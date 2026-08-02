FOTO Njezino isklesano tijelo u bikiniju ostavlja bez daha: Pogledajte zašto je svi prate

Sport je obilježio velik dio njezina života. U srednjoj školi bavila se s čak pet sportova, a zahvaljujući nogometu dobila je punu sportsku stipendiju za studij. Nakon završetka sportske karijere pronašla je novu motivaciju u fitnessu, koji je postao temelj njezina poslovnog i privatnog života. | Foto: Instagram/rebekahlea_fitness