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FITNESS INFLUENCERICA

FOTO Njezino isklesano tijelo u bikiniju ostavlja bez daha: Pogledajte zašto je svi prate

Rebekah Leah od medicinske sestre i sportašice postala je uspješna fitness model i internetska senzacija s milijunima pratitelja. Iza njezina uspjeha kriju se godine discipline, upornosti i predanog rada
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FOTO Njezino isklesano tijelo u bikiniju ostavlja bez daha: Pogledajte zašto je svi prate
Rebekah Leah jedna je od najuspješnijih fitness modela i kreatorica sadržaja, a svrstava se među jedan posto najuspješnijih autora na digitalnim platformama. Karijeru je gradila godinama, još od vremena kada objavljivanje na društvenim mrežama nije donosilo zaradu. Danas ističe kako su dosljednost, disciplina i autentičnost ključ njezina uspjeha. | Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
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Rebekah Leah jedna je od najuspješnijih fitness modela i kreatorica sadržaja, a svrstava se među jedan posto najuspješnijih autora na digitalnim platformama. Karijeru je gradila godinama, još od vremena kada objavljivanje na društvenim mrežama nije donosilo zaradu. Danas ističe kako su dosljednost, disciplina i autentičnost ključ njezina uspjeha. | Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
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