prez i dalje toliko popularna leži u načinu na koji prikazuje svoju svakodnevicu. Nema iluzije savršenstva, treninzi se ponekad prekidaju, raspored se prilagođava bebi, a umor je dio rutine.
No upravo ta autentičnost stvara povezanost s publikom. Pokazuje da je moguće brinuti o sebi, čak i uz sve izazove koje donosi majčinstvo.
Kada je riječ o prehrani, njezin pristup je jednako uravnotežen kao i trening. Umjesto strogih režima, bira raznolikost i fleksibilnost.
Njezina forma nakon trudnoće nije rezultat pritiska, već ravnoteže između discipline i prihvaćanja.
