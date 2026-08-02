FOTO Njezino isklesano tijelo u bikiniju ostavlja bez daha: Pogledajte zašto je svi prate

Rebekah Leah od medicinske sestre i sportašice postala je uspješna fitness model i internetska senzacija s milijunima pratitelja. Iza njezina uspjeha kriju se godine discipline, upornosti i predanog rada
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Rebekah Leah jedna je od najuspješnijih fitness modela i kreatorica sadržaja, a svrstava se među jedan posto najuspješnijih autora na digitalnim platformama. Karijeru je gradila godinama, još od vremena kada objavljivanje na društvenim mrežama nije donosilo zaradu. Danas ističe kako su dosljednost, disciplina i autentičnost ključ njezina uspjeha.
| Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
Rebekah Leah jedna je od najuspješnijih fitness modela i kreatorica sadržaja, a svrstava se među jedan posto najuspješnijih autora na digitalnim platformama. Karijeru je gradila godinama, još od vremena kada objavljivanje na društvenim mrežama nije donosilo zaradu. Danas ističe kako su dosljednost, disciplina i autentičnost ključ njezina uspjeha. |
Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
Rebekah Leah jedna je od najuspješnijih fitness modela i kreatorica sadržaja, a svrstava se među jedan posto najuspješnijih autora na digitalnim platformama. Karijeru je gradila godinama, još od vremena kada objavljivanje na društvenim mrežama nije donosilo zaradu. Danas ističe kako su dosljednost, disciplina i autentičnost ključ njezina uspjeha.
| Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
Sport je obilježio velik dio njezina života. U srednjoj školi bavila se s čak pet sportova, a zahvaljujući nogometu dobila je punu sportsku stipendiju za studij. Nakon završetka sportske karijere pronašla je novu motivaciju u fitnessu, koji je postao temelj njezina poslovnog i privatnog života.
| Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
Osim što je influencerica i model, Rebekah je po struci registrirana medicinska sestra. Kaže da joj je upravo rad s ljudima pomogao razviti otpornost na kritike i negativne komentare na internetu. Vjeruje da iza mnogih uvreda stoje osobni problemi drugih ljudi, zbog čega ih ne doživljava osobno.
| Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
Rebekah je majka i supruga te ističe da joj je dobra organizacija presudna za svakodnevni život. Zbog poremećaja pažnje oslanja se na strogu rutinu kako bi uskladila obiteljske obveze, treninge i posao. Smatra da upravo disciplina omogućuje dugoročan uspjeh.
| Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
U intervjuima često naglašava da publika danas najviše cijeni iskrenost. Smatra da se mnogi kreatori sadržaja previše trude izgledati savršeno, dok upravo autentičnost razlikuje najuspješnije od ostalih. Zato svojim pratiteljima savjetuje da ostanu vjerni sebi i ne pokušavaju kopirati druge.
| Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
Odrasla je u skromnim financijskim uvjetima, što ju je dodatno motiviralo da izgradi uspješnu karijeru. Kao najveći uspjeh ne ističe popularnost, nego mogućnost da bez financijskog stresa osigura kvalitetan život svojoj obitelji. Vjeruje da su sreća, mentalno zdravlje i stabilnost važniji od samog bogatstva.
| Foto: Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness
Foto Instagram/rebekahlea_fitness